Aaj ka Meen Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यधिक संजीदगी और स्टाफ मैनेजमेंट को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. बाजार में आज आपके कड़े विरोधी सोशल मीडिया, गूगल ऐड और डिजिटल चैनलों का भरपूर यूज करके आपके बिजनेस से काफी आगे रहने की गंदी कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी टेक टीम को मजबूत करें.

बिजनेसमैन को आज अपने 'अधीनस्थ एंप्लॉयड पर्सन' (कर्मचारियों और लेबर) के संग फालतू सख्ती भरा रूखा रवैया अपनाने से पूरी तरह बचना होगा; क्योंकि हमेशा याद रखें यदि आप उनसे कड़े घमंड के बजाय मधुर 'प्रेम की भाषा' का प्रयोग करेंगे, तो वे आपके कंपनी के सभी कठिन कार्य बहुत ही हंसते-खेलते पूरे कर देंगे. ग्राहकों (कस्टमर्स) की पसंद-नापसंद को ध्यान में रखते हुए ही दुकानों में माल को स्टॉक करने की कोशिश करें, तभी कस्टमर्स की संख्या में बंपर वृद्धि होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन फिजूल की बातों को छोड़कर केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की सख्त हिदायत दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए आज अधिकारियों की कड़ा सलाह है दफ्तर में आज कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या बुराई है, इन फिजूल की गॉसिप और राजनीति की जगह, केवल और केवल अपने मुख्य ऑफिशियल काम पर ही अपना पूरा ध्यान रखें, वफादारी रंग लाएगी.

वर्कप्लेस पर यदि आज आपका काम सीनियर अधिकारियों और कंपनी के बॉस को अचानक पसंद नहीं आता है, तो वे आपके प्रोजेक्ट या काम को दोबारा पूरी तरह सुधारने की कड़ा बात कह सकते हैं; जिस कारण आपको किया हुआ काम दफ्तर में दोबारा भी करना पड़ सकता है; इसलिए धैर्य बनाए रखें और गलतियों को सुधारें. आपका तीव्र क्रोध और अहंकार आज दफ्तर के किसी खुशी के पल को भी अचानक उदासी में बदल सकता है, इसलिए मन को पूरी तरह शांत रखें और हर परिस्थिति को ठंडे दिमाग से सोचने का प्रयास करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एक बहुत ही व्यावहारिक और मूल्यवान सलाह लेकर आया है. आठवां चंद्रमा बुद्धि भ्रम दे सकता है. 'कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स' (प्रतियोगी छात्र) आज अपनी परीक्षाओं में टॉप रैंक हासिल करने के लिए, हमेशा एक कड़ा 'लक्ष्य निर्धारित' (Target-based Study) करके ही गहराई से स्टडी करें; क्योंकि जब आप एक निश्चित लक्ष्य बनाकर टाइम टेबल से पढ़ेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

अष्टम चंद्रमा के कारण आज ददियाल पक्ष में किसी सदस्य के साथ मामूली वैचारिक अनबन या नोकझोंक होने की आशंका बनी हुई है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें. आज अपने घर में पूरी तरह साफ-सफाई और अनुशासन मजबूती से बनाए रखें; क्योंकि आपके कुछ पुराने क्लोज फ्रेंड्स (मित्र) और प्यारे रिलेटिव्स (रिश्तेदार) आज आपको अचानक कोई बड़ा 'सरप्राइज' देने के लिए बिना बताए अचानक आपके घर आ सकते हैं, जिससे घर में रौनक बढ़ेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, बर्नआउट, घबराहट और भारी सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. काम दोबारा करने के दबाव और विरोधियों की चिंताओं के कारण शाम को शारीरिक थकान महसूस हो सकती है; खुद को शांत रखने के लिए सुबह प्राणायाम और शाम को शिव मंदिर जरूर जाएं.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 7

अशभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने, व्यापारिक उन्नति और मानसिक स्पष्टता के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Gems Astrology: कर्क लग्न वालों की किस्मत बदल सकते हैं ये 3 रत्न, लेकिन इनसे रहें दूर

यह भी पढ़े- Astrology: बार-बार असफलता और मानसिक तनाव का कारण कहीं केतु तो नहीं?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.