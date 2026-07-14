Aaj ka Meen Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा सतर्कता से काम लेने वाला रहेगा. यदि पैतृक व्यवसाय से जुड़ा कोई नया एग्रीमेंट करने की योजना है, तो सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करने के बाद ही फैसला लें. ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स से जुड़ी परेशानियां सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे समय पर ऑर्डर पूरे करने में कठिनाई आएगी. व्यापारिक मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी या बिना जांच के निर्णय लेने से बचें. अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

कार्यस्थल पर ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहने की जरूरत है. कुछ लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपको असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को क्लाइंट्स के साथ व्यवहार में धैर्य रखना होगा, क्योंकि अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से काम का दबाव बढ़ सकता है. अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें और किसी भी विवाद में पड़ने से बचें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बड़े निवेश से फिलहाल बचें. यदि किसी पुराने भुगतान का इंतजार है, तो थोड़ा धैर्य रखें. बजट बनाकर चलने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा और भविष्य की योजनाओं पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में धैर्य की परीक्षा हो सकती है. संतान की बढ़ती जिद या अपेक्षाओं के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. जीवनसाथी के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करें और छोटी-छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें. परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, तो रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है. पर्याप्त नींद लें और दिनचर्या में योग या ध्यान को शामिल करें. बाहर का भोजन कम करें और संतुलित आहार लें. समय पर आराम करना भी आपके लिए जरूरी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज विशेष रूप से एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है. सोशल मीडिया, मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग में अधिक समय बिताने से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय का सही प्रबंधन करना होगा. नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन से ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक(Pink)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

उपाय

सुबह भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें. इसके बाद "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेंगी.

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