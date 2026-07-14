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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 14 July 2026: चतुर्थ भाव का चंद्रमा: परिवार, संपत्ति और कार्यक्षेत्र में धैर्य से ही सफलता मिलेगी

Aaj ka Meen Rashifal 14 July 2026: चतुर्थ भाव का चंद्रमा: परिवार, संपत्ति और कार्यक्षेत्र में धैर्य से ही सफलता मिलेगी

Pisces Horoscope: क्या 14 जुलाई 2026 को मीन राशि वालों को व्यापार और नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या छात्रों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 14 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा सतर्कता से काम लेने वाला रहेगा. यदि पैतृक व्यवसाय से जुड़ा कोई नया एग्रीमेंट करने की योजना है, तो सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करने के बाद ही फैसला लें. ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स से जुड़ी परेशानियां सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे समय पर ऑर्डर पूरे करने में कठिनाई आएगी. व्यापारिक मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी या बिना जांच के निर्णय लेने से बचें. अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

कार्यस्थल पर ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहने की जरूरत है. कुछ लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपको असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को क्लाइंट्स के साथ व्यवहार में धैर्य रखना होगा, क्योंकि अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से काम का दबाव बढ़ सकता है. अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें और किसी भी विवाद में पड़ने से बचें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बड़े निवेश से फिलहाल बचें. यदि किसी पुराने भुगतान का इंतजार है, तो थोड़ा धैर्य रखें. बजट बनाकर चलने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा और भविष्य की योजनाओं पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में धैर्य की परीक्षा हो सकती है. संतान की बढ़ती जिद या अपेक्षाओं के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. जीवनसाथी के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करें और छोटी-छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें. परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, तो रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है. पर्याप्त नींद लें और दिनचर्या में योग या ध्यान को शामिल करें. बाहर का भोजन कम करें और संतुलित आहार लें. समय पर आराम करना भी आपके लिए जरूरी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज विशेष रूप से एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है. सोशल मीडिया, मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग में अधिक समय बिताने से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय का सही प्रबंधन करना होगा. नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन से ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक(Pink)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9

उपाय

सुबह भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें. इसके बाद "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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