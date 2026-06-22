Aaj ka Meen Rashifal 22 June 2026: आज दोपहर 03:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि फिर नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:22 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र फिर हस्त नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग का साथ मिलेगा. मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और साख मजबूत करने का साबित होगा. सुनफा योग बनने से, जो जातक विशेष रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस' (Electronic Goods) या गैजेट्स की डीलिंग करते हैं, आज बाजार से उनके हाथ कई बड़े व नए ऑर्डर्स अचानक लगने से बंपर इकोनॉमिक प्रॉफिट (आर्थिक लाभ) हाथ लगेगा.

बिजनेसमैन के लिए आज सलाह है कि बाजार में पूरी ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस करें; क्षणिक अधिक लाभ के चक्कर में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी (गुणवत्ता) के साथ खिलवाड़ भूलकर भी बिल्कुल न करें. शेयर बाज़ार में निवेश करने वाले आज थोड़े संभलकर चलें, जल्दबाज़ी में बड़ा पैसा न फंसाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन अपने प्रोफेशनल नेटवर्क के दम पर दफ्तर में छा जाने और बड़ी सफलताएं हासिल करने का रहेगा. कार्यक्षेत्र पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) का जितना ज्यादा 'प्रोफेशनल नेटवर्क' (Network) बढ़ेगा, आज दफ्तर में उतना ही ज्यादा आपको ऑफिशियल रूप से बंपर फायदा व प्रमोशन का मार्ग साफ होगा.

आपके करियर में आज कुछ बड़े व सकारात्मक चेंजेस (बदलाव) हो सकते हैं; जिससे आपको काम में पहले के मुकाबले कम शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी और शरीर को कुछ हद तक अच्छा आराम मिलेगा. हालांकि, अधिकारियों संग बातचीत करते समय अपने 'शब्दों और गुस्से' पर पूरा कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो दफ्तर में आपके बने-बनाए काम अधिकारियों के सामने अचानक बिगड़ सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को मजबूत करने का साबित होगा. सातवां चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. स्टूडेंट्स की आज अपने मुख्य 'प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स' और नए प्रोजेक्ट्स पर पकड़ बहुत ही ज्यादा शानदार व उत्कृष्ट रहेगी; जिससे स्कूल-कॉलेज में आपके प्रोजेक्ट्स को टीचर्स द्वारा जमकर सराहा जाएगा और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बड़े बुजुर्गों का संबल पाने और अखंड आशीर्वाद प्राप्त करने का साबित होगा. सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज पति-पत्नी और जीवनसाथी के संबंधों में गजब की मजबूती और अटूट प्रेम बढ़ेगा. आज घरेलू मोर्चे पर यदि आपको अपने 'ग्रैंड फादर' (दादाजी) या घर के किसी वरिष्ठ बुजुर्ग की सेवा व आदर करने का पावन मौका मिले, तो उससे बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा; क्योंकि हमेशा याद रखें—बड़े बुजुर्गों का मिला हुआ यह दिल से अखंड आशीर्वाद ही आपके जीवन की उन्नति के लिए सबसे बड़ी और कीमती चाबी साबित होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और अच्छी बनी रहेगी. करियर में सकारात्मक बदलाव होने और बिजनेस में नए ऑर्डर्स मिलने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब का ओज बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 9

अनलक्की अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, दादाजी के आशीर्वाद को मजबूत करने और सुनफा व बुधादित्य योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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