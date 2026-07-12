Rashifal Today: 13 जुलाई 2026: आज आषाढ़ कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो शाम 06:01 बजे तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन है. ग्रह गोचर की बात करें तो आज सूर्य और बुध मिथुन राशि में, मंगल वृषभ में, गुरु कर्क में, शुक्र और केतु सिंह में, राहु कुंभ में और शनि मीन राशि में विराजमान हैं. वहीं, चंद्रमा आज मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

ग्रहों की इस स्थिति के बीच मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से.

पारिवारिक जीवन: आज का दिन बेहद शुभ है. बड़ों के आशीर्वाद से मानसिक शांति मिलेगी. विदेश या दूर रहने वाले रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिल सकता है.

व्यापार और नौकरी: सरकारी या आधिकारिक रुके हुए काम आज पूरे होंगे. व्यापारियों के लिए आज नेटवर्किंग और नई दोस्ती भविष्य में लाभ देगी.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन सामान्य से बेहतर है. किसी छोटी यात्रा का योग है, जिससे करियर के नए अवसर खुलेंगे.

स्वास्थ्य: सामाजिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और खान-पान का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: यात्रा और सामाजिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन आकस्मिक धन लाभ (अचानक पैसे मिलने) के भी मजबूत योग हैं.

प्रेम जीवन: प्रेमियों के लिए दिन मधुर है. यात्रा के दौरान किसी खास से मुलाकात हो सकती है.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: लाल

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित कर लाल फूल चढ़ाएं. बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.

Taurus वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope)

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांतिपूर्ण और सुखद रहेगा. परिवार के साथ शाम का समय आनंदपूर्वक बीतेगा.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के काम की उच्च अधिकारियों द्वारा प्रशंसा होगी. व्यापारियों के लिए नए काम की शुरुआत का उत्तम समय है.

करियर और शिक्षा: पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए बेहतरीन दिन है. नया कोर्स या शिक्षा शुरू करना लाभदायक रहेगा.

स्वास्थ्य: आप पूरी तरह ऊर्जावान और चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. मानसिक तनाव दूर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में पदोन्नति (Promotion) या आय वृद्धि के योग हैं. सरकारी योजनाओं से विशेष लाभ मिल सकता है.

प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन में अद्भुत तालमेल और रोमांस बना रहेगा.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: केसरिया

उपाय: हनुमान जी को लाल पुष्प और सिंदूर अर्पित करें.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope)

पारिवारिक जीवन: संतान के भविष्य या उनकी किसी आदत को लेकर मन में चिंता रह सकती है. घर का माहौल शांत रखने का प्रयास करें.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर सहकर्मियों से सहयोग न मिलने पर निराशा हो सकती है. अधिकारियों से विवाद टालें. व्यापार में बड़ा जोखिम न लें.

करियर और शिक्षा: काम में सुस्ती और थकान महसूस होगी. विद्यार्थियों को एकाग्रता (Focus) बनाने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है.

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक चिंताओं के कारण शरीर में भारीपन या थकान महसूस हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: अचानक कोई बड़ा अनपेक्षित खर्च सामने आ सकता है. बजट बनाकर चलें.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ चला आ रहा पुराना विवाद आज सुलझ जाएगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: केसरिया

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और तनाव से बचने के लिए 5 मिनट ध्यान (Meditation) करें.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope)

पारिवारिक जीवन: वाणी पर संयम रखें, अन्यथा परिजनों के साथ विवाद हो सकता है. छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें.

व्यापार और नौकरी: आज कोई भी नया काम शुरू न करें, परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है.

करियर और शिक्षा: नकारात्मक विचारों के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आज टाल दें.

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता महसूस हो सकती है. तनाव और चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए भारी श्रम न करें.

आर्थिक स्थिति: बढ़ते खर्चों के कारण बचत प्रभावित हो सकती है. आज किसी भी तरह के बड़े वित्तीय निवेश से दूर रहें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ बहस से बचें, आपके बदलते मिजाज के कारण साथी नाराज हो सकता है.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: सफेद

उपाय: हनुमान जी को जल अर्पित करें और दिन में 11 बार 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope)

पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद होने से मन उदास रह सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी.

व्यापार और नौकरी: बिजनेस पार्टनरशिप के कामों में सावधानी बरतें. नौकरीपेशा लोग आज धैर्य रखें और कार्यस्थल पर अपनी छवि का ध्यान रखें.

करियर और शिक्षा: घरेलू परेशानियों के कारण छात्रों का ध्यान भटक सकता है. जल्दबाजी में करियर से जुड़ा कोई निर्णय न लें.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है. जीवनसाथी की सेहत का विशेष ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: किसी भी नए निवेश से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. पैसों के मामले में किसी पर अंधविश्वास न करें.

प्रेम जीवन: मिजाज संवेदनशील होने के कारण पार्टनर की बात बुरी लग सकती है. बातचीत में संयम बरतें.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: हरा

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और लाल फूल चढ़ाएं. घर के मंदिर में दीपक जलाएं.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope)

पारिवारिक जीवन: घर में आनंद और उत्साह का माहौल रहेगा. बीमार चल रहे किसी पारिवारिक सदस्य की सेहत में बड़ा सुधार होने से सुकून मिलेगा.

व्यापार और नौकरी: ऑफिस में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. हालांकि, व्यापार में विरोधियों से सावधान रहें और जल्दबाजी में फैसले न लें.

करियर और शिक्षा: करियर के लिए समय अनुकूल है. मानसिक शांति मिलने से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. शरीर में ऊर्जा और जोश का स्तर ऊंचा रहेगा, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में अच्छे काम से धन लाभ के योग हैं, लेकिन व्यापार में विरोधियों की वजह से नुकसान की आशंका है. निवेश से बचें.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ चल रहा तनाव समाप्त होगा. आपसी प्रेम और विश्वास में गहराई आएगी.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हल्का नीला

उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें.

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा. संतान की ओर से कोई बड़ी प्रगति या शुभ समाचार मिलने से मन में बेहद खुशी रहेगी.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर अपनी कल्पनाशक्ति और तार्किक विचारों से आप मीटिंग्स में आकर्षण का केंद्र बनेंगे. आपकी तारीफ होगी.

करियर और शिक्षा: बौद्धिक क्षमता तेज रहेगी. छात्रों को कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन ओवरथिंकिंग (अत्यधिक सोचने) से बचें.

स्वास्थ्य: अत्यधिक विचारों के कारण मन थोड़ा विचलित हो सकता है. कार्यों को शांति के साथ करने की कोशिश करें.

आर्थिक स्थिति: आय अच्छी रहेगी, लेकिन निवेश को लेकर अभी कोई नई योजना न बनाएं. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ आज की मुलाकात बेहद रोमांटिक और सुखद रहेगी. मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: पीला

उपाय: सुबह पानी में थोड़ा गुड़ मिलाकर पिएं और बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएं.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)

पारिवारिक जीवन: सगे-संबंधियों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, उनका पूरा ध्यान रखें.

व्यापार और नौकरी: आज कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा. जमीन, मकान या वाहन का सौदा आज करने से बचें, नुकसान हो सकता है.

करियर और शिक्षा: पारिवारिक तनाव के कारण विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग हो सकती है. करियर को लेकर कोई भी नया फैसला अभी टाल दें.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों की आशंका है. नदी, तालाब या पानी वाली जगहों से दूर रहें और वाहन सावधानी से चलाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक हानि (धन नुकसान) की संभावना है. गलत फैसलों के कारण अपयश या बदनामी का डर भी बना रहेगा.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में तनाव आ सकता है. स्थितियों को संभालने के लिए पार्टनर की बात को समझें और जल्दबाजी में जवाब न दें.

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: पिंक

उपाय: माता जी के चरण स्पर्श कर सेवा करें. सुरक्षित स्थानों पर ही रहें.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)

पारिवारिक जीवन: मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मुलाकात सुखद रहेगी. किसी छोटी यात्रा पर जाने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर नए उत्साह के साथ काम करेंगे. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई नई योजनाएं सफल होंगी.

करियर और शिक्षा: आध्यात्मिक और रहस्यमयी विषयों को जानने की इच्छा बढ़ेगी. शिक्षा और करियर को लेकर सकारात्मक सोच विकसित होगी.

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतरीन रहेगा. आप पूरी तरह तनावमुक्त और प्रसन्न रहेंगे.

आर्थिक स्थिति: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार में प्रगति से मजबूत आर्थिक लाभ होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे.

प्रेम जीवन: आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा का असर प्रेम संबंधों पर भी दिखेगा. आपसी समझ और विश्वास और मजबूत होगा.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: नीला

उपाय: सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope)

पारिवारिक जीवन: वाणी पर नियंत्रण रखें, बिना बात के जवाब देने से परिजनों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं. घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें.

व्यापार और नौकरी: पुराना कोई विवादास्पद मुद्दा फिर सामने आ सकता है. सहकर्मियों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में परेशानी होगी. हालांकि, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार आने की संभावना है.

स्वास्थ्य: मानसिक डर या असंतोष रह सकता है. बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज करें, अन्यथा पेट खराब हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन मिश्रित है. अगर निवेश करना चाहते हैं, तो शेयर बाजार या सट्टे में दोपहर के बाद सावधानी से पूंजी लगा सकते हैं.

प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों में तीखी बहस होने की आशंका है. रिश्ते में दूरियां न आएं, इसके लिए एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: आसमानी

उपाय: सूर्य देव को जल दें और 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः' मंत्र का जाप करें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)

पारिवारिक जीवन: शारीरिक और मानसिक रूप से दिन प्रफुल्लित रहेगा. घर में मित्रों और रिश्तेदारों के आने से उत्सव जैसा माहौल रहेगा और बाहर घूमने का प्लान बनेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी लगन से बड़े टारगेट पूरे होंगे. व्यापारियों के लिए दिन शानदार है, अतिरिक्त मेहनत से बड़ा मुनाफा कमाएंगे.

करियर और शिक्षा: मानसिक संतुलन अच्छा रहने से छात्र कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सकेंगे. गहरी चिंतन क्षमता करियर में नई दिशा देगी.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और संतुलित भोजन लें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. फंसा हुआ या अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. निवेश के लिए अच्छा समय है.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा. अपने दिल की बात पार्टनर से कहने के लिए आज का दिन बेहद शुभ और अनुकूल है.

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: लाल

उपाय: सुबह किसी मंदिर में दीपक जलाकर थोड़ी देर ध्यान (Meditation) लगाएं.

पारिवारिक जीवन: आज स्वजनों (अपनों) से दूर जाने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं. गृहस्थ जीवन में शांति बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.

व्यापार और नौकरी: काम के बोझ और दबाव के कारण एकाग्रता की कमी रहेगी. व्यापारियों को कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. करियर से जुड़ा बड़ा फैसला अभी न लें.

स्वास्थ्य: मानसिक चिंता के कारण सिरदर्द या शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें.

आर्थिक स्थिति: धार्मिक कार्यों पर धन खर्च होने से बजट हिल सकता है. किसी भी तरह के लालच में आकर नया निवेश न करें, धन हानि हो सकती है.

प्रेम जीवन: छोटी-मोटी बातों पर पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है. अपनी वाणी पर संयम रखें और साथी की बात को समझने का प्रयास करें.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हल्का हरा

उपाय: सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र या मिठाई का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.