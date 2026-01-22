हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Meen Rashifal 22 January 2026: खर्च बढ़ेगा, तनाव हावी! हनुमान चालीसा से मिलेगी राहत!

Pisces Horoscope 22 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Jan 2026 04:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Rashifal 22 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 12वें भाव में स्थित हैं, जिससे कार्यों में देरी, मानसिक थकावट और अनावश्यक खर्च की स्थिति बन सकती है. नई शुरुआत करने के लिए दिन थोड़ा असहज रहेगा, इसलिए बड़े फैसले टालना बेहतर होगा.

बिजनेस राशिफल

पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता न रखने पर विवाद की स्थिति बन सकती है. किसी भी डील या लेन-देन में डॉक्यूमेंटेशन कमजोर रहा तो भविष्य में कानूनी या वित्तीय परेशानी हो सकती है. आज किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों पर वर्कलोड अचानक बढ़ सकता है. टारगेट या डेडलाइन के दबाव में आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी. ऑफिस में छोटी गलती भी सीनियर की नजर में आ सकती है.

फाइनेंस राशिफल

घरेलू खर्च और अनावश्यक खरीदारी से बजट बिगड़ सकता है. आज सेविंग की जगह पैसा निकलने की संभावना ज्यादा है. अगर खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखा तो आने वाले दिनों में कैश क्रंच महसूस हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

गुस्से और चिड़चिड़ेपन के कारण लाइफ पार्टनर के साथ बहस हो सकती है. छोटी बात को बड़ा बना देने की प्रवृत्ति रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है. परिवार में भी आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जा सकता है.

सोशल लाइफ राशिफल

सोशल सर्कल में जरूरत से ज्यादा एक्टिव होना किसी विवाद या गलतफहमी का कारण बन सकता है. किसी की निजी बात को लेकर आपकी भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

नींद पूरी न होने, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण कमजोरी, सिर दर्द या लो एनर्जी महसूस होगी. आज सेहत आपके पक्ष में नहीं रहेगी, खासकर मानसिक थकावट ज्यादा परेशान करेगी.

न्यू जनरेशन राशिफल

युवा वर्ग को आसपास के कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज हो सकते हैं. ईर्ष्या या पीठ पीछे आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने प्लान सबको बताने से बचें.

स्टूडेंट्स राशिफल

छात्रों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और फोकस बार-बार टूटेगा, जिससे तैयारी प्रभावित हो सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 3
अनलकी अंक: 9

उपाय

आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “हनुमान चालीसा” का पाठ करें. इससे मानसिक मजबूती और नेगेटिव ऊर्जा में कमी आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Jan 2026 04:15 AM (IST)
Pisces Horoscope Meen Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
