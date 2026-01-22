Meen Rashifal 22 January 2026: खर्च बढ़ेगा, तनाव हावी! हनुमान चालीसा से मिलेगी राहत!
Pisces Horoscope 22 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मीन राशिफल.
Meen Rashifal 22 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 12वें भाव में स्थित हैं, जिससे कार्यों में देरी, मानसिक थकावट और अनावश्यक खर्च की स्थिति बन सकती है. नई शुरुआत करने के लिए दिन थोड़ा असहज रहेगा, इसलिए बड़े फैसले टालना बेहतर होगा.
बिजनेस राशिफल
पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता न रखने पर विवाद की स्थिति बन सकती है. किसी भी डील या लेन-देन में डॉक्यूमेंटेशन कमजोर रहा तो भविष्य में कानूनी या वित्तीय परेशानी हो सकती है. आज किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों पर वर्कलोड अचानक बढ़ सकता है. टारगेट या डेडलाइन के दबाव में आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी. ऑफिस में छोटी गलती भी सीनियर की नजर में आ सकती है.
फाइनेंस राशिफल
घरेलू खर्च और अनावश्यक खरीदारी से बजट बिगड़ सकता है. आज सेविंग की जगह पैसा निकलने की संभावना ज्यादा है. अगर खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखा तो आने वाले दिनों में कैश क्रंच महसूस हो सकता है.
लव और फैमिली राशिफल
गुस्से और चिड़चिड़ेपन के कारण लाइफ पार्टनर के साथ बहस हो सकती है. छोटी बात को बड़ा बना देने की प्रवृत्ति रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है. परिवार में भी आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जा सकता है.
सोशल लाइफ राशिफल
सोशल सर्कल में जरूरत से ज्यादा एक्टिव होना किसी विवाद या गलतफहमी का कारण बन सकता है. किसी की निजी बात को लेकर आपकी भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं.
हेल्थ राशिफल
नींद पूरी न होने, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण कमजोरी, सिर दर्द या लो एनर्जी महसूस होगी. आज सेहत आपके पक्ष में नहीं रहेगी, खासकर मानसिक थकावट ज्यादा परेशान करेगी.
न्यू जनरेशन राशिफल
युवा वर्ग को आसपास के कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज हो सकते हैं. ईर्ष्या या पीठ पीछे आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने प्लान सबको बताने से बचें.
स्टूडेंट्स राशिफल
छात्रों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और फोकस बार-बार टूटेगा, जिससे तैयारी प्रभावित हो सकती है.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 3
अनलकी अंक: 9
उपाय
आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “हनुमान चालीसा” का पाठ करें. इससे मानसिक मजबूती और नेगेटिव ऊर्जा में कमी आएगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL