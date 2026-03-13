हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: मेष राशि वालों के लिए चुनौतियां! धन, स्वास्थ्य और प्रेम पर असर?

Mesh Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: मेष राशि वालों के लिए चुनौतियां! धन, स्वास्थ्य और प्रेम पर असर?

Mesh Weekly Horoscope 2026 (15 to 21 March 2026): मेष राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 15-21 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 13 Mar 2026 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऐसे में अपने समय, ऊर्जा और धन का सही प्रबंधन करना बहुत आवश्यक रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में मौसम से जुड़ी बीमारी या किसी छोटी-मोटी चोट के कारण शारीरिक या मानसिक परेशानी हो सकती है.

यदि कोई पुरानी बीमारी फिर से उभरती है तो उसे नजरअंदाज न करें, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. सप्ताह के प्रारंभ में कामकाज के सिलसिले में छोटी या लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है.

हालांकि इस यात्रा से अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण मन थोड़ा निराश रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए इस दौरान कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा. खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है. वहीं घरेलू मोर्चे पर आर्थिक समस्याएं आपकी चिंता बढ़ा सकती हैं.

सप्ताह के मध्य में घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है. साथ ही घर की मरम्मत या अन्य आवश्यक कार्यों पर अचानक बड़ी धनराशि खर्च होने की संभावना है. हालांकि सप्ताह के पहले भाग की तुलना में बाद का समय कुछ राहत देने वाला साबित होगा.

Kharmas 2026: 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में गोचर और खरमास शुरू,जानिए किन राशियों पर पड़ेगा कैसा प्रभाव

सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से रोज़गार या काम से जुड़ी समस्या का समाधान भी निकल सकता है. संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने की संभावना है.

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. उतार-चढ़ाव भरे समय में आपका लव पार्टनर आपका पूरा साथ देगा, जिससे आपसी विश्वास और नज़दीकियां बढ़ेंगी. वैवाहिक जीवन भी सुखद और संतुलित बना रहेगा.
उपाय: इस सप्ताह शिव रुद्राष्टक का पाठ करना शुभ फलदायी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 13 Mar 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Aries Weekly Horoscope Mesh Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Mesh Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: मेष राशि वालों के लिए चुनौतियां! धन, स्वास्थ्य और प्रेम पर असर?
Mesh Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: मेष राशि वालों के लिए चुनौतियां! धन, स्वास्थ्य और प्रेम पर असर?
राशिफल
Kal Ka Rashifal: इन 5 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के दरवाजे, पढ़ें 14 मार्च का भविष्यफल
Kal Ka Rashifal: इन 5 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के दरवाजे, पढ़ें 14 मार्च का राशिफल
राशिफल
कन्या साप्ताहिक राशिफल 15-21 मार्च 2026: यात्रा, पारिवारिक चिंताएं और प्रेम संबंध जानें इस सप्ताह क्या है खास!
कन्या साप्ताहिक राशिफल 15-21 मार्च 2026: यात्रा, पारिवारिक चिंताएं और प्रेम संबंध जानें इस सप्ताह क्या है खास!
राशिफल
सिंह साप्ताहिक राशिफल 15-21 मार्च: बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए तुरंत करें ये उपाय, जानें सप्ताह का हाल?
सिंह साप्ताहिक राशिफल 15-21 मार्च: बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए तुरंत करें ये उपाय, जानें सप्ताह का हाल?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: अक्षय कुमार फिर रचेंगे होली का जादू! विद्या बालन संग नई फिल्म में धमाकेदार होली एंथम की चर्चा
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage | Breaking
Iran-Israel War Update: महायुद्ध के बीच US का यू-टर्न! रूसी तेल खरीद पर दी छूट! | Trump
Iran-Israel War Update: झुक गया अमेरिका? सभी रूसी तेल खरीद सकेंगे सभी देश! | Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत दुनिया की एनर्जी का रख सकता है ध्यान, कांग्रेस फैला रही अफवाह', मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी का बड़ा बयान
'भारत दुनिया की एनर्जी का रख सकता है ध्यान, कांग्रेस फैला रही अफवाह', PM मोदी का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Next CM: निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
क्रिकेट
सलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, पाकिस्तान-बांग्लादेश वनडे मैच का वीडियो वायरल
सलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
इंडिया
LPG Cylinder: सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
लाइफस्टाइल
Gulf Countries Fertility Rate: किस गल्फ कंट्री की महिलाएं सबसे कम उम्र में बनती हैं मां? जानें इन आठों देशों का फर्टिलिटी रेट
किस गल्फ कंट्री की महिलाएं सबसे कम उम्र में बनती हैं मां? जानें इन आठों देशों का फर्टिलिटी रेट
ट्रेंडिंग
5 महीने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पड़ने वाला है LPG गैस का अकाल; अब वायरल हो रहा ट्वीट
5 महीने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पड़ने वाला है LPG गैस का अकाल; अब वायरल हो रहा ट्वीट
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget