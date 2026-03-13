Mesh Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऐसे में अपने समय, ऊर्जा और धन का सही प्रबंधन करना बहुत आवश्यक रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में मौसम से जुड़ी बीमारी या किसी छोटी-मोटी चोट के कारण शारीरिक या मानसिक परेशानी हो सकती है.

यदि कोई पुरानी बीमारी फिर से उभरती है तो उसे नजरअंदाज न करें, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. सप्ताह के प्रारंभ में कामकाज के सिलसिले में छोटी या लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है.

हालांकि इस यात्रा से अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण मन थोड़ा निराश रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए इस दौरान कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा. खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है. वहीं घरेलू मोर्चे पर आर्थिक समस्याएं आपकी चिंता बढ़ा सकती हैं.

सप्ताह के मध्य में घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है. साथ ही घर की मरम्मत या अन्य आवश्यक कार्यों पर अचानक बड़ी धनराशि खर्च होने की संभावना है. हालांकि सप्ताह के पहले भाग की तुलना में बाद का समय कुछ राहत देने वाला साबित होगा.

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सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से रोज़गार या काम से जुड़ी समस्या का समाधान भी निकल सकता है. संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने की संभावना है.

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. उतार-चढ़ाव भरे समय में आपका लव पार्टनर आपका पूरा साथ देगा, जिससे आपसी विश्वास और नज़दीकियां बढ़ेंगी. वैवाहिक जीवन भी सुखद और संतुलित बना रहेगा.

उपाय: इस सप्ताह शिव रुद्राष्टक का पाठ करना शुभ फलदायी रहेगा.

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