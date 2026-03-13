वृषभ साप्ताहिक राशिफल 15-21 मार्च 2026: करियर, प्रेम, और भाग्य में बड़े बदलाव! जानें उपाय!

Vrishabh Weekly Horoscope 2026 (15 to 21 March 2026): वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे और जीवन के कई क्षेत्रों में अनुकूलता बनी रहेगी. करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में प्रगति के संकेत मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

इस सप्ताह बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, वहीं नौकरीपेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादला या प्रमोशन होने की इच्छा भी पूरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में किए गए कामों के लिए उच्चाधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी. कामकाज में अपेक्षित प्रगति होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई ऊर्जा के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है. कारोबार में अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. सप्ताह के मध्य में व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं का समाधान तेजी से होता हुआ नजर आएगा.

यदि आप विदेश में अपना कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं या पहले से ही विदेश से जुड़े व्यापार में सक्रिय हैं, तो इस सप्ताह कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है. इस संदर्भ में की गई विदेश यात्रा भी शुभ फल देने वाली साबित हो सकती है.

Kharmas 2026: 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में गोचर और खरमास शुरू,जानिए किन राशियों पर पड़ेगा कैसा प्रभाव

सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रियजनों के साथ मुलाकात के अवसर मिल सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा. सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है. इस दौरान उन्हें कोई बड़ा पद, सम्मान या जिम्मेदारी मिल सकती है. किसी सरकारी निर्णय से भी लाभ मिलने की संभावना बन रही है.

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी बात बनने की संभावना है. पहले से चल रहे प्रेम संबंध और भी गहरे और मजबूत होंगे.

वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी और जीवनसाथी के साथ सुखद और आनंदमय समय बिताने के अवसर मिलेंगे.स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य और संतुलित रहने वाला है.

उपाय: इस सप्ताह श्रीसूक्त का पाठ करना शुभ फलदायी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.