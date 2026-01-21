इस राशि के लोगों के लिए 1 फरवरी तक सब चंगा सी, कूटेंगे चांदी! खुलेंगे कमाई के नए रास्ते

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Astrology: जब किसी राशि के लिए कहा जाए कि, 1 फरवरी तक सब भला चंगा सी, कूटेंगे चांदी, तो इसका सीधा मतलब ये नहीं निकाला जाता है कि, अचानक से कोई लॉटरी निकलेगी और आप करोड़पति बन जाएंगे.

ज्योतिष शास्त्र में इस तरह की पक्तियां उस वक्त कही जाती हैं, जब किसी राशि पर ग्रहों का शुभ प्रभाव अधिक और अशुभ प्रभाव कम हो.

वैदिक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थित मुख्य रूप से इन 3 ग्रहों पर निर्भर करती है-

बृहस्पति- भाग्य, पैसा, विकास और अवसर प्रदान करता है.

शुक्र- भोग-विलास और भौतिक सुख का कारक

बुध- व्यापार, वाणी, डील और समझदारी का कारक ग्रह है.

जब इन तीनों में कम से कम 2 ग्रह किसी राशि के केंद्र (1,4,7,10) या त्रिकोण (1,5,9) भाव में हो, तो यह मजबूत स्थिति की ओर इशारा करती है. ज्योतिष भाषा में इसे अनुकूल समय कहा जाता है. यही वो वक्त होता है, जब मीडिया भाषा में लिखा जाता है कि, 'कूटेंगे चांदी'.

आइए जानते हैं 1 फरवरी तक किस राशि की किस्मत साथ देगी?

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय धन और करियर के लिहाज से खास रहने वाला है. नौकरीपेशा हैं तोो प्रमोशन या सैलरी इन्क्रीमेंट की संभावना बन रही है.

व्यापार करने वाले जातक बिजनेस को विस्तार करेंगे, जो कहीं न कहीं नए क्लाइंट या बड़े ऑर्डर दिला सकती है. निवेश के पुराने फैसले वित्तीय लाभ दिला सकते हैं. कुल मिलाकर यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होने का है.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के लोगों के लिए 1 फरवरी तक का समय नेतृत्वकर्ता (Leadership) और पहचान दिलाने वाला हो सकता है. आपके काम की सराहना होने के साथ सीनियर्स या बॉस का समर्थन मिलेगा.

ऐसे लोग जिनका संबंध क्रिएटिव फील्ड, मीडिया या पब्लिक सेक्टर से है, उनके लिए ये समय अप्रत्याशित लाभ से भरा हो सकता है. आय में धीरे-धीरे वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं. जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय नए अवसरों और विस्तार का रहने वाला है. ऐसे जातक जिनका काम विदेश से जुड़ा या ऑनलाइन है, उन्हें नई पार्टनरशिप के जरिए लाभ कमाने का मौका मिल सकता है. अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो 1 फरवरी तक का समय आपके पक्ष में रहने वाला है.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए 1 फरवरी तक का समय स्थिर विकास से भरा रहने वाला है. लंबे समय से जिस चीज पर मेहनत कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलती दिखाई दे रही है.

सरकारी काम, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. आपकी योजना और अनुशासन आपको दूसरों से आगे रखने का काम करेगा.

ज्योतिष को लेकर एक बात समझने की जरूरत है कि, ये बातें संभावनाओं पर आधारित होती हैं, जिसकी कोई पक्की गारंटी नहीं है. “सब चंगा सी” और “कूटेंगे चांदी” जैसे शब्द पॉजिटिव ट्रेंड को दर्शाने के लिए होते हैं, न कि, कोई जादूई चमत्कार के लिए होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.