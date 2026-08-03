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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 3 August 2026: बड़ा ऑर्डर बढ़ाएगा मुनाफा, रुका धन भी मिल सकता है

Aaj Ka Makar Rashifal 3 August 2026: बड़ा ऑर्डर बढ़ाएगा मुनाफा, रुका धन भी मिल सकता है

Capricorn Horoscope Today: क्या 3 अगस्त 2026 को मकर राशि वालों को व्यापार में बड़ा लाभ, रुका हुआ धन और करियर में सफलता मिलेगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Aug 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा तृतीय भाव में होने से साहस, संवाद क्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी. व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिलने से अच्छा मुनाफा होने के योग हैं. लंबे समय से बाजार में फंसा हुआ पैसा भी दोपहर बाद वापस मिल सकता है, जिससे बैंक बैलेंस मजबूत होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.

हालांकि, खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए पहले से खर्चों की सूची बनाकर बजट के अनुसार काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. कुछ समय आराम करने का मन हो सकता है, लेकिन आलस्य को खुद पर हावी न होने दें. समय पर लिए गए फैसले भविष्य में व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज राहत भरा दिन रहेगा. पुराने प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद आप नए आइडिया और नई जिम्मेदारियों पर काम शुरू कर पाएंगे. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और आपकी मेहनत चर्चा का विषय बनेगी.

यदि आप वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं, तो अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता का सही उपयोग करें. आपकी सलाह और निर्णय टीम के लिए प्रेरणादायक साबित होंगे. सामाजिक और राजनीतिक संपर्कों का भी लाभ करियर में मिल सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा. व्यापार से अच्छा लाभ मिलने के साथ रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. हालांकि, बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा ताकि बचत और निवेश दोनों संतुलित रह सकें.

लव और फैमिली राशिफल

यदि परिवार का कोई सदस्य आपसे नाराज है, तो पहल करके रिश्तों को सुधारने का प्रयास करें. उनकी पसंद का छोटा-सा उपहार या प्यार भरा व्यवहार पुराने मनमुटाव दूर कर सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी.

हेल्थ राशिफल

आज शारीरिक मेहनत अधिक रहने से जोड़ों के दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और शरीर पर अधिक दबाव डालने से बचें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर अधिक रहेगा. परीक्षा तिथियां घोषित होने से आप अपनी तैयारी को और व्यवस्थित करेंगे. नियमित अभ्यास सफलता की कुंजी बनेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7

उपाय

श्रावण के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव का अभिषेक करें और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें. साथ ही "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कार्यों में सफलता, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Aug 2026 03:45 AM (IST)
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