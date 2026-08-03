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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 3 August 2026: प्रमोशन और मुनाफे के प्रबल योग, किस्मत देगी साथ

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 3 August 2026: प्रमोशन और मुनाफे के प्रबल योग, किस्मत देगी साथ

Scorpio Horoscope Today: क्या 3 अगस्त 2026 को वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस, नौकरी और निवेश में सफलता मिलेगी? जानें व्यापार, करियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा पंचम भाव में होने से संतान पक्ष से सुख मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा. सुकर्मा योग के प्रभाव से पहले से स्थापित कारोबार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी.

यदि आप किसी नए निवेश या शेयर बाजार से जुड़े हैं, तो समझदारी से लिया गया जोखिम अच्छा लाभ दिला सकता है. कारोबार के विस्तार के लिए नई मैनपावर की आवश्यकता महसूस होगी और नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और कार्यशैली से मैनेजमेंट प्रभावित रहेगा. सरकारी नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की शुभ सूचना मिल सकती है.

अपनी योग्यता और महत्वाकांक्षा के दम पर मनचाही जिम्मेदारी या बेहतर पद मिलने के योग बन रहे हैं. हालांकि दिन सामान्य रहेगा, फिर भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा. बिजनेस में लाभ होने से वित्तीय स्थिति बेहतर होगी और भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी. शेयर बाजार या निवेश से जुड़े लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने पर अच्छा लाभ मिल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार का माहौल सुखद रहेगा. बच्चों की पढ़ाई और करियर में मिली सफलता पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगी. माता-पिता को संतान से संतोष और गर्व का अनुभव होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान बनाए रखें. मानसिक रूप से भी आप ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. लगातार अभ्यास और मेहनत के दम पर प्रतियोगियों पर बढ़त बनाने में सफलता मिलेगी. राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी अपने स्मार्ट वर्क और मेहनत से पहचान बनाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4

उपाय

श्रावण के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा व जल अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करने से करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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