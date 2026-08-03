Aaj Ka Vrishchik Rashifal 3 August 2026: प्रमोशन और मुनाफे के प्रबल योग, किस्मत देगी साथ

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा पंचम भाव में होने से संतान पक्ष से सुख मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा. सुकर्मा योग के प्रभाव से पहले से स्थापित कारोबार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी.

यदि आप किसी नए निवेश या शेयर बाजार से जुड़े हैं, तो समझदारी से लिया गया जोखिम अच्छा लाभ दिला सकता है. कारोबार के विस्तार के लिए नई मैनपावर की आवश्यकता महसूस होगी और नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और कार्यशैली से मैनेजमेंट प्रभावित रहेगा. सरकारी नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की शुभ सूचना मिल सकती है.

अपनी योग्यता और महत्वाकांक्षा के दम पर मनचाही जिम्मेदारी या बेहतर पद मिलने के योग बन रहे हैं. हालांकि दिन सामान्य रहेगा, फिर भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा. बिजनेस में लाभ होने से वित्तीय स्थिति बेहतर होगी और भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी. शेयर बाजार या निवेश से जुड़े लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने पर अच्छा लाभ मिल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार का माहौल सुखद रहेगा. बच्चों की पढ़ाई और करियर में मिली सफलता पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगी. माता-पिता को संतान से संतोष और गर्व का अनुभव होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान बनाए रखें. मानसिक रूप से भी आप ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. लगातार अभ्यास और मेहनत के दम पर प्रतियोगियों पर बढ़त बनाने में सफलता मिलेगी. राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी अपने स्मार्ट वर्क और मेहनत से पहचान बनाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

उपाय

श्रावण के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा व जल अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करने से करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

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