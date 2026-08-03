Aaj Ka Tula Rashifal 3 August 2026: बिजनेस यात्रा से मिलेगा बड़ा लाभ, सेहत में होगा सुधार

Aaj Ka Tula Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा छठे भाव में होने से पुराने अटके काम पूरे होने की दिशा में प्रगति होगी और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं भी कम हो सकती हैं. व्यापारियों को अपनी वित्तीय योजना मजबूत रखने की जरूरत है, ताकि भविष्य में सही समय पर निवेश करने में कोई परेशानी न आए.

सरकारी कार्यों से जुड़े मामलों में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण बिजनेस ट्रैवल के दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. यह अवसर भविष्य में कारोबार के विस्तार और आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सहयोग और उपलब्धियों से भरा रहेगा. किसी कठिन प्रोजेक्ट में सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा और टीमवर्क में आपकी भूमिका की सराहना होगी. कार्यस्थल पर बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी रहेगा.

किसी शुभचिंतक से मिली गोपनीय जानकारी आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. यदि आप उस सलाह पर गंभीरता से काम करेंगे, तो कई रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बनेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में संतुलित योजना बनाकर चलना लाभदायक रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश सोच-समझकर करें. भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए बचत पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में रिश्तों में कभी खटास तो कभी मिठास का अनुभव हो सकता है. किसी भी बात को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें. जीवनसाथी और परिवार के साथ खुलकर बातचीत करने से संबंध बेहतर होंगे.

हेल्थ राशिफल

पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलने के संकेत हैं. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर मिलने के योग हैं. विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन या नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं. विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

उपाय

श्रावण के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव को कच्चा दूध और गंगाजल अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे व्यापार में सफलता, करियर में प्रगति और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

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