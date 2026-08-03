Aaj Ka Dhanu Rashifal 3 August 2026: कारोबार में रहें सतर्क, ऑफिस में विरोधियों से बचें
Sagittarius Horoscope Today: क्या 3 अगस्त 2026 को धनु राशि वालों को व्यापार, नौकरी और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी? जानें बिजनेस, करियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
धनु राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में धैर्य और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और मन कुछ अस्थिर रह सकता है. ग्रह गोचर आपके पक्ष में पूरी तरह नहीं होने से सरकारी टेंडर, लाइसेंस या कागजी कार्यों में देरी हो सकती है. ऐसे में किसी भी बड़ी डील या निवेश को जल्दबाजी में अंतिम रूप देने से बचें.
व्यापार में नकारात्मक सोच या जल्दबाजी आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकती है. पहले किए गए निवेश से उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिलने के कारण चिंता हो सकती है. चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से ग्राहकों से बातचीत करते समय मधुर वाणी रखें. कटु शब्द या गुस्से में लिया गया फैसला व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर सतर्क रहने की आवश्यकता है. कुछ सहकर्मी आपकी योजनाओं या कार्यशैली को लेकर विरोधी रवैया अपना सकते हैं, इसलिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को गोपनीय रखें.
जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय लगातार प्रयास बढ़ाने होंगे. सीनियर्स, जूनियर्स और सहकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें. आपकी विनम्रता भविष्य में नए अवसरों का मार्ग खोल सकती है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज अपेक्षित लाभ मिलने में देरी हो सकती है. निवेश से मनचाहा रिटर्न नहीं मिलने के कारण चिंता बढ़ सकती है. फिलहाल बड़े निवेश या जोखिम लेने से बचें और खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार के साथ समय बिताना आज आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा. सभी सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करने और बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता आएगी. घर का माहौल सकारात्मक बनाने का प्रयास करें.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें. सकारात्मक सोच और ध्यान (मेडिटेशन) आपको मानसिक शांति देगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. नियमित अभ्यास और एकाग्रता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. सोशल लेवल पर भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए धैर्य और संयम से काम लें.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3
उपाय
श्रावण के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव को कच्चा दूध और जल अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, व्यापार में बाधाएं दूर होंगी और करियर में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.
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