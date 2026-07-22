Aaj ka Mithun Rashifal 22 July 2026: कारोबार में मिलेगी शानदार सफलता, कानूनी अड़चनें दूर होकर व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार
Gemini Horoscope: क्या 22 जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों का व्यापार चमकेगा, नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों को करियर में सफलता का नया अवसर मिलेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है. पंचम भाव में चंद्रमा और साध्य योग के प्रभाव से कारोबार में प्रगति के अच्छे संकेत मिल रहे हैं. आपके उत्पादों की बिक्री बढ़ सकती है और व्यापार विस्तार की योजनाएं भी गति पकड़ेंगी. यदि कोई कानूनी अड़चन लंबे समय से रुकी हुई थी, तो उसके दूर होने की संभावना है. नए निवेश या विस्तार से पहले पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ें, क्योंकि आज किए गए सार्थक प्रयास भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकते हैं.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज केवल उन्हीं जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए, जिनमें वे पूरी तरह दक्ष हों. अनजान कार्यों की जिम्मेदारी लेने से बचें. कार्यस्थल पर अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें तथा जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. दोपहर के बाद सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे लंबित कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि भी मजबूत होगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहने की संभावना है. व्यापार में बिक्री बढ़ने से आय में वृद्धि हो सकती है. यदि आप व्यापार विस्तार या नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए धन का सही प्रबंधन करें.
लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और परिवार का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा तथा बाहर घूमने या परिवार के साथ समय बिताने की योजना बन सकती है. हालांकि बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी कोई बात किसी अपने को आहत कर सकती है.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कार्यों में जल्दबाजी और मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन मेहनत और प्रगति का है. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के अवसर मिलेंगे. जो विद्यार्थी करियर को लेकर गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निरंतर प्रयासों का अच्छा परिणाम भविष्य में प्राप्त होगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ग्रीन (Green)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 4
उपाय
आज भगवान गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. विद्यार्थी हरी मूंग का दान करें तथा किसी जरूरतमंद को अध्ययन सामग्री भेंट करें. इससे बुद्धि, व्यापार और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होंगी तथा सफलता के नए मार्ग खुलेंगे.
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