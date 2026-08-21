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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 21 August 2026: 2रे चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से तुला राशि वालों को मिलेगा अटका हुआ पैसा, चिंता से मिलेगी मुक्ति

Tula Rashifal 21 August 2026: 2रे चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से तुला राशि वालों को मिलेगा अटका हुआ पैसा, चिंता से मिलेगी मुक्ति

Tula Rashifal 21 August 2026: 2रे चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से तुला राशि वालों को मिलेगा रुका धन! पढ़ें 21 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Aug 2026 07:12 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 21 August 2026: 21 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी व नैतिक मूल्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज अपने नैतिक मूल्यों और पारिवारिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना आपके लिए भाग्योदयकारी रहेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक राहत और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आया है. बिजनेसमैन के उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के चलते सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में उनकी साख व प्रतिष्ठा में भारी इजाफा होगा. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से मार्केट में काफी समय से फंसा हुआ या किसी को उधार दिया हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. अनुकूल ग्रह गोचर के कारण कारोबारियों को लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी आर्थिक या मानसिक चिंता और तनाव से भी पूरी तरह राहत मिलेगी. किसी धार्मिक व आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के सानिध्य में आने से आपकी विचारधारा में गहरा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला लेकिन कुल मिलाकर प्रगतिशील रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन का मन पूरी तरह काम में लगेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छे और लाभदायक अवसर मिलने की प्रबल संभावना है. ऑफिस में सहकर्मियों (Co-workers) का भरपूर सहयोग और समर्थन आपके मनोबल को हमेशा ऊंचा बनाए रखेगा. कुल मिलाकर एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन मिश्रित परिणामों वाला साबित होगा, जहां मेहनत के अनुपात में उचित सम्मान और परिणाम मिलेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य और स्नेह बनाए रखने का दिन है. आपको अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ बातचीत और व्यवहार में बेहतर तालमेल बनाए रखने की जरूरत होगी, ताकि किसी छोटी-मोटी बात पर गलतफहमी न हो. इसके साथ ही, आप अपनी संतान के लिए भी पर्याप्त समय निकालेंगे, उनकी गतिविधियों पर पूरा ध्यान देंगे और उनके भविष्य को लेकर सजग रहेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन एकाग्रता से परिपूर्ण रहेगा. छात्र बाहरी व्याकुलताओं से दूर रहकर अपनी पढ़ाई और मुख्य विषयों पर पूरी तरह कंसंट्रेट करने में सक्षम होंगे, जिससे उनके अध्ययन में सुधार होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक तनाव में कमी आएगी और आपका मन शांत रहेगा. पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलने से शारीरिक स्फूर्ति महसूस होगी. नियमित योग-प्राणायाम करें और आंखों व गले की उचित देखभाल रखें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी जी को सफेद मिष्ठान व कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करें तथा श्री सूक्त का पाठ करें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें; इससे 2रे चंद्रमा का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, अटका हुआ धन वापस मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

FAQs 

Q1. 21 अगस्त 2026 को तुला राशि के कारोबारियों को क्या बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी?
Ans. सर्वार्थ सिद्धि योग से बाजार में अटका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा और पुरानी चिंताओं से राहत मिलेगी.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसका सहयोग मिलेगा?
Ans. ऑफिस में को-वर्कर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मनोबल बढ़ेगा और काम में मन लगेगा.

Q3. आज तुला राशि वालों को पारिवारिक जीवन में किस बात पर ध्यान देना चाहिए?
Ans. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाकर रखें और संतान को पूरा समय देकर उनकी जरूरतों का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Aug 2026 07:12 AM (IST)
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