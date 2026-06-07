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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 7 June 2026: मकर राशि शतभिषा नक्षत्र में बुद्धि-विवेक से पूरे होंगे जटिल कार्य, मनपसंद काम में रुचि लेंगे कर्मचारी

Aaj ka Makar Rashifal 7 June 2026: मकर राशि शतभिषा नक्षत्र में बुद्धि-विवेक से पूरे होंगे जटिल कार्य, मनपसंद काम में रुचि लेंगे कर्मचारी

Capricorn Horoscope 7 June 2026: मकर राशि वालों के लिए बन रहा है शुभ योग, क्या रविवार को ऑनलाइन बिजनेस में सडनली प्रॉफिट होने से खिलेगा आपका चेहरा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा वहीं मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को अचानक भरने और धन का संचय करने का साबित होगा. ग्रहों की चाल पूरी तरह आपके पक्ष में आने से, जो जातक विशेष रूप से ऑनलाइन बिजनेस (E-commerce या डिजिटल स्टोर) चला रहे हैं, आज व्यापार में 'सडनली प्रॉफिट' (आकस्मिक बंपर मुनाफा) होने से आपके चेहरे पर गजब की मुस्कान आसानी से लौट आएगी. हालांकि, ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज अपने घरेलू और व्यावसायिक खर्चों को बहुत ही ज्यादा सोच-समझकर ही खर्च करें और फिजूलखर्ची को हर हाल में रोकें, नहीं तो बेवजह धन की बर्बादी होती रहेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए रविवार का दिन सुनहरे अवसर लेकर आने वाला साबित होगा. सूर्य-गुरु का 3-11 का संबंध होने से वर्कस्पेस में आज आपकी एबिलिटी (योग्यता) और टैलेंट (हुनर) खुलकर समाज और उच्च अधिकारियों के सामने आएगा, जिसका भविष्य में आपको करियर ग्रोथ में बड़ा प्रॉफिट मिलेगा. 

आज आपको किसी प्रतिष्ठित कंपनी से 'न्यू जॉब' (नई नौकरी) के लिए कॉल आ सकता है; इंटरव्यू के दौरान अपनी मीठी वाणी और तार्किक क्षमता से पैनल के लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करें, काम बनने के पूरे आसार हैं. सुबह 07:56 के बाद शतभिषा नक्षत्र होने से एंप्लॉयड पर्सन अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए ऑफिस के जटिल कार्यों को बहुत ही सुगमता से कर सकेंगे, और आज आप अपने किसी पसंदीदा काम (Favorite Work) में विशेष रुचि लेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब का जोश और अनुकूलता लेकर आया है. द्वितीय भाव का चंद्रमा बुद्धि को एकाग्र रखेगा. स्टूडेंट्स के लिए आज का पूरा टाइम बहुत अच्छा और फलदायी रहेगा; आज आपका अपनी कठिन पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, जिससे आप शॉर्ट नोट्स आसानी से तैयार कर पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित होगा. आज घरेलू मोर्चे पर आप अपने सभी सामाजिक दायित्वों और सोशल वर्क्स (सामाजिक कार्यों) को बहुत ही सुगमता व ईमानदारी से पूर्ण करेंगे, जिससे सोसाइटी में आपका मान-सम्मान और वर्चस्व काफी बड़े स्तर पर बढ़ेगा. हालांकि, आज आपकी संतान की कुछ अनचाही एक्टिविटीज या उनके जिद्दी व्यवहार के कारण आपको कभी-कभी हल्की टेंशन (तनाव) हो सकती है; प्यार से समझाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत और सुदृढ़ बनी रहेगी. ऑनलाइन बिजनेस में हुए आकस्मिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा. संतान की चिंता के कारण शाम को थोड़ा मानसिक भारीपन हो सकता है, लेकिन आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और ग्रहण दोष के प्रभावों से रक्षा के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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