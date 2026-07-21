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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 21 July 2026: लाभ के प्रबल योग, करियर में मिलेगी सफलता, परिवार के विवाद सुलझाने का दिन

Aaj ka Dhanu Rashifal 21 July 2026: लाभ के प्रबल योग, करियर में मिलेगी सफलता, परिवार के विवाद सुलझाने का दिन

Sagittarius Horoscope: क्या 21 जुलाई 2026 को धनु राशि वालों को व्यापार में लाभ मिलेगा? ऑनलाइन बिजनेस में सुधार, नौकरी में राजनीति से दूरी और छात्रों को भाग्य का साथ मिलेगा, जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

आज एकादश भाव में चंद्रमा होने से व्यापारियों के लिए लाभ के अच्छे संकेत हैं. हालांकि दिन की शुरुआत अपेक्षा के अनुसार नहीं रहेगी, लेकिन शाम तक परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी. व्यापार में गैर-जरूरी कार्यों को छोड़कर पहले महत्वपूर्ण काम पूरे करें. यदि आपका ऑनलाइन बिजनेस है, तो ग्राहकों के रिव्यू और फीडबैक पर विशेष ध्यान दें. सकारात्मक ऑनलाइन छवि भविष्य में बिक्री और नए ग्राहकों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी. दिन के अंत तक आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस की राजनीति से पूरी तरह दूर रहने की सलाह है. किसी भी गुटबाजी या विवाद का हिस्सा बनने से बचें. मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को नई सुविधाएं या बेहतर अवसर मिल सकते हैं, लेकिन भौतिक सुख-सुविधाओं के कारण अपने करियर के लक्ष्य से भटकने से बचें. यदि काम उम्मीद के मुताबिक न हो, तो निराश होने के बजाय दोबारा पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयास करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा. लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं और दिन के दूसरे भाग में आय बढ़ने की संभावना है. खर्चों और निवेश में संतुलन बनाए रखें तथा केवल जरूरी वित्तीय निर्णयों को प्राथमिकता दें.

लव और फैमिली राशिफल

यदि आप परिवार के मुखिया हैं, तो आज आपको धैर्य और समझदारी से घर की जिम्मेदारियां निभानी होंगी. परिवार में किसी पुराने विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का अवसर मिल सकता है. आपकी संतुलित सोच घर का माहौल बेहतर बनाएगी और रिश्तों में मधुरता आएगी.

हेल्थ राशिफल

काम में मनचाहे परिणाम न मिलने से मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. खुद को निराश न होने दें और सकारात्मक सोच बनाए रखें. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त आराम मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

सिद्ध योग के प्रभाव से विद्यार्थियों, कलाकारों, खिलाड़ियों और सीखने वाले लोगों को भाग्य और मेहनत दोनों का पूरा साथ मिलेगा. यदि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आज सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे कार्यों में सफलता, व्यापार में लाभ, पारिवारिक शांति और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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