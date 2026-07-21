Aaj Ka Dhanu Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

आज एकादश भाव में चंद्रमा होने से व्यापारियों के लिए लाभ के अच्छे संकेत हैं. हालांकि दिन की शुरुआत अपेक्षा के अनुसार नहीं रहेगी, लेकिन शाम तक परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी. व्यापार में गैर-जरूरी कार्यों को छोड़कर पहले महत्वपूर्ण काम पूरे करें. यदि आपका ऑनलाइन बिजनेस है, तो ग्राहकों के रिव्यू और फीडबैक पर विशेष ध्यान दें. सकारात्मक ऑनलाइन छवि भविष्य में बिक्री और नए ग्राहकों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी. दिन के अंत तक आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस की राजनीति से पूरी तरह दूर रहने की सलाह है. किसी भी गुटबाजी या विवाद का हिस्सा बनने से बचें. मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को नई सुविधाएं या बेहतर अवसर मिल सकते हैं, लेकिन भौतिक सुख-सुविधाओं के कारण अपने करियर के लक्ष्य से भटकने से बचें. यदि काम उम्मीद के मुताबिक न हो, तो निराश होने के बजाय दोबारा पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयास करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा. लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं और दिन के दूसरे भाग में आय बढ़ने की संभावना है. खर्चों और निवेश में संतुलन बनाए रखें तथा केवल जरूरी वित्तीय निर्णयों को प्राथमिकता दें.

लव और फैमिली राशिफल

यदि आप परिवार के मुखिया हैं, तो आज आपको धैर्य और समझदारी से घर की जिम्मेदारियां निभानी होंगी. परिवार में किसी पुराने विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का अवसर मिल सकता है. आपकी संतुलित सोच घर का माहौल बेहतर बनाएगी और रिश्तों में मधुरता आएगी.

हेल्थ राशिफल

काम में मनचाहे परिणाम न मिलने से मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. खुद को निराश न होने दें और सकारात्मक सोच बनाए रखें. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त आराम मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

सिद्ध योग के प्रभाव से विद्यार्थियों, कलाकारों, खिलाड़ियों और सीखने वाले लोगों को भाग्य और मेहनत दोनों का पूरा साथ मिलेगा. यदि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आज सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे कार्यों में सफलता, व्यापार में लाभ, पारिवारिक शांति और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

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