Makar Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपके पराक्रम, बौद्धिक कौशल और कार्यक्षमता को बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 11वें भाव (आय भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद फायदेमंद और व्यस्तता से भरा रहेगा. बिजनेस में जो लोग पूरी तरह बिजी (व्यस्त) हैं, उन्हें आज कुछ अच्छे और बड़े लाभ होने की प्रबल संभावना है. यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस (साझेदारी के व्यापार) में किसी नए काम या डील्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आज के दो शुभ मुहूर्त (सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे) के मध्य करना आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी रहेगा.

बिजनेस में आ रही किसी भी बाधा को आज आप अपने फैमिली मेंबर्स के सहयोग और आपसी सामंजस्य द्वारा आसानी से सुलझाने में सक्षम रहेंगे. बिजनेसमैन को बस इस बात का ध्यान रखना है कि वे बाजार में अपने क्रोध और आक्रामकता को बिल्कुल न बढ़ने दें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी इनकम और धन की आवक को बढ़ाने के प्रयासों को तेज करने का है. चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से आपको आर्थिक लाभ के कई बेहतरीन मौके मिलेंगे. आज आपकी अनोखी और इनोवेटिव सोच को मार्केट में बड़ा महत्व मिलेगा. व्यापार में किया गया सही नियोजन आपकी वित्तीय स्थिति को पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाएगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र और करियर के मामले में आज आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आज आप किसी अंतरराष्ट्रीय दल (International Team) या प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं. दफ्तर में आपके नवाचार (Innovation) के लिए आपको कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल सकता है या कोई विशेष प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

आज आपकी रिसर्च और खोजने की अद्भुत क्षमता उभरेगी, जिसके बल पर आप कार्यस्थल की किसी ऐसी जटिल समस्या का समाधान खोज लेंगे जो काफी दिनों से सबकी परेशानी का कारण बनी हुई थी. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज व्यस्तता के कारण अपनी फैमिली के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस संडे पर आपको सामंजस्य बिठाकर समय जरूर निकालना चाहिए.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन पूरी तरह से केंद्रित रहने का है. विशेषकर स्पोर्ट्स पर्सन (खेल जगत से जुड़े लोग) आज मैदान और ट्रैक पर अपनी प्रैक्टिस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में सफल होंगे, जिससे उनके प्रदर्शन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. कला से जुड़े लोगों को भी अपनी रचनात्मकता के लिए सराहना मिलेगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन मिलाजुला रहेगा. आज सुबह की शुरुआत से ही अपने पूरे दिन का शेड्यूल सेट कर लें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे आपका दिन सुव्यवस्थित रहेगा. आज परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, जिससे घर में थोड़ी चिंता रह सकती है; लेकिन ज्यादा परेशान न हों, उचित देखभाल से उनके स्वास्थ्य में जल्दी ही बड़ा सुधार हो जाएगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए क्रोध और उत्तेजना से बचना बेहद जरूरी है. घर के किसी बीमार सदस्य की सेवा और समय पर उनके इलाज का ध्यान रखने से आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Orange (नारंगी)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण को तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही नारायण कवच का पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करें. घर से बाहर निकलते समय माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें, सभी कार्य सफल होंगे.

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