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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 30 July 2026: सावन के पहले दिन आयुष्मान योग का महासंयोग, कर्क और धनु राशि वालों की खुलेगी लॉटरी!

Kal Ka Rashifal 30 July 2026: सावन के पहले दिन आयुष्मान योग का महासंयोग, कर्क और धनु राशि वालों की खुलेगी लॉटरी!

Kal Ka Rashifal 30 July 2026: कल का राशिफल, सावन के पहले दिन आयुष्मान व गजकेसरी योग का महासंयोग. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन का कल का भविष्यफल, शुभ चौघड़िया मुहूर्त और राहुकाल का समय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jul 2026 02:14 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal  & Sawan Month Start 30 July 2026: गुरुवार, 30 जुलाई 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत पावन और फलदायी रहने वाला है. कल से पवित्र श्रावण मास (सावन) का शुभारंभ हो रहा है. भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के लिए यह महीना अत्यंत उत्तम माना जाता है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल आषाढ़ के बाद सावन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया तिथि का संयोग बन रहा है. चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे. इसके साथ ही आकाश मंडल में आयुष्मान योग, गजकेसरी योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग का महासंयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ मिलेगा. आइए प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर) से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का कल का सटीक भविष्यफल और दैनिक पंचांग.

30 जुलाई 2026 का पंचांग और शुभ मुहूर्त:

  • तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि (रात्रि 09:31 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया तिथि.
  • नक्षत्र व चंद्र राशि: श्रवण नक्षत्र (शाम 05:43 बजे तक), तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में संचार करेंगे.
  • शुभ योग: आयुष्मान योग, गजकेसरी योग, वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग और भद्र योग (मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि हेतु).
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • शुभ का चौघड़िया (प्रातः): सुबह 07:00 बजे से 08:00 बजे तक.
  • शुभ का चौघड़िया (सायं): शाम 05:00 बजे से 06:00 बजे तक.
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू करने से बचें).
  • शुभ दिशा: दक्षिण दिशा (यात्रा के लिए शुभ).

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा 10वें भाव में होने से नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण से बड़ा लाभ होगा.

व्यापार व योजना: बिजनेस विस्तार की प्लानिंग कर रहे हैं तो सुबह 07:00 से 08:00 या शाम 05:00 से 06:00 के बीच करें. बेहतरीन पब्लिक डीलिंग से री-ब्रांडिंग को शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा. विरोधियों की हरकतों को नजरअंदाज न करें.

नौकरी व यात्रा: नए कर्मचारियों को ऑफिस में सकारात्मक माहौल मिलेगा. ऑफिशियल व पर्सनल ट्रैवलिंग से नए आर्थिक अवसर मिलेंगे. मैरिड लाइफ में डिनर डेट का प्लान बन सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पर्पल, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 5.

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा 9वें भाव में होने से अच्छे कर्मों के प्रभाव से आपका भाग्य चमकेगा.

व्यापार व आयुष्मान योग: आयुष्मान योग के प्रभाव से पैतृक बिजनेस में नया कार्य शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त उत्तम है. महत्वपूर्ण काम पूरे होने से आपकी उम्मीदें सफल होंगी.

नौकरी व समाज: कार्यस्थल पर किसी से बेवजह न उलझें और न ही किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करें. सामाजिक गतिविधियों में योगदान देने से मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सफेद, लक्की नं. - 3, अनलक्की नं. - 6.

मिथुन राशि (Gemini) - सावधान रहें

चंद्रमा 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे ननिहाल पक्ष या बिजनेस में अड़चनें आ सकती हैं.

व्यापार व हानि: बिजनेस में उतार-चढ़ाव रहेगा, इसलिए धन का निवेश बहुत सोच-समझकर करें. अपने विचारों में अड़ियल रवैया न अपनाएं, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है.

नौकरी व परिवार: सरकारी नौकरीपेशा लोग पब्लिक डीलिंग में बेहद सावधान रहें. सेल्स में आई गिरावट चिंता बढ़ा सकती है. संतान की गतिविधियों से थोड़ा मन दुखी हो सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सिल्वर, लक्की नं. - 5, अनलक्की नं. - 9.

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और बड़े सौदे मिलेंगे.

व्यापार व कर्ज मुक्ति: आयुष्मान योग के प्रभाव से बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के जरिए बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. होलसेल और रिटेल व्यापारियों के पास धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, जिससे पुराने कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी.

नौकरी व लव लाइफ: कार्यक्षेत्र में सीनियर्स आपकी लीडरशिप की तारीफ करेंगे और बड़ा पद मिल सकता है. जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उन्हें बेहतरीन मैच (प्रपोजल) मिल सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - ऑरेंज, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 2.

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा 6ठे भाव में होने से आपको गुप्त व प्रत्यक्ष शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी.

व्यापार व फाइनेंस: आयुष्मान योग से बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ के योग हैं. टैक्स व सरकारी नियमों से जुड़े पुराने मामलों में राहत मिलेगी. बैंक लोन मंजूर होने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी व करियर: मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कम भागदौड़ में बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स मिलेंगे. नौकरी में मनचाहा परिवर्तन संभव है. घर-परिवार को समय दें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - हरा, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 8.

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा 5वें भाव में होने से अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

व्यापार व प्रतिस्पर्धा: नई बिजनेस प्लानिंग लागू करने के लिए शुभ चौघड़िया समय का उपयोग करें. ओल्ड और न्यू टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से थोक और रिटेल मार्केट में आपका दबदबा बढ़ेगा.

नौकरी व सेहत: दफ्तर में कामकाज थोड़ा नीरस लग सकता है, लेकिन आत्मविश्वास से काम पूरे होंगे. सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए खानपान का ध्यान रखें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पीला, लक्की नं. - 4, अनलक्की नं. - 2.

तुला राशि (Libra) - सावधान रहें

चंद्रमा 4ठे भाव में होने से प्रॉपर्टी या पारिवारिक मुद्दों को लेकर विवाद संभव है.

व्यापार व विवाद: सप्लाई चेन प्रभावित होने से ग्राहकों का विश्वास डगमगा सकता है. प्रतिद्वंद्वी आपकी साख बिगाड़ने का प्रयास करेंगे. बातचीत में कठोर या नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल न करें.

नौकरी व तनाव: वर्कप्लेस पर महत्वपूर्ण दस्तावेज संभालकर रखें. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है. मानसिक तनाव से बचें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गोल्डन, लक्की नं. - 3, अनलक्की नं. - 8.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा 3रे भाव में होने से आपके पराक्रम, साहस और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि होगी.

व्यापार व आयुष्मान योग: बड़े कारोबारियों के साथ मीटिंग्स सफल रहेंगी. आयुष्मान योग से रुका हुआ या उधार दिया पैसा वापस मिलेगा. लंबे समय से चली आ रही मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी.

नौकरी व करियर: ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म होगी और जूनियर्स आपका सहयोग करेंगे. जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन्हें डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - क्रीम, लक्की नं. - 6, अनलक्की नं. - 4.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा 2रे भाव में होने से पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद आसानी से सुलझेंगे.

व्यापार व टर्नओवर: बड़ा फाइनेंशियल टर्नओवर होने से बैंक क्रेडिट लिमिट बढ़ सकती है. आयुष्मान योग के प्रभाव से कड़ी मेहनत का बड़ा परिणाम मिलेगा. लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस में अच्छी कमाई होगी.

नौकरी व व्यवहार: ऑफिस में गॉसिप से दूर रहें और डेडलाइन का ध्यान रखें. बातचीत में मधुरता बनाए रखें, अन्यथा हाथ आया अवसर निकल सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - लाल, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 9.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी.

व्यापार व लाभ: आयुष्मान योग से बिजनेस में बंपर प्रॉफिट हासिल होगा. इनोवेटिव आइडियाज और रिसर्च के साथ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें. व्यापार में अचानक नए मौके हाथ लगेंगे.

नौकरी व परिवार: ऑफिस में सीनियर्स की सलाह पर ध्यान दें. मार्केटिंग से जुड़े लोग धोखाधड़ी से सावधान रहें. परिवार में प्यार बना रहेगा और सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गुलाबी, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 5.

कुंभ राशि (Aquarius) - सावधान रहें

चंद्रमा 12वें भाव में होने से फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है.

व्यापार व कर्ज: अपनी क्षमता से अधिक कर्ज या उधार न लें, वरना चुकाना भारी पड़ेगा. सीनियर कर्मचारी के जॉब छोड़ने से काम में रुकावटें आ सकती हैं.

नौकरी व वाणी: कार्यस्थल पर अपनी कठोर वाणी के कारण किसी से बहस हो सकती है. संयम बनाए रखें. कीमती सामान पर बड़ा खर्चा हो सकता है, जिससे बजट बिगड़ेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - नेवी ब्लू, लक्की नं. - 3, अनलक्की नं. - 6.

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा 11वें भाव में होने से आमदनी और मुनाफा बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे.

व्यापार व यात्रा: बिजनेस यात्रा के दौरान किसी प्रिय मित्र की सलाह बड़ा लाभ दिलाएगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद पर बातचीत करना फायदेमंद रहेगा.

नौकरी व सेहत: नौकरी बदलने के प्रयास सफल होंगे. स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे होंगे.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - भूरा, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 8.

FAQs

1. 30 जुलाई 2026 को सावन के पहले दिन किन राशियों का भाग्य चमकेगा?
उत्तर: कल सावन की शुरुआत पर कर्क, वृश्चिक, धनु और सिंह राशि वालों को आयुष्मान व गजकेसरी योग के प्रभाव से बंपर धन लाभ, नया जॉब ऑफर और कर्ज से राहत मिलेगी.

2. सावन के पहले दिन शुभ काम करने का चौघड़िया मुहूर्त क्या है?
उत्तर: कल शुभ कार्यों के लिए दो सबसे श्रेष्ठ समय हैं: पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (प्रातः शुभ चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (सायं शुभ चौघड़िया).

3. 30 जुलाई को सावन की शुरुआत में किन राशियों को नुकसान से बचना चाहिए?
उत्तर: कल तुला, कुंभ और मिथुन राशि के जातकों को बेहद सतर्क रहना होगा. तुला राशि वाले संपत्ति विवाद से, कुंभ वाले अत्यधिक कर्ज लेने से और मिथुन राशि वाले धन के निवेश से बचें.

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About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 01:24 PM (IST)
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