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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 27 May 2026: मकर राशि दफ्तर में कर्मचारियों को मिलेगी ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क बढ़ने से आसान होंगे कार्य

Aaj ka Makar Rashifal 27 May 2026: मकर राशि दफ्तर में कर्मचारियों को मिलेगी ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क बढ़ने से आसान होंगे कार्य

Capricorn Horoscope 27 May 2026: आज बन रहा है सर्वार्थसिद्धि योग, क्या बुधवार को विदेशी कंपनियों से मिलेंगे बड़े ऑर्डर्स और ऑनलाइन रेपुटेशन का रखना होगा ध्यान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 27 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 27 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी साख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का है. आज आपकी कुंडली में सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण होने से आपका बिजनेस स्टेटस (व्यावसायिक स्तर) बेहद स्ट्रांग होगा, जिसके प्रभाव से विदेशी कंपनियों के बड़े ऑर्डर्स भी अचानक आपके हाथ लग सकते हैं. साझेदारी में व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है; अपने बिजनेस पार्टनर (साझेदार) के साथ पूरी पारदर्शिता बनाए रखें और माल की खरीदारी से लेकर हर छोटे-बड़े हिसाब-किताब की बातों पर आपस में चर्चा करते रहें. 

इसके साथ ही, ऑनलाइन व्यापार करने वाले बिजनेसमैन को आज थोड़ा सतर्क रहना होगा; सोशल मीडिया पर अचानक कोई नेगेटिव कमेंट (नकारात्मक टिप्पणी) या बैड रिव्यू वायरल हो सकता है, जिससे ऑनलाइन रेपुटेशन डैमेज (डिजिटल छवि खराब) होने का रिस्क है. ऐसी स्थिति में पूरी तरह शांत रहिए, उस कमेंट को डिलीट करने के बजाय पूरी ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) दिखाते हुए प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड करिए, इससे ग्राहकों का भरोसा आप पर और बढ़ेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बुधवार का दिन नए रास्ते खोलने वाला रहेगा. आज दफ्तर में वर्कप्लेस (कार्यस्थल) पर आपको अचानक कोई बेहतरीन ट्रैवल अपॉर्चुनिटी (यात्रा का अवसर) मिल सकती है; यह कोई क्लाइंट विजिट, कॉन्फ्रेंस या विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है. इसके लिए तुरंत 'हाँ' बोलिए, क्योंकि इससे आपका प्रोफेशनल एक्सपोज़र बढ़ेगा और नए लोगों से आपका नेटवर्क मजबूत होगा. 

मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज अपने नेटवर्क के विस्तार पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका अच्छा नेटवर्क ही आपके मुश्किल कामों को बेहद आसान बना देगा. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए आज दफ्तर में कार्यभार (काम का बोझ) कुछ अधिक हो सकता है, जिसके कारण आपको अपनी छुट्टी या अवकाश के दिन भी घर पर रहकर ऑफिस का कार्य पूरा करना पड़ सकता है; धैर्य से काम लें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपने पॉकेट मनी और बजट को संतुलित रखने का रहेगा. नवम भाव का चंद्रमा बौद्धिक विकास तो देगा, लेकिन स्टूडेंट्स के फिजूल के एक्सपेंडिचर (खर्चों) में आज अचानक काफी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उनका मासिक बजट गड़बड़ा सकता है. गैजेट्स या फालतू की चीज़ों पर धन बर्बाद करने के बजाय अपनी पढ़ाई की सामग्री पर ही फोकस करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मन को असीम शांति और राहत देने वाला साबित होगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से भले ही सुबह के समय आपके कुछ धार्मिक या मांगलिक कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन घरेलू माहौल बहुत शानदार रहेगा. आज फैमिली में किसी सदस्य के साथ चल रहे आपके पुराने मनभेद और मतभेद पूरी तरह दूर हो जाएंगे, जिससे घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो जाएगा. जीवनसाथी का सहयोग आपकी हिम्मत बढ़ाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. काम के अधिक बोझ और घर पर भी ऑफिस का कार्य करने के कारण मानसिक थकान और आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. ऑनलाइन रेपुटेशन की चिंता को अपने दिमाग पर हावी न होने दें; पर्याप्त नींद लें और समय पर भोजन करें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के व्यवधानों को दूर करने और सर्वार्थसिद्धि योग की शुभता पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में सूखे मेवे का भोग लगाएं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 May 2026 03:45 AM (IST)
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