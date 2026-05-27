Aaj ka Makar Rashifal 27 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी साख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का है. आज आपकी कुंडली में सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण होने से आपका बिजनेस स्टेटस (व्यावसायिक स्तर) बेहद स्ट्रांग होगा, जिसके प्रभाव से विदेशी कंपनियों के बड़े ऑर्डर्स भी अचानक आपके हाथ लग सकते हैं. साझेदारी में व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है; अपने बिजनेस पार्टनर (साझेदार) के साथ पूरी पारदर्शिता बनाए रखें और माल की खरीदारी से लेकर हर छोटे-बड़े हिसाब-किताब की बातों पर आपस में चर्चा करते रहें.

इसके साथ ही, ऑनलाइन व्यापार करने वाले बिजनेसमैन को आज थोड़ा सतर्क रहना होगा; सोशल मीडिया पर अचानक कोई नेगेटिव कमेंट (नकारात्मक टिप्पणी) या बैड रिव्यू वायरल हो सकता है, जिससे ऑनलाइन रेपुटेशन डैमेज (डिजिटल छवि खराब) होने का रिस्क है. ऐसी स्थिति में पूरी तरह शांत रहिए, उस कमेंट को डिलीट करने के बजाय पूरी ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) दिखाते हुए प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड करिए, इससे ग्राहकों का भरोसा आप पर और बढ़ेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बुधवार का दिन नए रास्ते खोलने वाला रहेगा. आज दफ्तर में वर्कप्लेस (कार्यस्थल) पर आपको अचानक कोई बेहतरीन ट्रैवल अपॉर्चुनिटी (यात्रा का अवसर) मिल सकती है; यह कोई क्लाइंट विजिट, कॉन्फ्रेंस या विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है. इसके लिए तुरंत 'हाँ' बोलिए, क्योंकि इससे आपका प्रोफेशनल एक्सपोज़र बढ़ेगा और नए लोगों से आपका नेटवर्क मजबूत होगा.

मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज अपने नेटवर्क के विस्तार पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका अच्छा नेटवर्क ही आपके मुश्किल कामों को बेहद आसान बना देगा. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए आज दफ्तर में कार्यभार (काम का बोझ) कुछ अधिक हो सकता है, जिसके कारण आपको अपनी छुट्टी या अवकाश के दिन भी घर पर रहकर ऑफिस का कार्य पूरा करना पड़ सकता है; धैर्य से काम लें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपने पॉकेट मनी और बजट को संतुलित रखने का रहेगा. नवम भाव का चंद्रमा बौद्धिक विकास तो देगा, लेकिन स्टूडेंट्स के फिजूल के एक्सपेंडिचर (खर्चों) में आज अचानक काफी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उनका मासिक बजट गड़बड़ा सकता है. गैजेट्स या फालतू की चीज़ों पर धन बर्बाद करने के बजाय अपनी पढ़ाई की सामग्री पर ही फोकस करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मन को असीम शांति और राहत देने वाला साबित होगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से भले ही सुबह के समय आपके कुछ धार्मिक या मांगलिक कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन घरेलू माहौल बहुत शानदार रहेगा. आज फैमिली में किसी सदस्य के साथ चल रहे आपके पुराने मनभेद और मतभेद पूरी तरह दूर हो जाएंगे, जिससे घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो जाएगा. जीवनसाथी का सहयोग आपकी हिम्मत बढ़ाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. काम के अधिक बोझ और घर पर भी ऑफिस का कार्य करने के कारण मानसिक थकान और आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. ऑनलाइन रेपुटेशन की चिंता को अपने दिमाग पर हावी न होने दें; पर्याप्त नींद लें और समय पर भोजन करें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के व्यवधानों को दूर करने और सर्वार्थसिद्धि योग की शुभता पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में सूखे मेवे का भोग लगाएं.

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