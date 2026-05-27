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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 27 May 2026: धनु राशि सर्वार्थसिद्धि योग से होगी अप्रत्याशित कमाई, अचानक बड़ा प्रॉफिट होने से खिलेगा चेहरा

Aaj ka Dhanu Rashifal 27 May 2026: धनु राशि सर्वार्थसिद्धि योग से होगी अप्रत्याशित कमाई, अचानक बड़ा प्रॉफिट होने से खिलेगा चेहरा

Sagittarius Horoscope 27 May 2026: सर्वार्थसिद्धि योग से Sagittarius राशि वालों को मिलेगा सडनली बड़ा प्रॉफिट, क्या बुधवार को दफ्तर में इंप्लीमेंट होंगे आपके नए आइडिया? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 27 May 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 27 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से निहाल करने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सर्वार्थसिद्धि योग का प्रभाव रहने से बिजनेस में आपको सडनली (अचानक) कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, जिससे आपके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुपेगी. बाजार में बड़ी मात्रा में नए ऑर्डर्स मिलने से आज अप्रत्याशित कमाई होने के मजबूत योग हैं, जिससे बिजनेसमैन अच्छा-खासा मुनाफा कूटेंगे. 

आज आपको अपने बिजनेस के नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए और अपने पुराने व्यावसायिक संपर्कों को कैसे फिर से मजबूत किया जाए, इस रणनीति पर पूरा फोकस करना चाहिए. इसके साथ ही, आज अपने बैंक रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दीजिए; यदि कोई पुराना बिजनेस लोन चल रहा है तो उसे सही तरीके से clear करवा कर समय पर बंद करें ताकि आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़े और आप बिजनेस ग्रोथ पर ध्यान दे सकें. शेयर मार्केट और वायदा बाजार में पहले किया गया कोई निवेश आज आपकी इनकम में जबरदस्त इजाफा करेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बुधवार का दिन शानदार रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा आपकी जॉब में एक गजब का नयापन और उत्साह लेकर आएगा. वर्कप्लेस पर आज आपके द्वारा दिए गए बेहतरीन आइडिया (सुझाव) टॉप मैनेजमेंट द्वारा इंप्लीमेंट (लागू) किए जा सकते हैं, जिसके कारण ऑफिस में आपकी खूब वाह-वाही होगी. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस सफलता के बाद अपने अंदर घमंड या अहंकार को बिल्कुल भी घर नहीं करने देना है, सबके साथ विनम्र बने रहें. 

एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज अपने ऑफिशियल कार्यों को अधिक सजगता और सावधानी के साथ करने की सलाह दी जाती है, ताकि काम में किसी भी तरह की मानवीय गलती न हो, अन्यथा छोटी सी चूक के कारण अधिकारियों की डांट भी सुननी पड़ सकती है. अनएंप्लॉयड पर्सन (बेरोजगार लोगों) के लिए आज का दिन कुछ छोटी-मोटी शुरुआती परेशानियों को छोड़कर ओवरऑल काफी बेटर और रोजगार के नए अवसर दिलाने वाला रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक संबल और प्रगति लेकर आया है. दशम भाव का चंद्रमा करियर के प्रति आपकी गंभीरता को बढ़ाएगा. स्टूडेंट्स को आज उनके संबंधित फील्ड (विषय या प्रोजेक्ट) में शिक्षकों, सीनियर्स और पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट (सहयोग) मिलेगा, जिससे वे आगामी परीक्षाओं और असाइनमेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को बढ़ाने वाला रहेगा. सामाजिक स्तर पर सक्रिय जातकों के लिए आज का दिन बड़ा बदलाव ला सकता है; सोशल लेवल पर आपका मजबूत और सक्रिय ट्रैक आज पॉलिटिकल ट्रैक (राजनीतिक दिशा) में कनवर्ट हो सकता है, जिससे आपको किसी बड़ी पार्टी या संगठन से जुड़ने का मौका मिलेगा. गृहस्थ जीवन की बात करें तो आज आप अपने व्यस्त समय में से पल निकालकर लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ काफी बेटर और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे आपसी समझ और प्रेम और ज्यादा गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दशम चंद्रमा और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य काफी मजबूत बना रहेगा. व्यापार में हुए आकस्मिक वित्तीय लाभ से मानसिक रूप से आप बेहद रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि, ऑफिशियल कार्यों में अत्यधिक सजगता और सावधानी बरतने के कारण शाम को हल्की मानसिक थकान हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज बुधवार के दिन सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने और करियर में बिना किसी बाधा के उन्नति के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज शाम के समय हनुमान जी के सम्मुख मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल डालें और उसमें एक छोटा टुकड़ा कपूर तथा साबुत हरी सौंफ के आठ दाने डाल दें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 May 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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