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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 27 May 2026: मीन राशि आठवें चंद्रमा के प्रभाव से बिजनेस में आएगी तेजी, छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगी सफलता

Aaj ka Meen Rashifal 27 May 2026: मीन राशि आठवें चंद्रमा के प्रभाव से बिजनेस में आएगी तेजी, छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगी सफलता

Pisces Horoscope 27 May 2026: मीन राशि वालों के लिए बन रहा है सर्वार्थसिद्धि योग, क्या बुधवार को कस्टम क्लीयरेंस और अटके शिपमेंट में आएगी तेजी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 27 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 27 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन गजब की तेजी और बड़ी राहत लेकर आने वाला साबित होगा. अष्टम भाव का चंद्रमा आज आपके बिजनेस की गति को बढ़ाएगा, जिससे व्यापार में तेजी आएगी. आयात-निर्यात और विदेशी व्यापार से जुड़े बिजनेसमैन के लिए आज का दिन कोई बहुत बड़ी 'गुड न्यूज' (शुभ समाचार) देने वाला रहेगा. पिछले कई दिनों से जो आपका कस्टम क्लीयरेंस (Custom Clearance) में डीले (देरी) हो रहा था या कोई महत्वपूर्ण शिपमेंट (माल की खेप) कहीं अटकी हुई थी, आज उसमें तेज मूवमेंट दिखेगा और आपकी यह बड़ी समस्या दूर हो जाएगी. 

आज आपकी कुंडली में सर्वार्थसिद्धि योग सक्रिय रहने से बिजनेसमैन की कोई बहुत पुरानी पेंडिंग पेमेंट (अटका हुआ पैसा) आज अचानक रिलीज हो सकती है, जिससे आपका खाली अकाउंट फिर से भरा-भरा सा लगेगा. हालांकि, ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज बिजनेस के डील्स में केवल भावनाओं में बहने के बजाय अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करें, नहीं तो बाजार के लोग आपके इमोशंस का गलत फायदा उठा सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और टीम की चिंताओं से मुक्ति पाने का रहेगा. आज ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) अपनी गजब की बौद्धिक क्षमता और सूझबूझ का प्रदर्शन करके दफ्तर के लोगों और उच्चाधिकारियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. 

पिछले कुछ समय से ऑफिस में टीम को लेकर आप जो भी परेशानियां या को-वर्कर्स का ढीला रवैया फेस कर रहे थे, आज उस स्थिति में सुधार की बड़ी गुंजाइश दिखेगी; कंपनी में एक नई व वेल-ट्रेंड टीम (प्रशिक्षित कर्मचारियों) की हायरिंग होने से आपकी पुरानी काम की परेशानियां काफी कम हो जाएंगी. आज आपको किसी ऑफिशियल ट्रैवलिंग (आधिकारिक यात्रा) पर जाना पड़ सकता है; इस यात्रा के दौरान बाजार में आपके कुछ नए कॉन्टैक्ट्स (संपर्क) बनेंगे, जो भविष्य में आपकी कंपनी को बड़े ऑर्डर्स दिलवाने में बेहद सहायक सिद्ध होंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है. आठवां चंद्रमा गूढ़ विधाओं और गंभीर विषयों में रुचि बढ़ाएगा. जो छात्र लंबे समय से किसी मुख्य प्रवेश परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स को आज एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exam) में शानदार सफलता मिल सकती है, जिससे उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मन को शांति और सात्विकता की ओर ले जाने वाला रहेगा. आज परिवार के सदस्यों के साथ घर में सुख-शांति बनी रहेगी. अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी रुचि किसी स्प्रिचुअल प्रोग्राम (आध्यात्मिक या धार्मिक आयोजन) की तरफ काफी बढ़ सकती है, जिससे आप परिवार सहित किसी कथा या कीर्तन में शामिल हो सकते हैं. जीवनसाथी का हर कार्य में आपको पूरा सहयोग मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आठवां चंद्रमा सेहत में उतार-चढ़ाव दे सकता है, इसलिए बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज रखें. हालांकि, अटका हुआ धन मिलने और शिपमेंट क्लियर होने की खुशी से आपका मानसिक तनाव पूरी तरह दूर रहेगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. ऑफिशियल यात्रा के दौरान स्वास्थ्य नियमों का पालन करें.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को दूर करने और सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज बुधवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर अपने कंठ पर लगाएं और बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 May 2026 03:55 AM (IST)
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