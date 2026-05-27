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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 27 May 2026: कुंभ राशि ऑफिस में शत्रुओं की चाल से सचेत रहें कर्मचारी, अकेले समय गंवाने के बजाय टीम का लें सहयोग

Aaj ka Kumbh Rashifal 27 May 2026: कुंभ राशि ऑफिस में शत्रुओं की चाल से सचेत रहें कर्मचारी, अकेले समय गंवाने के बजाय टीम का लें सहयोग

Aquarius Horoscope 27 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए बन रहा है सर्वार्थसिद्धि योग, क्या बुधवार को लोन अप्रूवल में देरी और विपरीत गोचर से बिजनेस में बढ़ेगी चुनौती? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 27 May 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 27 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन चुनौतियों का सामना करने और आर्थिक मामलों में संयम बरतने का है. आज भले ही सर्वार्थसिद्धि योग रहेगा, लेकिन अष्टम चंद्रमा के कारण आपके ग्रह गोचर विपरीत परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं. बाजार में आज अचानक कस्टमर्स (ग्राहकों) की संख्या कम हो सकती है, जिससे आपकी दैनिक बिक्री प्रभावित होगी; यहाँ तक कि पूर्व में मार्केटिंग (प्रचार-प्रसार) पर लगाए गए पैसे का रिजल्ट (परिणाम) भी आज शून्य रह सकता है. 

व्यापार में आपको कुछ नए ट्रैक (अवसर) जरूर मिलेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट (निवेश) करना चाहेंगे, लेकिन वर्तमान में धन के अभाव और मैनपावर (कर्मचारियों की कमी) के चलते आप चाहकर भी निवेश नहीं कर पाएंगे. यदि किसी बिजनेसमैन ने अपने व्यापार के विस्तार के लिए बैंक लोन अप्लाई (आवेदन) कर रखा है, तो उसके अप्रूवल (स्वीकृति) होने में अभी थोड़ा और विलंब या देरी हो सकती है. ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि आज किसी भी तरह की प्रॉपर्टी (जमीन-जायदाद) या नए बिजनेस इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह बचें, समय अभी आपके पक्ष में नहीं है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेषकर मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बुधवार का दिन संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. आज आपको वर्कस्पेस (कार्यस्थल) पर कुछ बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है; ऐसे में दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय आपको स्वयं की कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारना होगा. 

एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए सलाह है कि आज ऑफिस के काम को अकेले करने में अपना कीमती समय बर्बाद न करें; दफ्तर के सभी कार्य आज दूसरों के सहयोग और टीम वर्क से ही समय पर पूरे हो सकेंगे. जो जातक मार्केटिंग फील्ड में एंप्लॉयड हैं, उन्हें आज अपने गुप्त शत्रुओं और ईर्ष्यालु को-वर्कर्स से बहुत ज्यादा सचेत रहना होगा, क्योंकि वे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यदि दफ्तर में ऐसे लोग आज आपसे अचानक मेलजोल बढ़ाने या मीठी बातें करने आएं, तो उनके साथ बहुत ज्यादा लिप्त या इन्वॉल्व न हों, दूरी बनाए रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी कमियों को दूर कर पढ़ाई पर फोकस करने का रहेगा. आठवां चंद्रमा मन में थोड़ा भटकाव या आलस्य पैदा कर सकता है. स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी (पढ़ाई) के प्रति गंभीर होना होगा. यदि करियर में मनमुताबिक सफलता चाहिए, तो शॉर्टकट और सोशल मीडिया के भटकाव से दूर रहकर केवल अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव रखने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के कारण आज आपकी पहले से तय कोई ऑफिशियल एंड फैमिली ट्रैवलिंग (आधिकारिक और पारिवारिक यात्रा) अचानक किसी कारणवश कैंसिल (निरस्त) हो सकती है, जिससे परिवार के सदस्य और आप थोड़े निराश हो सकते हैं. घर में शांति बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और व्यर्थ के तर्क-वितर्क से खुद को दूर रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपको विशेष रूप से ड्राइविंग करते समय या यात्रा के दौरान पूरी सावधानी बरतनी होगी, चोट लगने की आशंका है. लोन में देरी और बिजनेस के विपरीत गोचर के कारण मानसिक तनाव व सिरदर्द की समस्या रह सकती है. खुद को शांत रखें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने और सर्वार्थसिद्धि योग की शुभता पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज बुधवार के दिन शाम के समय हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक 3 बार पाठ करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 May 2026 03:50 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
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