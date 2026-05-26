Aaj ka Makar Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने और व्यवस्था में सुधार लाने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग बनने से लीगल प्रोटेक्शन (कानूनी सुरक्षा) पर फोकस करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. यदि आपका कोई ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्ट्रेशन का काम पिछले काफी समय से पेंडिंग (अटका) है, तो बिजनेसमैन को आज ही उसे स्टार्ट (शुरू) कर देना चाहिए. इस समय अपने बिजनेस का नेम सिक्योर (सुरक्षित) करना बेहद जरूरी है, वरना कोई और आपके ब्रांड के नाम का गलत फायदा उठा सकता है.

इसके साथ ही, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन (प्रक्रियाओं के मानकीकरण) पर काम करने का बेस्ट दिन है. प्रोडक्शन (उत्पादन) में आ रही किसी भी समस्या या प्रॉब्लम को सही करना आज आपकी प्रथम प्रायोरिटी (प्राथमिकता) होनी चाहिए; हमेशा याद रखें कि कंसिस्टेंट क्वालिटी ही कस्टमर के ट्रस्ट (भरोसे) को मजबूत करती है. मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) के साथ प्रोडक्ट्स की डील करने वाले व्यापारियों को आज व्यापार के सिलसिले में किसी विदेश यात्रा (फॉरेन ट्रैवल) पर भी जाना पड़ सकता है, जो भविष्य में बड़े मुनाफे का सौदा साबित होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन उनकी पुरानी मेहनत का मीठा फल देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र पर आपके द्वारा पहले किए गए हार्ड वर्क (कड़ी मेहनत) का शानदार रिजल्ट आज आपको अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर (स्थानांतरण) और हायर पोस्ट (उच्च पद) के रूप में मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. इसके अलावा, आम एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए आज का दिन काफी सामान्य और संतुलित रहने वाला है; आज आपको दफ्तर में काम और आराम दोनों ही बराबर मात्रा में करने को मिलेंगे, जिससे मानसिक रूप से कोई तनाव महसूस नहीं होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन रचनात्मकता और आनंद से भरा रहेगा. नवम भाव का भाग्यशाली चंद्रमा आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा. इन दिनों विद्यार्थी वर्ग वेकेशंस (छुट्टियों) का पूरा आनंद लेते हुए, पढ़ाई के साथ-साथ अपने मनपसंद और रुचिकर कार्यों (हॉबीज) पर अपना पूरा फोकस बनाकर रखेंगे, जिससे उनकी छिपी हुई प्रतिभा निखरकर सामने आएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा और यादगार पलों से भरा रहने वाला है. आज घर-परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर आज कहीं बाहर घूमने या घर पर ही एंजॉय और मस्ती की कोई बेहतरीन प्लानिंग बन सकती है. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते आज बेहद मधुर रहेंगे; आज आपका पूरा दिन लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस के बीच बीतेगा, जिससे आपसी नजदीकी और भरोसा और ज्यादा गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज नवम चंद्रमा और सिद्धि योग के प्रभाव से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत शानदार रहेगा. आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा. विदेश यात्रा या भागदौड़ के कारण मामूली थकान हो सकती है, लेकिन आपका उत्साह कम नहीं होगा. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज सिद्धि योग की शुभता पाने और भाग्य को और मजबूत करने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के सम्मुख गाय के घी का एक दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.