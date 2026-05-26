Aaj ka Dhanu Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुरक्षात्मक उपाय अपनाने और नए निवेश से लाभ कमाने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. यदि आपका कोई पुराना बिजनेस इंश्योरेंस क्लेम (बीमा दावा) लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज उसमें आपको कोई बड़ा पॉजिटिव अपडेट (सकारात्मक समाचार) मिल सकता है, जिससे फंसा हुआ धन वापस आएगा.

बिजनेसमैन को आज अपने रिस्क एसेसमेंट (जोखिम मूल्यांकन) पर भी गंभीरता से काम करना चाहिए, ताकि फ्यूचर (भविष्य) में आने वाली व्यावसायिक समस्याओं को समय रहते पहचाना जा सके. बाजार में आपको अपने छिपे हुए कॉम्पिटिटर्स (गुप्त प्रतिद्वंद्वियों) से बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन तरक्की के नए द्वार खोलने वाला रहेगा. दशम चंद्रमा के प्रभाव से आपको दफ्तर में किसी हाई पोस्ट (उच्च पद) के रूप में अपनी पुरानी मेहनत का मीठा फल मिल सकता है. ऑफिस में आपके कार्य करने की अनूठी टेक्नीक (शैली) आपके को-वर्कर्स (सहकर्मियों) को बेहद अट्रैक्ट करेगी.

एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज पूरी तरह प्रोफेशनल होकर काम करने और कड़े परिश्रम से पीछे न हटने की सलाह दी जाती है; यदि बॉस किसी बात पर टोकें तो उनकी बातों का बिल्कुल बुरा न मानें. आज आपको अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हुए खुद की तरक्की के बारे में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि आज किसी अन्य बड़ी कंपनी से आपको अच्छी पोजीशन और पैकेज के साथ जॉब का बेहतरीन ऑफर आ सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्रता और लगन का रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा आपके बौद्धिक स्तर को मजबूत करेगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, स्टूडेंट्स को आज शॉर्टकट अपनाने के बजाय अपनी स्टडी (पढ़ाई) में पूरी तरह फोकस करना होगा; आज की गई कड़ी मेहनत और हार्ड वर्क से ही आपको अपनी फील्ड में मनमुताबिक बड़ी सक्सेस (सफलता) हासिल होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और राहत लेकर आया है. दशम चंद्रमा के प्रभाव से आपको जीवन के हर मोड़ पर पिता और वरिष्ठों के पदचिन्हों पर चलने की सलाह दी जाती है, इससे आपके काम आसान होंगे. आजक् फैमिली में पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे किसी बड़े-बुजुर्ग की सेहत में जबरदस्त सुधार आएगा, जिससे घर की चिंताएं दूर होंगी. आपकी लव लाइफ और दांपत्य जीवन के लिए दिन बहुत शानदार है; जीवन के हर मोड़ पर आज आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) का पूरा सहयोग और हेल्प मिलती रहेगी, जिससे आपसी बंधन और मजबूत होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. बुजुर्गों की सेहत में सुधार से मानसिक शांति मिलेगी. हालांकि, काम की अत्यधिक व्यस्तता के कारण पैरों में दर्द या शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. समय पर आराम करें और संतुलित आहार लें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज सिद्धि योग की शुभता पाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें एक कपूर की टिक्की डाल दें.

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