Aaj ka Meen Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों पर काम करने और अपनी इनकम को विस्तार देने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग का प्रभाव रहने से व्यापारी वर्ग अपनी आमदनी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वर्तमान कारोबार के साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स (उत्पादों) को जोड़ने का मन बना सकते हैं, यह विचार भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होगा.

यदि आप अपने बिजनेस में आ रही परेशानियों से परेशान हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स (परिवार के सदस्यों) से बातचीत जारी रखें; व्यापारिक संकटों से निपटने के लिए आज आपको किसी करीबी का बड़ा सहयोग और सलाह मिल सकती है. हालांकि, होटल, मोटल, रेस्तरां और फूड डिलीवरी बिजनेस से जुड़े जातकों को आज कुछ व्यावहारिक चुनौतियों से दो-चार होना पड़ सकता है, क्योंकि आज अचानक कस्टमर्स (ग्राहकों) की भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी, जिससे व्यवस्था संभालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और जॉब बदलने की सोच रहे युवाओं के लिए मंगलवार का दिन बेहद राहत भरा और सफलताओं से भरा रहेगा. जो लोग लंबे समय से जॉब मार्केट में अपना 'एक्सपीरियंस लेटर' (अनुभव प्रमाण पत्र) न मिलने की बड़ी दिक्कत फेस (सामना) कर रहे थे, आज उन्हें इसका परमानेंट सॉल्यूशन (स्थायी समाधान) मिल सकता है; आपकी पुरानी कंपनी से आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, जिससे आपकी नई नौकरी की प्रोसेस बेहद स्मूथ (सुगम) हो जाएगी.

वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी पुरानी मेहनत के बिल्कुल अनुरूप शानदार फल मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा; आपको ऑफिस के हर एक काम में मनमुताबिक सफलता मिलेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत बनी रहेगी. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए आज ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि दफ्तर में अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों) से उतनी ही बात करें जितनी करना बहुत जरूरी है; क्योंकि अनावश्यक और फालतू की बातें आपके काम में देरी कराने के साथ-साथ दफ्तर में कोई नया वाद-विवाद भी खड़ा करा सकती हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन संबल पाने का है. सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा. स्टूडेंट्स को आज अपनी स्टडी (पढ़ाई) में आ रही किसी भी तरह की रुकावट को दूर करने के लिए अपने पैरेंट्स (माता-पिता) और बड़ों से पूरा सहयोग और सही गाइडेंस मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आया है. आज सातवें भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पति-पत्नी के बीच आपसी बॉन्डिंग (रिश्ता) पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरी होगी. आज आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ हंसी-मजाक और मौज-मस्ती में पूरी तरह व्यस्त रहेंगे, जिससे आपके रिश्तों का तनाव खत्म होगा. हालांकि, आज परिवार में किसी सदस्य की अचानक सेहत खराब होने की वजह से आपका मन थोड़ा चिंतित और परेशान रह सकता है; धैर्य बनाए रखें और समय पर डॉक्टर की सलाह लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवां चंद्रमा आपके शारीरिक बल को बनाए रखेगा. आपका स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और काम करने की स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि, परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के कारण मानसिक रूप से थोड़ी चिंता या भागदौड़ रह सकती है, जिसके कारण शाम को सिरदर्द का अनुभव हो सकता है.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने और सिद्धि योग की शुभता पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज मंगलवार के दिन शाम के समय पहले हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें.

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