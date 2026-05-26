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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 26 May 2026: मीन राशि सातवें चंद्रमा से पति-पत्नी में बॉन्डिंग होगी मजबूत, नए प्रोडक्ट से बढ़ेगी व्यापारियों की आय

Aaj ka Meen Rashifal 26 May 2026: मीन राशि सातवें चंद्रमा से पति-पत्नी में बॉन्डिंग होगी मजबूत, नए प्रोडक्ट से बढ़ेगी व्यापारियों की आय

Pisces Horoscope 26 May 2026: मीन राशि वालों के लिए बन रहा है सिद्धि योग, क्या मंगलवार को एक्सपीरियंस लेटर की समस्या का मिलेगा समाधान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 26 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों पर काम करने और अपनी इनकम को विस्तार देने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग का प्रभाव रहने से व्यापारी वर्ग अपनी आमदनी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वर्तमान कारोबार के साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स (उत्पादों) को जोड़ने का मन बना सकते हैं, यह विचार भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होगा. 

यदि आप अपने बिजनेस में आ रही परेशानियों से परेशान हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स (परिवार के सदस्यों) से बातचीत जारी रखें; व्यापारिक संकटों से निपटने के लिए आज आपको किसी करीबी का बड़ा सहयोग और सलाह मिल सकती है. हालांकि, होटल, मोटल, रेस्तरां और फूड डिलीवरी बिजनेस से जुड़े जातकों को आज कुछ व्यावहारिक चुनौतियों से दो-चार होना पड़ सकता है, क्योंकि आज अचानक कस्टमर्स (ग्राहकों) की भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी, जिससे व्यवस्था संभालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और जॉब बदलने की सोच रहे युवाओं के लिए मंगलवार का दिन बेहद राहत भरा और सफलताओं से भरा रहेगा. जो लोग लंबे समय से जॉब मार्केट में अपना 'एक्सपीरियंस लेटर' (अनुभव प्रमाण पत्र) न मिलने की बड़ी दिक्कत फेस (सामना) कर रहे थे, आज उन्हें इसका परमानेंट सॉल्यूशन (स्थायी समाधान) मिल सकता है; आपकी पुरानी कंपनी से आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, जिससे आपकी नई नौकरी की प्रोसेस बेहद स्मूथ (सुगम) हो जाएगी. 

वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी पुरानी मेहनत के बिल्कुल अनुरूप शानदार फल मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा; आपको ऑफिस के हर एक काम में मनमुताबिक सफलता मिलेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत बनी रहेगी. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए आज ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि दफ्तर में अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों) से उतनी ही बात करें जितनी करना बहुत जरूरी है; क्योंकि अनावश्यक और फालतू की बातें आपके काम में देरी कराने के साथ-साथ दफ्तर में कोई नया वाद-विवाद भी खड़ा करा सकती हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन संबल पाने का है. सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा. स्टूडेंट्स को आज अपनी स्टडी (पढ़ाई) में आ रही किसी भी तरह की रुकावट को दूर करने के लिए अपने पैरेंट्स (माता-पिता) और बड़ों से पूरा सहयोग और सही गाइडेंस मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आया है. आज सातवें भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पति-पत्नी के बीच आपसी बॉन्डिंग (रिश्ता) पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरी होगी. आज आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ हंसी-मजाक और मौज-मस्ती में पूरी तरह व्यस्त रहेंगे, जिससे आपके रिश्तों का तनाव खत्म होगा. हालांकि, आज परिवार में किसी सदस्य की अचानक सेहत खराब होने की वजह से आपका मन थोड़ा चिंतित और परेशान रह सकता है; धैर्य बनाए रखें और समय पर डॉक्टर की सलाह लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवां चंद्रमा आपके शारीरिक बल को बनाए रखेगा. आपका स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और काम करने की स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि, परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के कारण मानसिक रूप से थोड़ी चिंता या भागदौड़ रह सकती है, जिसके कारण शाम को सिरदर्द का अनुभव हो सकता है.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने और सिद्धि योग की शुभता पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज मंगलवार के दिन शाम के समय पहले हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 May 2026 03:55 AM (IST)
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