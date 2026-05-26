Aaj ka Kumbh Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही सतर्कता बरतने और ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण आज आपको बिजनेस में अचानक कुछ अप्रत्याशित घाटे (नुकसान) का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा; ऐसे में आपको धैर्य धारण करना होगा.

ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े बिजनेसमैन को आज विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए; आज आपको मार्केटप्लेस पेनल्टी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी कोई तकनीकी दिक्कत आ सकती है. अमेज़न, फ्लिपकार्ट या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी 'सेलर रेटिंग' गिरने और नेगेटिव रिव्यूज (नकारात्मक समीक्षा) बढ़ने की आशंका है. ऐसे में किसी भी बड़ी समस्या से बचने के लिए कस्टमर कंप्लेंट्स (ग्राहकों की शिकायतों) पर फौरन और सकारात्मकता से रिस्पॉन्ड करिए, ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू बची रहे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन अनुशासन और संयम की बड़ी परीक्षा लेने वाला रहेगा. ऑफिस में आज आपको सर्विलांस कल्चर (निगरानी) या सख्त प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग से काफी इरिटेशन (चिड़चिड़ापन) महसूस हो सकता है; हर मूव मॉनिटर होने से आपकी वर्क प्राइवेसी पूरी तरह खत्म लगेगी. कैमरा-ऑन मीटिंग्स और टाइम ट्रैकिंग टूल्स आज आपको एक बर्डन (बोझ) की तरह लगेंगे, लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि इन बातों से चिढ़ने के बजाय अपना पूरा फोकस केवल और केवल अपने काम पर रखिए.

एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज अपने ऑफिशियल कार्यों को सही ढंग से पूरा करने के लिए सीनियर्स और बॉस के गाइडेंस (मार्गदर्शन) की सख्त आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए उनके साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें. कार्यस्थल पर आपको अपनी वाणी और गुस्से पर पूरा कंट्रोल (नियंत्रण) रखना होगा. अगर आप ऑफिस में किसी सीनियर पोस्ट (उच्च पद) पर हैं, तो आज अपने जूनियर्स और को-वर्कर्स की कमियों को सबके सामने उजागर करने से बचें; उनकी कमियां सबके सामने कहने के बजाय उन्हें एकांत में बुलाकर समझाएं, इससे टीम में आपका सम्मान बढ़ेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव वाला रह सकता है. अष्टम भाव का चंद्रमा आपके विचारों में अस्थिरता ला सकता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स आज अपनी रेगुलर स्टडी (पढ़ाई) में पूरी तरह कंसंट्रेट (एकाग्र) नहीं कर पाएंगे. यदि आप इसी तरह लापरवाही बरतते रहे, तो आप अपने मुख्य लक्ष्य (ऐंम) तक पहुँचने से चूक सकते हैं; इसलिए सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और पढ़ाई का एक निश्चित टाइम-टेबल तय करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके ददियाल (दादा-दादी के परिवार या पैतृक पक्ष) में किसी करीबी सदस्य के साथ वैचारिक अनबन या मनमुटाव होने की आशंका बनी हुई है; वाणी में मधुरता रखें. फैमिली में चल रहे किसी भी तरह के घरेलू विवादों से आज खुद को पूरी तरह दूर रखें और अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया न दें; जब तक परिवार में आपसे आपकी स्पष्ट सलाह न मांगी जाए, तब तक दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी इंटरफेयर (हस्तक्षेप) न करें. लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ शाम को बैठकर बातचीत करने से मानसिक तनाव कम होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आठवें चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, सिरदर्द और आंखों में थकान की समस्या रह सकती है. दफ्तर के काम की निगरानी के कारण मानसिक बोझ बढ़ेगा. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और ड्राइविंग करते समय पूरी सावधानी बरतें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने और सिद्धि योग की शुभता पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज मंगलवार के दिन शाम के समय किसी जरूरतमंद को काले चने या अन्न का दान करें और बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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