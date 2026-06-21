Aaj ka Makar Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा.

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक मामलों में आज धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी. बढ़ते खर्चों के कारण बजट पर दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. व्यापारियों को लेन-देन और लाभ से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए. उधार दिया हुआ धन या रुका हुआ भुगतान चिंता का कारण बन सकता है. फिलहाल बड़े निवेश, नई साझेदारी या जोखिम भरे आर्थिक फैसलों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

कार्यस्थल पर विरोधी या प्रतिस्पर्धी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए हर काम सोच-समझकर करें. आपकी पुरानी गलतियों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन धैर्य और जिम्मेदारी के साथ काम करने पर स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी. ऑफिस मीटिंग या महत्वपूर्ण चर्चा में आपकी राय को महत्व मिलेगा. भावनाओं में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. नौकरी में स्थिरता और बेहतर परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत और फोकस बनाए रखना आवश्यक होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है और एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा. नियमित अभ्यास और अनुशासन से धीरे-धीरे बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

परिवार के किसी सदस्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. घर में संवाद और आपसी समझ बनाए रखना जरूरी होगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्य और संयम से काम लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

मानसिक तनाव और चिंता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. पर्याप्त आराम करें और नकारात्मक सोच से दूर रहें. योग, ध्यान और संतुलित खानपान आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: काला

भाग्यशाली अंक: 7

अभाग्यशाली अंक: 4

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें.

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