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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 21 June 2026: मकर राशि आठवें चंद्रमा के प्रभाव से लापरवाही के कारण हो सकता है बड़ा नुकसान, काम में आएगी रुकावट

Aaj ka Makar Rashifal 21 June 2026: मकर राशि आठवें चंद्रमा के प्रभाव से लापरवाही के कारण हो सकता है बड़ा नुकसान, काम में आएगी रुकावट

Capricorn Horoscope 21 June 2026: क्या आज मकर राशि वालों को धन, नौकरी और परिवार से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी? जानिए कौन-सी गलतियां नुकसान का कारण बन सकती हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा. 

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक मामलों में आज धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी. बढ़ते खर्चों के कारण बजट पर दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. व्यापारियों को लेन-देन और लाभ से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए. उधार दिया हुआ धन या रुका हुआ भुगतान चिंता का कारण बन सकता है. फिलहाल बड़े निवेश, नई साझेदारी या जोखिम भरे आर्थिक फैसलों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

कार्यस्थल पर विरोधी या प्रतिस्पर्धी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए हर काम सोच-समझकर करें. आपकी पुरानी गलतियों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन धैर्य और जिम्मेदारी के साथ काम करने पर स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी. ऑफिस मीटिंग या महत्वपूर्ण चर्चा में आपकी राय को महत्व मिलेगा. भावनाओं में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. नौकरी में स्थिरता और बेहतर परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत और फोकस बनाए रखना आवश्यक होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है और एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा. नियमित अभ्यास और अनुशासन से धीरे-धीरे बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

परिवार के किसी सदस्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. घर में संवाद और आपसी समझ बनाए रखना जरूरी होगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्य और संयम से काम लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

मानसिक तनाव और चिंता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. पर्याप्त आराम करें और नकारात्मक सोच से दूर रहें. योग, ध्यान और संतुलित खानपान आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: काला
भाग्यशाली अंक: 7
अभाग्यशाली अंक: 4

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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