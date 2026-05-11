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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 11 May 2026: मकर राशि रूचक योग से कानूनी विवादों में मिलेगी जीत, डिजिटल बिजनेस में होगा बड़ा लाभ

Aaj ka Makar Rashifal 11 May 2026: मकर राशि रूचक योग से कानूनी विवादों में मिलेगी जीत, डिजिटल बिजनेस में होगा बड़ा लाभ

Capricorn Horoscope 11 May 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 11 May 2026 03:45 AM (IST)
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  • आर्थिक लेनदेन में सावधानी, व्यापार में डिजिटल भुगतान सुरक्षित रहेगा।
  • कार्यस्थल पर आपकी रणनीतियों की प्रशंसा, करियर में सकारात्मक उछाल।
  • छात्रों की एकाग्रता और योजनाएँ सफल, परीक्षा प्रोजेक्ट में बढ़त।
  • पारिवारिक खुशियाँ, संतान की उपलब्धि से मन प्रसन्न, स्वास्थ्य फिट।
  • शनि देव मंत्र जाप, पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं।

Aaj ka Makar Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं मकर राशि के जातकों को आज रूचक योग का विशेष साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चन्द्रमा के 2nd हाउस में होने से पैसों की लेन-देन में विशेष सावधानी बरतें. हालांकि, बिजनेसमैन के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन आज पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और आपको कोई बड़ा रिवॉर्ड या कैशबैक मिल सकता है. कानूनी मोर्चे पर आज आपकी बड़ी जीत हो सकती है; अदालत में चल रहा कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में सुलझने के आसार हैं. आपको बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आज आपकी रणनीतियों (Strategies) का लोहा माना जाएगा. आपके हाथ में जो भी प्रोजेक्ट होगा, वह आपकी सटीक प्लानिंग के कारण समय से पहले पूरा होगा. सीनियर्स आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन की बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं. करियर ग्राफ में आज एक सकारात्मक उछाल देखने को मिलेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. आपकी एकाग्रता और समय प्रबंधन आपको कठिन विषयों में भी बढ़त दिलाएगा. किसी प्रतियोगी परीक्षा या प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई योजना सफल सिद्ध होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में खुशियों की लहर दौड़ेगी. संतान की ओर से आज कोई बड़ी उपलब्धि या गुड न्यूज मिलने से आपका मन प्रसन्नता और गर्व से भर उठेगा. घर के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और शाम का समय सुखद बीतेगा.

स्वास्थ्य (Health):
आप शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे. योग और प्राणायाम के जरिए आप अपने मानसिक तनाव को पूरी तरह खत्म करने में सफल रहेंगे, जिससे शरीर में एक नई स्फूर्ति और ताजगी का संचार होगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: नीला (Blue)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 9

विशेष उपाय: शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मकर राशि वालों के लिए कौन से योग शुभ रहेंगे?

आज मकर राशि वालों के लिए वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, ऐन्द्र योग और विशेष रूप से रूचक योग का साथ मिलेगा।

व्यापार और वित्त के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आर्थिक दृष्टि से दिन मिला-जुला रहेगा, पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। डिजिटल ट्रांजेक्शन सुरक्षित रहेंगे और आपको बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है।

नौकरी और करियर के क्षेत्र में आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

कार्यस्थल पर आपकी रणनीतियों की सराहना होगी और प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे होंगे। सीनियर्स आपकी प्रशंसा करेंगे और करियर में सकारात्मक उछाल आएगा।

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अपनी क्षमताओं को साबित करने का है। आपकी एकाग्रता और समय प्रबंधन आपको कठिन विषयों में भी बढ़त दिलाएगा।

आज मकर राशि के लिए भाग्यशाली अंक और रंग क्या हैं?

आज मकर राशि के लिए भाग्यशाली अंक 1 और भाग्यशाली रंग नीला है।

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