Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आर्थिक लेनदेन में सावधानी, व्यापार में डिजिटल भुगतान सुरक्षित रहेगा।

कार्यस्थल पर आपकी रणनीतियों की प्रशंसा, करियर में सकारात्मक उछाल।

छात्रों की एकाग्रता और योजनाएँ सफल, परीक्षा प्रोजेक्ट में बढ़त।

पारिवारिक खुशियाँ, संतान की उपलब्धि से मन प्रसन्न, स्वास्थ्य फिट।

शनि देव मंत्र जाप, पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं।

Aaj ka Makar Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं मकर राशि के जातकों को आज रूचक योग का विशेष साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चन्द्रमा के 2nd हाउस में होने से पैसों की लेन-देन में विशेष सावधानी बरतें. हालांकि, बिजनेसमैन के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन आज पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और आपको कोई बड़ा रिवॉर्ड या कैशबैक मिल सकता है. कानूनी मोर्चे पर आज आपकी बड़ी जीत हो सकती है; अदालत में चल रहा कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में सुलझने के आसार हैं. आपको बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज आपकी रणनीतियों (Strategies) का लोहा माना जाएगा. आपके हाथ में जो भी प्रोजेक्ट होगा, वह आपकी सटीक प्लानिंग के कारण समय से पहले पूरा होगा. सीनियर्स आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन की बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं. करियर ग्राफ में आज एक सकारात्मक उछाल देखने को मिलेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. आपकी एकाग्रता और समय प्रबंधन आपको कठिन विषयों में भी बढ़त दिलाएगा. किसी प्रतियोगी परीक्षा या प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई योजना सफल सिद्ध होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में खुशियों की लहर दौड़ेगी. संतान की ओर से आज कोई बड़ी उपलब्धि या गुड न्यूज मिलने से आपका मन प्रसन्नता और गर्व से भर उठेगा. घर के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और शाम का समय सुखद बीतेगा.

स्वास्थ्य (Health):

आप शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे. योग और प्राणायाम के जरिए आप अपने मानसिक तनाव को पूरी तरह खत्म करने में सफल रहेंगे, जिससे शरीर में एक नई स्फूर्ति और ताजगी का संचार होगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: नीला (Blue)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 9

विशेष उपाय: शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

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