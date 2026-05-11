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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 11 May 2026: तुला राशि रूचक योग से चमकेगा करियर, रुका हुआ परीक्षा परिणाम लाएगा बड़ी खुशखबरी और बढ़ेगा मान-सम्मान

Aaj ka Tula Rashifal 11 May 2026: तुला राशि रूचक योग से चमकेगा करियर, रुका हुआ परीक्षा परिणाम लाएगा बड़ी खुशखबरी और बढ़ेगा मान-सम्मान

Libra Horoscope 11 May 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए तुला राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 11 May 2026 03:30 AM (IST)
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  • व्यापार में टीम सहयोग से प्रोजेक्ट पूरा, साख बढ़ेगी।
  • कार्यस्थल पर मेहनत का फल, बॉस करेंगे सराहना।
  • परीक्षा परिणाम पक्ष में, सरकारी या बड़ी कंपनी में नियुक्ति।
  • संतान सुख की प्राप्ति, प्रेम संबंधों में मधुरता।
  • स्वास्थ्य सामान्य, मानसिक प्रसन्नता, वाहन चलाते समय सावधानी।

Aaj ka Tula Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं तुला राशि वालों के लिए आज रूचक योग का विशेष साथ रहेगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अपनी धाक जमाने का है. टीम के आपसी सहयोग से आज आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करने में सफल रहेंगे, जो बाजार में आपकी साख और ब्रैंड वैल्यू को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. ऑफिस मीटिंग्स के दौरान आपकी नेतृत्व क्षमता और कड़क फैसले स्टाफ ही नहीं, बल्कि क्लाइंट्स को भी प्रभावित करेंगे, जिससे नए सौदे मिलने की संभावना बढ़ेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत का फल मान-सम्मान के रूप में मिलेगा. बॉस आपकी कार्यशैली की सार्वजनिक रूप से सराहना करेंगे, जिससे ऑफिस में आपका कद और प्रभुत्व बढ़ेगा. घर से दूर रहकर काम कर रहे नौकरीपेशा जातकों को आज परिवार का भरपूर भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता दोगुनी हो जाएगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आएगा. लंबे समय से रुका हुआ किसी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा. इसके फलस्वरूप आप किसी प्रतिष्ठित सरकारी पद या किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर नियुक्त हो सकते हैं. करियर की दिशा में यह एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
चन्द्रमा के 5th हाउस में होने से आज आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी. प्रेम संबंधों के लिए भी दिन बेहद मधुर है. पार्टनर के साथ लंबी यात्रा या क्वालिटी टाइम बिताने के भरपूर अवसर मिलेंगे, जो आपके रिश्तों को एक नई मजबूती और गहराई प्रदान करेंगे.

स्वास्थ्य (Health):
स्वास्थ्य सामान्यतः बेहतर बना रहेगा. मानसिक प्रसन्नता और पारिवारिक सहयोग के कारण आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, राहुकाल के दौरान वाहन चलाने में सावधानी बरतें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: माँ लक्ष्मी की आराधना करें और खीर का भोग लगाएं. आज के दिन सफेद रुमाल अपने पास रखना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 03:30 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज तुला राशि वालों के लिए शुभ समय कब है?

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक का समय शुभ रहेगा।

व्यापार में आज तुला राशि वालों को कैसा फल मिलेगा?

टीम के सहयोग से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा होगा, जिससे बाजार में साख और ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। नेतृत्व क्षमता से क्लाइंट्स भी प्रभावित होंगे।

नौकरीपेशा तुला राशि वालों के लिए आज करियर कैसा रहेगा?

कार्यस्थल पर मेहनत का फल मान-सम्मान के रूप में मिलेगा, बॉस आपकी सराहना करेंगे। घर से दूर रहने वालों को परिवार का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

रुके हुए परीक्षा परिणाम पक्ष में आएंगे, जिससे प्रतिष्ठित सरकारी पद या बड़ी कंपनी में नियुक्ति हो सकती है। यह करियर में मील का पत्थर साबित होगा।

तुला राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह है?

स्वास्थ्य सामान्यतः बेहतर रहेगा, मानसिक प्रसन्नता और पारिवारिक सहयोग से ऊर्जावान महसूस करेंगे। राहुकाल में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

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