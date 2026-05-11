Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में टीम सहयोग से प्रोजेक्ट पूरा, साख बढ़ेगी।

कार्यस्थल पर मेहनत का फल, बॉस करेंगे सराहना।

परीक्षा परिणाम पक्ष में, सरकारी या बड़ी कंपनी में नियुक्ति।

संतान सुख की प्राप्ति, प्रेम संबंधों में मधुरता।

स्वास्थ्य सामान्य, मानसिक प्रसन्नता, वाहन चलाते समय सावधानी।

Aaj ka Tula Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं तुला राशि वालों के लिए आज रूचक योग का विशेष साथ रहेगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अपनी धाक जमाने का है. टीम के आपसी सहयोग से आज आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करने में सफल रहेंगे, जो बाजार में आपकी साख और ब्रैंड वैल्यू को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. ऑफिस मीटिंग्स के दौरान आपकी नेतृत्व क्षमता और कड़क फैसले स्टाफ ही नहीं, बल्कि क्लाइंट्स को भी प्रभावित करेंगे, जिससे नए सौदे मिलने की संभावना बढ़ेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत का फल मान-सम्मान के रूप में मिलेगा. बॉस आपकी कार्यशैली की सार्वजनिक रूप से सराहना करेंगे, जिससे ऑफिस में आपका कद और प्रभुत्व बढ़ेगा. घर से दूर रहकर काम कर रहे नौकरीपेशा जातकों को आज परिवार का भरपूर भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता दोगुनी हो जाएगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आएगा. लंबे समय से रुका हुआ किसी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा. इसके फलस्वरूप आप किसी प्रतिष्ठित सरकारी पद या किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर नियुक्त हो सकते हैं. करियर की दिशा में यह एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

चन्द्रमा के 5th हाउस में होने से आज आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी. प्रेम संबंधों के लिए भी दिन बेहद मधुर है. पार्टनर के साथ लंबी यात्रा या क्वालिटी टाइम बिताने के भरपूर अवसर मिलेंगे, जो आपके रिश्तों को एक नई मजबूती और गहराई प्रदान करेंगे.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य सामान्यतः बेहतर बना रहेगा. मानसिक प्रसन्नता और पारिवारिक सहयोग के कारण आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, राहुकाल के दौरान वाहन चलाने में सावधानी बरतें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: माँ लक्ष्मी की आराधना करें और खीर का भोग लगाएं. आज के दिन सफेद रुमाल अपने पास रखना शुभ रहेगा.

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