Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में पुराने मामले सुलझेंगे, लेकिन नया निवेश न करें।

कार्यस्थल पर सहयोग कम मिलेगा, मेहनत का श्रेय भी नहीं मिलेगा।

खिलाड़ियों का प्रदर्शन गिरेगा, विद्यार्थियों को एकाग्रता में कठिनाई होगी।

प्रेम जीवन और परिवार में मतभेद, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

Aaj ka Vrishchik Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज मालव्य योग का शुभ प्रभाव बना हुआ है, जो सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा. चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):

सप्ताह की शुरुआत में नए निवेश के लिए यह समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपका पैसा फंसने के योग बन रहे हैं. विदेशी संपर्कों से लाभ की उम्मीद न रखें, क्योंकि शिपमेंट में देरी या अंतरराष्ट्रीय नियमों में बदलाव आपके घाटे का कारण बन सकता है. हालांकि, चन्द्रमा के 4th हाउस में होने से भूमि-भवन से जुड़े पुराने मामले सुलझने की उम्मीद है.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. कोवर्कर्स से सहयोग की उम्मीद न रखें, क्योंकि आज आप खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस कर सकते हैं. ग्रह गोचर पक्ष में न होने से आपके कार्यों में कोई नया रोड़ा खड़ा हो सकता है या किसी पुराने विवाद के कारण आपकी प्रगति रुक सकती है. ऑफिस में कड़ी मेहनत के बावजूद क्रेडिट न मिलना आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन सतर्क रहने वाला है. मैदान पर आपका प्रदर्शन गिर सकता है और मांसपेशियों में खिंचाव या पुरानी चोट उभरने की पूरी आशंका बनी हुई है. विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ गंभीर मतभेद होने की संभावना है, जो आपके मानसिक सुकून को छीन सकता है. परिवार में भी किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. शांति बनाए रखने का प्रयास करें और विवादों को तूल न दें.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही न बरतें. सिरदर्द, आंखों में जलन और अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. शारीरिक थकान और मानसिक तनाव के कारण दिन थोड़ा भारी महसूस होगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें और दूध का दान करें. राहुकाल में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

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