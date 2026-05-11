आज आपके बैंक लोन की फाइल अप्रूव हो सकती है, जिससे व्यापार विस्तार के रास्ते खुलेंगे. ऐन्द्र योग के कारण कानूनी मामलों में आपको राहत मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी.
Aaj ka Dhanu Rashifal 11 May 2026: धनु राशि ऐन्द्र योग से दूर होंगी कानूनी बाधाएं, बैंक लोन की मंजूरी से बिजनेस विस्तार के खुलेंगे रास्ते
Sagittarius Horoscope 11 May 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?
- व्यापार में बैंक लोन मंजूर, विस्तार के रास्ते खुलेंगे।
- तकनीकी ज्ञान से कंपनी का समय, धन बचाएंगे।
- कलाकारों, खिलाड़ियों को सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में वृद्धि।
- पारिवारिक खुशियों का संचार, अविवाहितों के विवाह प्रस्ताव।
- स्वास्थ्य में ताजगी, पुरानी तकलीफों से राहत मिलेगी।
Aaj ka Dhanu Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.
चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.
व्यापार और वित्त (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है. बिजनेसमैन के काफी समय से अटकी हुई बैंक लोन की फाइल आज अप्रूव हो जाएगी, जिससे बिजनेस विस्तार के रास्ते सुगम होंगे. ऐन्द्र योग बनने से किसी भी प्रकार के लीगल नोटिस का जवाब देना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा; आपके ऊपर लगे झूठे आरोप हट जाएंगे और आपकी साख मजबूत होगी.
नौकरी और करियर (Job & Career):
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बौद्धिक क्षमता दिखाने का है. अपने तकनीकी ज्ञान (Technology knowledge) के चलते आज आप कोई ऐसी युक्ति निकालेंगे जो कंपनी का समय और पैसा दोनों बचाएगी, जिससे आप सबकी नजरों में हीरो बन जाएंगे. आपकी बुद्धिमानी के आगे ऑफिस के षड्यंत्रकारी पूरी तरह पस्त हो जाएंगे और आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
कलाकारों और खिलाड़ियों (Artist & Player) के लिए यह समय अत्यंत शुभ है. आप अपनी बुद्धिमानी और निरंतर अभ्यास से सफलता प्राप्त करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे वे कठिन विषयों पर पकड़ बना पाएंगे.
प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. अविवाहितों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आएंगे और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात जीवन में नई उम्मीदों के रंग भर देगी. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपके साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
स्वास्थ्य (Health):
स्वास्थ्य में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी. साहस व पराक्रम बढ़ने से आप मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे. पुरानी किसी छोटी-मोटी तकलीफ से राहत मिलने की पूरी संभावना है.
भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 2
विशेष उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें और पीले फलों का दान करें. मस्तक पर केसर का तिलक लगाना आपके भाग्य को और मजबूत करेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज धनु राशि वालों के लिए व्यापार और वित्त के क्षेत्र में क्या खास है?
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज आप अपनी तकनीकी ज्ञान और बुद्धिमानी से कंपनी का समय और पैसा बचाएंगे. आपकी ईमानदारी षड्यंत्रकारियों को पस्त कर देगी और आप सबकी नज़रों में हीरो बनेंगे.
कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा है?
यह समय कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए अत्यंत शुभ है. आप अपनी बुद्धिमानी और अभ्यास से सफलता प्राप्त करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के साहस में वृद्धि होगी.
पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी. अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं और किसी खास से मुलाकात जीवन में नई उम्मीदें भर देगी. छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा.
आज धनु राशि वालों के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी?
स्वास्थ्य में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी. मानसिक मजबूती महसूस होगी और पुरानी छोटी-मोटी तकलीफों से राहत मिलने की पूरी संभावना है.
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