Capricorn Rashifal 1 February 2026: रिश्तों में सावधानी, विदेश से धन लाभ के प्रबल योग! पढ़ें राशिफल
Capricorn Horoscope 1 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?
Makar Rashifal 1 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में है, जिससे रिश्ते, पार्टनरशिप और भावनात्मक प्रतिक्रिया तेज होंगी. जीवनसाथी से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद में संयम जरूरी है. आज संबंध और सहयोग दोनों आपकी सफलता की कुंजी हैं.
स्वास्थ्य राशिफल
क्षणिक क्रोध और तनाव आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. एनर्जी बढ़ाने के लिए ओट्स, फल, ड्राई फ्रूट्स और दूध जैसे पोषक तत्व लें.
बिजनेस राशिफल
इंपोर्ट-एक्सपोर्ट और विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद फायदेमंद है. प्रीति, आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण विदेशों से लाभ के प्रबल संकेत हैं.
जॉब और करियर राशिफल
ऑफिस में कोवर्कर्स का सहयोग मिलेगा, जिससे काम तेजी से पूरे होंगे. महिला कर्मचारियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखना जरूरी है, वरना विवाद बन सकता है.
फाइनेंस राशिफल
फॉरेन सोर्स से पैसा आने या किसी इंटरनेशनल डील से लाभ के योग हैं. आज का कोई एग्रीमेंट आगे चलकर बड़ा फायदा देगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में प्रेम और तालमेल बना रहेगा, लेकिन आपकी कोई बात किसी प्रियजन को आहत कर सकती है. शब्दों पर कंट्रोल रखें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स को बड़ों और मेंटर्स का सपोर्ट मिलेगा. पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी.
भाग्यशाली रंग और अंक
लक्की कलर – पिंक
लक्की नंबर – 5
उपाय
आज गुलाब का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करें और मीठा दान करें, इससे रिश्ते और धन दोनों सुधरेंगे.
FAQs
Q1. क्या आज मकर राशि वालों को रिश्तों में तनाव होगा?
हाँ, जीवनसाथी से मनमुटाव संभव है यदि आप भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रखेंगे.
Q2. बिजनेस में फायदा कहां से होगा?
विदेशी या इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े कामों से बड़ा लाभ संभव है.
Q3. सेहत कैसे सुधरेगी?
गुस्सा कम करें और एनर्जी देने वाला भोजन लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
