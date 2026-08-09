Kal Ka Rashifal 10 August 2026 & Sawan Second Somwar: सोमवार, 10 अगस्त 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत पावन और फलदायी रहने वाला है. कल श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे. इसके साथ ही आकाश मंडल में लक्ष्मी योग, वज्र योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग का महासंयोग बन रहा है. महादेव की कृपा और इन शुभ योगों के प्रभाव से कई राशियों के जातकों को करियर में नए अवसर, अचानक रुका हुआ पैसा और व्यापार में मनचाही सफलता मिलेगी. आइए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का कल का सटीक भविष्यफल और दैनिक पंचांग.

10 अगस्त 2026 का पंचांग और शुभ मुहूर्त:

तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि (सुबह 08:01 बजे तक), तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत).

श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि (सुबह 08:01 बजे तक), तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत). नक्षत्र व चंद्र राशि: आर्द्रा नक्षत्र (दोपहर 12:27 बजे तक), तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में संचार करेंगे.

आर्द्रा नक्षत्र (दोपहर 12:27 बजे तक), तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में संचार करेंगे. शुभ योग: लक्ष्मी योग, वज्र योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग.

लक्ष्मी योग, वज्र योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग. शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक.

सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक. लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक.

दोपहर 04:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक. राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 बजे से 09:00 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू न करें).

सुबह 07:30 बजे से 09:00 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू न करें). शुभ दिशा: पूर्व दिशा (यात्रा के लिए शुभ).

चंद्रमा 3रे भाव में होने से छोटे भाई-बहनों और सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर रखें.

व्यापार व नौकरी: बिजनेस में पैसों से संबंधित स्थिरता लाने के लिए कदम उठाएंगे. खाली समय का सदुपयोग कर अटके काम आसानी से निपटाएंगे. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के योग हैं, नए ओहदे की गरिमा बनाए रखें.

शिक्षा व रिश्ते: मन विचलित हो सकता है, ध्यान व मेडिटेशन का सहारा लें. विवाह योग्य जातकों को परिचित व्यक्ति से विवाह का प्रपोजल मिल सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सिल्वर, लक्की नं. - 6, अनलक्की नं. - 4.

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा 2रे भाव में होने से धन और निवेश के मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतें.

व्यापार व धन: व्यवसाय में नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. ऑनलाइन गतिविधियों व मीडिया से नई जानकारियां मिलेंगी. मन शांत रखकर बड़े कामों को अंजाम देंगे.

नौकरी व समाज: बॉस आपके काम से बेहद खुश रहेंगे. दफ्तर में सहकर्मी आपके काम से प्रेरणा लेंगे. जरूरतमंद को मीठे का दान करने से व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सफेद, लक्की नं. - 9, अनलक्की नं. - 7.

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे बौद्धिक विकास और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी.

व्यापार व लक्ष्मी योग: लक्ष्मी योग व वज्र योग के प्रभाव से आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता हासिल करेंगे. ग्राहकों को लुभाने की नई योजनाएं भविष्य में बिजनेस विस्तार में मदद करेंगी.

नौकरी व परिवार: कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सीनियर्स को प्रभावित करेगा. जीवनसाथी का भरपूर प्रेम व सहयोग मिलेगा. घर की सजावट के लिए नई वस्तुओं की खरीदारी संभव है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - भूरा, लक्की नं. - 9, अनलक्की नं. - 3.

कर्क राशि (Cancer) - सावधान रहें

चंद्रमा 12वें भाव में होने से फालतू के खर्चों और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखें.

व्यापार व नौकरी: बिजनेस में सामान के रखरखाव में समय बीत सकता है. कार्यस्थल पर उलझे हुए कामों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त दिमाग लगाना पड़ेगा. एडवांस्ड में काम निपटाने की कोशिश करें.

परिवार व सतर्कता: अपनी गलती के कारण जांच का सामना करना पड़ सकता है. मां का सहयोग समस्याओं से बाहर निकालेगा. अति-उत्साह में होश न खोएं और बजट संभालें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - क्रीम, लक्की नं. - 5, अनलक्की नं. - 7.

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा 11वें भाव में होने से बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन और ध्यान रखें.

व्यापार व लाभ: बिजनेस लोन के लिए आवेदन करेंगे तो लोन पास होने की प्रबल संभावना है. अप्रत्याशित वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं. नया काम सुबह 10:15-11:15 या दोपहर 04:00-06:00 के बीच शुरू करें.

नौकरी व परिवार: ऑफिस में गॉसिप से दूर रहें. करियर के क्षेत्र में सक्रिय पार्टनर के प्रमोशन के योग हैं. मित्रों और शुभचिंतकों से बातचीत में संयमित भाषा का प्रयोग करें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गुलाबी, लक्की नं. - 5, अनलक्की नं. - 3.

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा 10वें भाव में होने से राजनीतिक और सामाजिक उन्नति के योग बन रहे हैं.

व्यापार व लक्ष्मी योग: लक्ष्मी व वज्र योग से सरकारी क्षेत्र से बड़ा फायदा मिलेगा. लोन लेने के बजाय अपनी ही पूंजी का उपयोग करके बिजनेस को रफ्तार दें. किसी को उधार देने से बचें.

नौकरी व परिवार: नए संपर्क आपके करियर में लाभकारी सिद्ध होंगे. विशेष उपलब्धियों का समय है. पारिवारिक मामलों में जरूरत से ज्यादा दखलअंदाजी न करें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - हरा, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 2.

चंद्रमा 9वें भाव में होने से आध्यात्मिक ज्ञान, प्रतिष्ठा और भाग्य में वृद्धि होगी.

व्यापार व प्रबंधन: किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात बिजनेस में बड़ा मुनाफा दिलाएगी. पुरानी समस्याओं का अंत होगा और नई शुरुआत कर सकेंगे. आपका मैनेजमेंट शानदार रहेगा.

नौकरी व परिवार: काम की अधिकता से सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है. धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है. अविवाहितों के लिए विवाह के सुंदर प्रस्ताव आएंगे.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पर्पल, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 3.

वृश्चिक राशि (Scorpio) - सावधान रहें

चंद्रमा 8वें भाव में होने से ससुराल पक्ष से कोई चिंताजनक समाचार मिल सकता है.

व्यापार व सतर्कता: दिन की शुरुआत में परेशानियां आ सकती हैं, जल्दबाजी या भावनाओं में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें. नियमों का पालन करें, वरना कोर्ट-कचहरी के विवाद में फंस सकते हैं.

नौकरी व परिवार: दफ्तर में सहकर्मियों के उकसावे पर संयम रखें और उग्र होने से बचें. लिखावट व रिटेन स्किल्स में सुधार करें. जीवनसाथी के साथ बातचीत में धैर्य रखें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - आसमानी नीला, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 5.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से लव लाइफ और पारिवारिक रिश्तों में बॉन्डिंग मजबूत होगी.

व्यापार व धन: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे बड़े लाभ वाले सौदे फाइनल होंगे. उम्मीद से ज्यादा आय होगी. नए वित्तीय निवेश से अतिरिक्त लाभ अर्जित करेंगे.

नौकरी व परिवार: वर्कप्लेस पर कठिन और जटिल समस्याओं का समाधान निकालेंगे. मां और बहन के माध्यम से बड़ा लाभ हो सकता है. घर में प्रेम और सौहार्द का माहौल रहेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - नेवी ब्लू, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 4.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा 6ठे भाव में होने से शत्रुओं पर विजय मिलेगी और पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी.

व्यापार व यात्रा: पैतृक बिजनेस में पिता की सलाह लाभकारी साबित होगी. बिजनेस से जुड़ी यात्राएं फिलहाल टाल दें, नुकसान हो सकता है. कागजात और फाइलें संभालकर रखें.

नौकरी व परिवार: दफ्तर में चल रही उलझने धीरे-धीरे दूर होंगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरे शहरों का काम संभालने की जिम्मेदारी मिल सकती है. दांपत्य जीवन में बाहरी हस्तक्षेप न होने दें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - ऑफ व्हाइट, लक्की नं. - 3, अनलक्की नं. - 9.

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा 5वें भाव में होने से अचानक बंपर धन लाभ और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी.

व्यापार व लक्ष्मी योग: लक्ष्मी योग से मार्केट में फंसा हुआ रुका पैसा अचानक वापस मिलेगा, जिससे कई काम आसान हो जाएंगे. बिजनेस की बाधाएं अपने आप दूर होंगी.

नौकरी व लव लाइफ: आधिकारिक यात्राओं के योग हैं. ओवर-कॉन्फिडेंस में आकर लव पार्टनर से कोई ऐसा वादा न करें जिसे पूरा न कर सकें. छात्रों के लिए पढ़ाई में जुटने का उत्तम समय है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पीला, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 7.

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा 4थे भाव में होने से सुख-सुविधाओं में थोड़ी कमी और मानसिक परेशानी महसूस हो सकती है.

व्यापार व गोपनीयता: अपनी व्यावसायिक कार्यशैली और योजनाओं को दूसरों के साथ शेयर न करें, लोग अनुचित लाभ उठा सकते हैं. सही समय का इंतजार करें.

नौकरी व परिवार: दफ्तर में सहकर्मियों से विवाद से बचें और वाणी पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी परेशान रह सकता है, उनकी भावनाओं को समझें. शिक्षकों से एक्स्ट्रा क्लास की सलाह लें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - काला, लक्की नं. - 5, अनलक्की नं. - 1.

FAQs

1. 10 अगस्त सावन के दूसरे सोमवार पर किन राशियों की चमकेगी किस्मत?

उत्तर: कल सावन के दूसरे सोमवार और लक्ष्मी-वज्र योग के प्रभाव से मिथुन, धनु, कुंभ और कन्या राशि के जातकों को बंपर धन लाभ, सरकारी क्षेत्र से फायदा और तरक्की मिलेगी.

2. 10 अगस्त को किन राशियों को विवाद और जल्दबाजी से सतर्क रहना चाहिए?

उत्तर: कल कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को बेहद सावधान रहना होगा. कर्क राशि वाले अनपेक्षित खर्चों से, वृश्चिक राशि वाले कानूनी विवादों से और मीन वाले गुप्त शत्रुओं से बचें.

3. सावन सोमवार पर शिव पूजा और शुभ काम करने का चौघड़िया समय क्या है?

उत्तर: कल पूजा और शुभ कार्यों के लिए दो सबसे उत्तम समय हैं: पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत चौघड़िया).

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