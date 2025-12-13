हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): सिंह राशि के लिए इस हफ्ते रोमांस, बिज़नेस और परिवार में क्या है खास?

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): सिंह राशि के लिए इस हफ्ते रोमांस, बिज़नेस और परिवार में क्या है खास?

Singh weekly tarot horoscope December: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह सिंह राशि वाले वाणी पर ध्यान रखें वरना विवाद हो सकता है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 13 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

Singh Saptahik Tarot Rashifal 14 to 20 December 2025: सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. शुरुआत में काम-काज में हल्की उलझन या परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में हो जाएंगी. आप आज अपने लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान देंगे और काम को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे.

बिज़नेस और करियर

व्यवसाय और करियर के मामले में यह हफ्ता फायदे और चुनौतियों दोनों वाला रहेगा. अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो साझेदारी और नए प्रोजेक्ट्स में लाभ मिलने के अच्छे मौके हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय अच्छा है. ऑफिस में काम ज्यादा हो सकता है और वरिष्ठ अधिकारी या सीनियर्स का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा. फिर भी अपनी मेहनत और कौशल से आप सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे.

नौकरी राशिफल

नौकरी करने वाले सिंह राशि के लोगों को आज थोड़ा सावधान और मेहनती रहने की जरूरत है. वर्कलोड बढ़ सकता है और कभी-कभी तनाव भी महसूस होगा.

लेकिन आपकी ईमानदारी और मेहनत देखकर अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे. कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित होंगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और विवादों से दूर रहें.

लव और फैमिली

प्यार के मामले में यह हफ्ता खास रहने वाला है. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें नए रिश्ते मिलने के अच्छे मौके हैं. आपके आकर्षण में वृद्धि होगी और कोई नया साथी मिल सकता है.

दांपत्य जीवन में समझदारी और प्यार बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मिठास रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और सप्ताहांत पर छोटी यात्रा या पिकनिक की योजना भी बन सकती है. घर में बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन आपको मानसिक शांति देगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं का समय दोस्तों और मनोरंजन में बीतेगा, इसलिए पढ़ाई में थोड़ा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है.

विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखना चाहिए. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. पढ़ाई में मेहनत और समय का सही प्रबंधन करने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

हेल्थ 

स्वास्थ्य की बात करें तो आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन थोड़ी सतर्कता की जरूरत है. मानसिक तनाव और थकान से बचें. नींद की कमी या काम का दबाव आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है.

आज हल्का-फुल्का व्यायाम या योग करना फायदेमंद रहेगा. खाने-पीने में संतुलन बनाए रखें, जंक फूड से दूर रहें और पर्याप्त पानी पिएं. मेडिटेशन या ध्यान से मन को शांति मिलेगी और काम पर ध्यान लगाना आसान होगा.

भाग्यशाली अंक: 1, 9

भाग्यशाली रंग: सुनहरा और लाल

साप्ताहिक उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अर्पित करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और काम में सफलता के रास्ते खुलेंगे.

FAQs

Q1: क्या इस हफ्ते नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है?
A1: हां, आपकी मेहनत और ईमानदारी से अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं.

Q2: बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?
A2: हां, लेकिन सोच-समझकर निवेश करें. जल्दीबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 13 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Tags :
Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
