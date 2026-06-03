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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 3 June 2026: कुंभ राशि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और को-ब्रांडिंग के लिए बेस्ट है दिन, कोलाबोरेशन से होगा बड़ा मुनाफा

Aaj ka Kumbh Rashifal 3 June 2026: कुंभ राशि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और को-ब्रांडिंग के लिए बेस्ट है दिन, कोलाबोरेशन से होगा बड़ा मुनाफा

Aquarius Horoscope 3 June 2026: सुनफा योग से कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स का होगा सेटलमेंट, क्या बुधवार को टीम संग बैलेंस्ड कम्युनिकेशन से हर मीटिंग होगी सक्सेसफुल? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन को-ब्रांडिंग करने और जॉइंट मार्केटिंग के जरिए बड़ा मुनाफा कमाने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज बड़ी 'स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' (रणनीतिक साझेदारी) और अलायंस बनाने का सबसे बेस्ट दिन है; किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री बिज़नेस के साथ कोलैबोरेट (गठबंधन) करिए, जॉइंट मार्केटिंग, को-ब्रांडिंग या रेफरल पार्टनरशिप के जरिए बाजार में एक बड़ी विन-विन डील आसानी से बनाइए. 

आज आपकी कुंडली में सुनफा योग सक्रिय रहने से, अगर किसी पार्टी या वेंडर के साथ आपके पुराने 'कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स' (अनुबंध के कानूनी विवाद) चल रहे हैं, तो आज कोर्ट-कचहरी जाने से पहले मीडिएशन (मध्यस्थता) या सेटलमेंट की कोशिश करिए; बातचीत से मसला सुलझ जाएगा जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेंगे. इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन (अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार) पर आज गहरी रिसर्च करिए, एक्सपोर्ट के बड़े अवसर हाथ लगेंगे जो बिज़नेस ग्रोथ में बहुत काम आएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन उनके कार्यों में उत्कृष्टता लाने और अपनी कूटनीतिक शैली से सबका दिल जीतने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपका क्लाइंट्स, सीनियर्स और जूनियर्स सबके साथ कम्युनिकेशन (संवाद) बेहद बैलेंस्ड और सुदृढ़ रहेगा; आपकी इसी डिप्लोमैटिक अप्रोच (कूटनीतिक व्यवहार) से दफ्तर की हर मुख्य मीटिंग पूरी तरह सक्सेसफुल (सफल) साबित होगी. 

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होने से आज ऑफिस में आपके वर्क में अद्भुत एक्सीलेंस (उत्कृष्टता) दिखेगी; किसी बहुत गंभीर कार्य पर आपकी बेहतरीन पकड़ के चलते वह प्रोजेक्ट समय से काफी पूर्व कंप्लीट हो जाएगा, जिसका सारा श्रेय (क्रेडिट) टॉप मैनेजमेंट द्वारा सीधे आपको दिया जाएगा. जिन एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) पर उनके को-वर्कर्स या चापलूस सीनियर्स स्वयं के काम को लेकर बेवजह का प्रेशर (दबाव) बना रहे थे, वे आज पूरी हिम्मत करिए और उन्हें साफ शब्दों में 'ना' बोलिए, अपने अधिकारों के लिए खड़े हों.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और विशेष रूप से सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संदेश दे रहा है. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति तो बढ़ाएगा, लेकिन भटकाव से बचना होगा. जो लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेप (सरकारी नौकरी की तैयारी) में पिछले कई सालों से लगातार जुटे रहने के कारण भारी बर्नआउट (मानसिक सुस्ती या थकान) फील कर रहे हैं और रिजल्ट न आने से परेशान हैं, वे आज पढ़ाई से एक छोटा सा ब्रेक जरूर ले लें; हमेशा याद रखें आपकी मेंटल हेल्थ सबसे पहले है, एग्ज़ाम बाद में. आज थोड़ा रिलैक्स होकर जब आप रिचार्ज होकर दोबारा किताबों की तरफ लौटेंगे, तो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ पाएँगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन भाई-बहनों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का है. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप अपने भाई-बहनों के साथ बहुत ही सामंजस्यपूर्ण, सुखद और यादगार समय बिताएंगे, जिससे पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) बहुत बेहतरीन और रोमांटिक बनी रहेगी, जीवनसाथी का हर निर्णय में आपको संबल मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत सुदृढ़ बना रहेगा. मानसिक रूप से विवादों के सुलझने और काम समय से पहले पूरा होने की खुशी से आप खुद को बेहद फ्रेश और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: वाइट
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और साध्य व शुभ योग की महाशुभता पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद बर्फी या मिश्री अर्पित करें और दुर्गा अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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