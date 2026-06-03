Aaj ka Kumbh Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन को-ब्रांडिंग करने और जॉइंट मार्केटिंग के जरिए बड़ा मुनाफा कमाने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज बड़ी 'स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' (रणनीतिक साझेदारी) और अलायंस बनाने का सबसे बेस्ट दिन है; किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री बिज़नेस के साथ कोलैबोरेट (गठबंधन) करिए, जॉइंट मार्केटिंग, को-ब्रांडिंग या रेफरल पार्टनरशिप के जरिए बाजार में एक बड़ी विन-विन डील आसानी से बनाइए.

आज आपकी कुंडली में सुनफा योग सक्रिय रहने से, अगर किसी पार्टी या वेंडर के साथ आपके पुराने 'कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स' (अनुबंध के कानूनी विवाद) चल रहे हैं, तो आज कोर्ट-कचहरी जाने से पहले मीडिएशन (मध्यस्थता) या सेटलमेंट की कोशिश करिए; बातचीत से मसला सुलझ जाएगा जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेंगे. इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन (अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार) पर आज गहरी रिसर्च करिए, एक्सपोर्ट के बड़े अवसर हाथ लगेंगे जो बिज़नेस ग्रोथ में बहुत काम आएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन उनके कार्यों में उत्कृष्टता लाने और अपनी कूटनीतिक शैली से सबका दिल जीतने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपका क्लाइंट्स, सीनियर्स और जूनियर्स सबके साथ कम्युनिकेशन (संवाद) बेहद बैलेंस्ड और सुदृढ़ रहेगा; आपकी इसी डिप्लोमैटिक अप्रोच (कूटनीतिक व्यवहार) से दफ्तर की हर मुख्य मीटिंग पूरी तरह सक्सेसफुल (सफल) साबित होगी.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होने से आज ऑफिस में आपके वर्क में अद्भुत एक्सीलेंस (उत्कृष्टता) दिखेगी; किसी बहुत गंभीर कार्य पर आपकी बेहतरीन पकड़ के चलते वह प्रोजेक्ट समय से काफी पूर्व कंप्लीट हो जाएगा, जिसका सारा श्रेय (क्रेडिट) टॉप मैनेजमेंट द्वारा सीधे आपको दिया जाएगा. जिन एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) पर उनके को-वर्कर्स या चापलूस सीनियर्स स्वयं के काम को लेकर बेवजह का प्रेशर (दबाव) बना रहे थे, वे आज पूरी हिम्मत करिए और उन्हें साफ शब्दों में 'ना' बोलिए, अपने अधिकारों के लिए खड़े हों.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और विशेष रूप से सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संदेश दे रहा है. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति तो बढ़ाएगा, लेकिन भटकाव से बचना होगा. जो लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेप (सरकारी नौकरी की तैयारी) में पिछले कई सालों से लगातार जुटे रहने के कारण भारी बर्नआउट (मानसिक सुस्ती या थकान) फील कर रहे हैं और रिजल्ट न आने से परेशान हैं, वे आज पढ़ाई से एक छोटा सा ब्रेक जरूर ले लें; हमेशा याद रखें आपकी मेंटल हेल्थ सबसे पहले है, एग्ज़ाम बाद में. आज थोड़ा रिलैक्स होकर जब आप रिचार्ज होकर दोबारा किताबों की तरफ लौटेंगे, तो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ पाएँगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन भाई-बहनों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का है. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप अपने भाई-बहनों के साथ बहुत ही सामंजस्यपूर्ण, सुखद और यादगार समय बिताएंगे, जिससे पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) बहुत बेहतरीन और रोमांटिक बनी रहेगी, जीवनसाथी का हर निर्णय में आपको संबल मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत सुदृढ़ बना रहेगा. मानसिक रूप से विवादों के सुलझने और काम समय से पहले पूरा होने की खुशी से आप खुद को बेहद फ्रेश और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और साध्य व शुभ योग की महाशुभता पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद बर्फी या मिश्री अर्पित करें और दुर्गा अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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