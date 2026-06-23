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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 23 June 2026: कुंभ राशि ग्रह गोचर बिगड़ने से शेयर बाजार में हो सकता है सडनली लॉस, वाकपटु लोगों से रहें सावधान

Aaj ka Kumbh Rashifal 23 June 2026: कुंभ राशि ग्रह गोचर बिगड़ने से शेयर बाजार में हो सकता है सडनली लॉस, वाकपटु लोगों से रहें सावधान

Aquarius Horoscope 23 जून 2026: वाकपटु लोगों और शेयर बाजार के अचानक नुकसान से रहना होगा अलर्ट, क्या मंगलवार को नकारात्मक मानसिकता के लोग बिगाड़ेंगे दफ्तर का काम? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में रहेंगे. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और जोखिमों से बचने का संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन को आज बाजार में उन 'वाकपटु लोगों' (चापलूसी करने वाले) से बहुत ज्यादा सावधान रहने की सख्त जरूरत है, जो अपनी मीठी-मीठी बातों से आपको गुमराह कर गलत सौदे करवा सकते हैं. 

इवेंट या पार्टी ऑर्गेनाइजर के बिजनेस में आज कोई बड़ा नया ऑर्डर न मिल पाने से आपकी व्यावसायिक परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, समय का इंतजार करें. ग्रह गोचर गड़बड़ा जाने से आज बाजार में सडनली बड़ा लॉस (अचानक धन हानि) होने की प्रबल आशंका बनी हुई है; इसलिए शेयर एण्ड मुनाफा बाजार में बहुत ही ज्यादा सोच-समझकर और एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही इन्वेस्ट (निवेश) करें, फालतू का रिस्क न लें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन थोड़ा संभलकर चलने और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. आज आपके ऑफिशियल प्रोफेशनल नेटवर्क में कुछ 'नकारात्मक मानसिकता वाले' कामचोर लोग आ सकते हैं; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि उन्हें पूरी तरह प्रोफेशनली डील करते हुए नजरअंदाज करें और केवल अपने मुख्य पेंडिंग काम पूरे करने का प्रयास करें, उनके बहकावे में बिल्कुल न आएं.

वर्कस्पेस पर आज बिना वजह आपके किसी मुख्य कार्य या प्रोजेक्ट की प्रामाणिकता पर कुछ लोगों द्वारा शंका (संदेह) खड़ी की जा सकती है, जिससे आप असहज महसूस करेंगे, लेकिन ईमानदारी पर टिके रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े मानसिक धैर्य का रहेगा. अष्टम चंद्रमा बुद्धि को भ्रमित रख सकता है. स्टूडेंट्स की आज एकाग्रता की भयंकर कमी और मानसिक भटकाव के चलते, क्लास और टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस काफी डाउन (कमजोर) रह सकती है, जिससे मन उदास रहेगा; गलत दोस्तों की संगति तुरंत छोड़ दें और दोबारा कड़ा अभ्यास शुरू करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन कड़े प्रयास करने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर किसी पुरानी गलतफहमी के चलते पारिवारिक रिश्ते थोड़े बिगड़ सकते हैं; जिन्हें दोबारा प्यार से संवारने और घर में शांति लाने के लिए आज आपको बहुत ही ज्यादा सूझबूझ और कड़े प्रयास करने होंगे; गुस्से पर पूरा ब्रेक रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, घबराहट, ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने और भारी सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. धन हानि की चिंता और रिश्तों का तनाव मानसिक रूप से थका सकता है; खुद को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान क्रियाओं का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 4
अंशुब अंक: 2
आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के भयंकर दोषों को शांत करने, अचानक धन हानि से रक्षा और पारिवारिक शांति के लिए भगवान शिव के महाकाल स्वरूप की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार शांति से जाप करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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