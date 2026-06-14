Aaj ka Kumbh Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और जोखिमों से बचने का संकेत दे रहा है. बिजनेस के क्षेत्रों में आज का दिन भारी चिंता, मंदी और अनचाहे विवाद देने वाला रहेगा; बाजार से पुरानी 'उधड़ी रकम' (फंसा हुआ पैसा) समय पर वापस न मिलने के कारण आपके कष्ट और मानसिक तनाव काफी बढ़े हुए रहेंगे.

ज्योतिषाचार्य की सख्त और कड़ा सलाह है कि आज मार्केट की खराब स्थिति को देखते हुए दुकानों में 'ओवर-स्टॉकिंग' (अत्यधिक माल का संचय) करने की बड़ी भूल बिल्कुल न करें, वरना आपका बहुत बड़ा संचित पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक (फंसने) होने का भयंकर डर बना हुआ है. 'Family Business' (खानदानी व्यापार) में आज गलतफहमी के चलते पार्टनर्स के बीच बातचीत और बोलचाल पूरी तरह बंद हो सकती है, जिससे काम प्रभावित होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन कड़े संघर्ष, इमेज की सुरक्षा करने और सहकर्मियों संग विवादों से बचने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. जो जातक इन दिनों प्राइवेट जॉब (निजी नौकरी) कर रहे हैं, आज दफ्तर में अचानक 'रोल चेंज' (पद या विभाग में अनचाहा बदलाव) होने का एक गहरा अनजाना डर आपको पूरे दिन सता सकता है; सलाह यही है कि घबराने के बजाय पूरी तरह शांत रहकर ईमानदारी से अपना काम करते रहें.

जो कर्मचारी करियर में अपनी वास्तविक पहचान नहीं बना पा रहे हैं, वे आज वीकेंड पर शांत मन से अकेले बैठिए और सोचिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और उसमें समय रहते रचनात्मक सुधार करें. रोजगार के लिहाज से आज का दिन आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरेगा; कार्यस्थल पर अत्यधिक प्रेशर के कारण आप शारीरिक रूप से बेहद कमजोर और थके हुए महसूस करेंगे. वर्कप्लेस पर क्रोध (गुस्से) का पूरी तरह त्याग करें, अन्यथा आपके पुराने बने-बनाए अच्छे रिलेशन अधिकारियों के सामने तुरंत खराब हो सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्म-संयम और निराशा से बचने का संदेश दे रहा है. चौथा चंद्रमा मन को थोड़ा विचलित रखेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज ट्रैक और खेल के मैदान पर अपनी प्रैक्टिस और अभ्यास में अपनी पूरी जान (जी-जान) लगा देंगे; लेकिन इसके बावजूद भी वे आज अपना पुराना पिछला रिकॉर्ड (Record) तोड़ पाने में सफल नहीं हो पाएंगे, जिससे मन में भारी निराशा और उदासी छा सकती है; हताश न हों, कमियों को सुधारें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी आक्रामक वाणी पर कड़ा ब्रेक लगाने का कड़ा संकेत दे रहा है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भयंकर वैचारिक तनाव बना रह सकता है; आज बातचीत करते समय आपके मुंह से निकली कोई भी 'आक्रामक और कड़वी बात' आपके पार्टनर या जीवनसाथी को बहुत ज्यादा नाराज व रुष्ट कर सकती है, जिससे घरेलू कलह बढ़ेगी; इसलिए आज चुप रहना ही सबसे हितकर होगा. घर के रिनोवेशन या मरम्मत के काम में बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, बर्नआउट, शारीरिक थकान और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है. धन ब्लॉक होने की चिंता और पारिवारिक कलह मानसिक रूप से थका सकती है; खुद को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और शिव आराधना का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 9

अंशुब अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के भयंकर दोषों को शांत करने, व्यापारिक घाटे से रक्षा और वैवाहिक शांति के लिए भगवान शिव के महाकाल या रुद्रावतार स्वरूप की विशेष आराधना करें. आज रविवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार शांति से जाप करें.

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