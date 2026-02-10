हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 10 February 2026: कुंभ राशिफल काम करने के तरीके में बदलाव से होगा फायदा, महिलाओं को करियर में मिलेगा साथियों का साथ

Aaj ka Kumbh Rashifal 10 February 2026: कुंभ राशिफल काम करने के तरीके में बदलाव से होगा फायदा, महिलाओं को करियर में मिलेगा साथियों का साथ

Aquarius Horoscope 10 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 10 February 2026 in Hindi: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्म प्रधान और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने वाला रहेगा. चंद्रमा के दसवें भाव (कर्म भाव) में होने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व स्थापित होगा.

आज का दिन आपके लिए "अनुशासन और मार्गदर्शन" का है. चंद्रमा की स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको अपने पिता या पिता समान किसी व्यक्ति के अनुभवों और पदचिन्हों पर चलना चाहिए, इससे आपको बड़ी सफलता मिलेगी. ध्रुव योग आपके कार्यों में स्थिरता लाएगा. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय आपके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली रहने वाला है.

व्यापार और धन (Business & Finance)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन आत्म-मंथन का है. आपको अपनी कार्य प्रणाली का उचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है. यदि आप अपनी कोशिशें सही दिशा में जारी रखते हैं, तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेंगे. व्यापार विस्तार के लिए पूंजी निवेश की प्लानिंग करना आज बहुत जरूरी है. धन लाभ के लिए सुबह 10:15 से 12:15 का समय श्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला है. ऑफिस में काम को लेकर सहकर्मियों या किसी अधिकारी के साथ वाद-विवाद होने की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. करियर में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे कार्य की गति थोड़ी धीमी (स्थिरता) पड़ सकती है. हालांकि, नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी जिन्हें निभाने में आप सक्षम रहेंगे.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

प्रेम जीवन के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है. रिश्तों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. यदि घर का कोई महत्वपूर्ण कार्य काफी समय से अटका हुआ था, तो वह आज लाइफ पार्टनर के सहयोग से संपन्न हो जाएगा. परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. कभी आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे तो कभी मानसिक थकान हावी हो सकती है. पैरों में दर्द या जोड़ों की समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आप अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और अपनी तकनीक में सुधार करेंगे. छात्रों के लिए भी एकाग्रता का समय है, विशेषकर जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें. पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

(FAQs)

1. कुंभ राशि के लिए आज निवेश करना कैसा रहेगा?
    आज बिजनेस में पूंजी की जरूरत है, इसलिए निवेश की प्लानिंग करना सही है. लेकिन निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें और राहुकाल का ध्यान रखें.

2. ऑफिस में विवाद से बचने के लिए क्या करें?
     आज अपने काम से काम रखें और दूसरों के फटे में टांग न अड़ाएं. कोई आपकी आलोचना करे तो उसे शांति से सुनें और प्रतिक्रिया न दें.

3. आज भाग्य का कितना साथ मिलेगा?
    चन्द्रमा नौवें भाव में होने से भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन करियर की चुनौतियों को पार करने के लिए आपको अपनी मेहनत और पॉजिटिव थिंकिंग पर भरोसा करना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 10 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाकिस्तान से भी कनेक्शन?
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाक से भी कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
क्रिकेट
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
Advertisement

वीडियोज

जाति की 'जहरीली' कन्या !
Mobile Gaming Addiction: घंटों पबजी खेलने का खौफनाक अंजाम, युवक के दिमाग की नस फटी | Meerut News
Chitra Tripathi: दिल बहलाने के लिए 'अविश्वास' अच्छा है ! | Om Birla | Budget Session 2026 | CM Yogi
Bharat Ki Baat: सत्ता का प्लान...27 के सेंटर में मुसलमान | CM Yogi | AKhilesh | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: 'प्वाइंट ब्लैंक' का टारगेट कौन?Himanta Sarma के AI वीडियो पर क्यों मचा है बवाल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाकिस्तान से भी कनेक्शन?
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाक से भी कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
क्रिकेट
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
इंडिया
रूसी तेल खरीद को लेकर क्या होगा भारत का स्टैंड? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया साफ
रूसी तेल खरीद को लेकर क्या होगा भारत का स्टैंड? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया साफ
यूटिलिटी
क्या है योगी सरकार की 'सीएम युवा योजना', इसके लिए कौन कर सकता है अप्लाई और कितना मिलता है पैसा?
क्या है योगी सरकार की 'सीएम युवा योजना', इसके लिए कौन कर सकता है अप्लाई और कितना मिलता है पैसा?
ट्रेंडिंग
Video:
"विदेशी मैडम बिहारी टोन" लंदन की सड़कों पर देसी स्टाइल में समोसे बेचते दिखी गौरी मैम- वीडियो वायरल
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget