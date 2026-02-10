Kumbh Rashifal 10 February 2026 in Hindi: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्म प्रधान और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने वाला रहेगा. चंद्रमा के दसवें भाव (कर्म भाव) में होने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व स्थापित होगा.

आज का दिन आपके लिए "अनुशासन और मार्गदर्शन" का है. चंद्रमा की स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको अपने पिता या पिता समान किसी व्यक्ति के अनुभवों और पदचिन्हों पर चलना चाहिए, इससे आपको बड़ी सफलता मिलेगी. ध्रुव योग आपके कार्यों में स्थिरता लाएगा. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय आपके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली रहने वाला है.

व्यापार और धन (Business & Finance)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन आत्म-मंथन का है. आपको अपनी कार्य प्रणाली का उचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है. यदि आप अपनी कोशिशें सही दिशा में जारी रखते हैं, तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेंगे. व्यापार विस्तार के लिए पूंजी निवेश की प्लानिंग करना आज बहुत जरूरी है. धन लाभ के लिए सुबह 10:15 से 12:15 का समय श्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला है. ऑफिस में काम को लेकर सहकर्मियों या किसी अधिकारी के साथ वाद-विवाद होने की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. करियर में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे कार्य की गति थोड़ी धीमी (स्थिरता) पड़ सकती है. हालांकि, नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी जिन्हें निभाने में आप सक्षम रहेंगे.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

प्रेम जीवन के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है. रिश्तों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. यदि घर का कोई महत्वपूर्ण कार्य काफी समय से अटका हुआ था, तो वह आज लाइफ पार्टनर के सहयोग से संपन्न हो जाएगा. परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. कभी आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे तो कभी मानसिक थकान हावी हो सकती है. पैरों में दर्द या जोड़ों की समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आप अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और अपनी तकनीक में सुधार करेंगे. छात्रों के लिए भी एकाग्रता का समय है, विशेषकर जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

सिल्वर (Silver) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें. पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

(FAQs)

1. कुंभ राशि के लिए आज निवेश करना कैसा रहेगा?

आज बिजनेस में पूंजी की जरूरत है, इसलिए निवेश की प्लानिंग करना सही है. लेकिन निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें और राहुकाल का ध्यान रखें.

2. ऑफिस में विवाद से बचने के लिए क्या करें?

आज अपने काम से काम रखें और दूसरों के फटे में टांग न अड़ाएं. कोई आपकी आलोचना करे तो उसे शांति से सुनें और प्रतिक्रिया न दें.

3. आज भाग्य का कितना साथ मिलेगा?

चन्द्रमा नौवें भाव में होने से भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन करियर की चुनौतियों को पार करने के लिए आपको अपनी मेहनत और पॉजिटिव थिंकिंग पर भरोसा करना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.