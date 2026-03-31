Mercury Transit 1 April 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का नक्षत्र बदलना जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है. 1 अप्रैल 2026 को बुध देव बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे. बुध, जो बुद्धि, व्यापार, वाणी और निर्णय क्षमता का कारक ग्रह है, इसका यह गोचर कई राशियों के लिए खास शुभ संकेत लेकर आ रहा है.

1अप्रैल को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आकर बुध 13 अप्रैल तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा. इस दौरान कुछ राशियों के लिए करियर, धन, और निर्णय संबंधी मामलों में लाभ के मौके बनेंगे. जानिए बुध नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को मिलेगा लाभ.

वृषभ राशि: आर्थिक मजबूती का समय

वृषभ राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर धन और आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित होगा. अगर कहीं पैसा अटका हुआ है, तो उसे वापस मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए बड़ी डील फाइनल होने की संभावना है. शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को अचानक लाभ मिल सकता है. कुल मिलाकर यह समय पैसों में वृद्धि और आर्थिक मजबूती का संकेत देता है. इस अवधि में बड़े निवेश सोच-समझकर करना फायदेमंद रहेगा.

मिथुन राशि: करियर में नए अवसर

मिथुन राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन सौभाग्य और करियर में सफलता लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोग प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी के संकेत देख सकते हैं. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. नई नौकरी की तलाश करने वाले जातकों को सफलता मिल सकती है. आपके प्रयासों का फल आपको इस दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देगा.

कन्या राशि: बिजनेस और नई कमाई के मौके

कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय नई परियोजनाओं और बिजनेस के लिए बेहद अनुकूल है. इस दौरान निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने की संभावना है. 1 से 13 अप्रैल के बीच कोई नया स्टार्टअप या प्रोजेक्ट शुरू करना लाभकारी साबित हो सकता है.

धनु राशि: परिवार और सुख-सुविधाओं में वृद्धि

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य और खुशियों का समय लेकर आएगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है. परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है. वाहन या मकान खरीदने के सपने पूरे हो सकते हैं. यह समय जीवन में स्थिरता और सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत देता है.

बुध के शुभ उपाय

बुध के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप ये आसान उपाय कर सकते हैं-

बुधवार का व्रत रखना और भगवान गणेश की पूजा करना.

गाय को हरा चारा खिलाना. हरी वस्तुएं दान करना.

इन उपायों को अपनाकर आप बुध की शुभ ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकते हैं.

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