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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 3 June 2026: कर्क राशि शुभ योग से सुलझेगा पुराना कानूनी मामला, ग्राहकों की शिकायतें दूर होने से बढ़ेगी बिजनेस ग्रोथ

Aaj ka Kark Rashifal 3 June 2026: कर्क राशि शुभ योग से सुलझेगा पुराना कानूनी मामला, ग्राहकों की शिकायतें दूर होने से बढ़ेगी बिजनेस ग्रोथ

Cancer Horoscope 3 June 2026: शुभ योग से कर्क राशि वालों के कानूनी मामले होंगे हल, क्या बुधवार को स्किल ट्रेनिंग और लर्निंग बजट का मिलेगा अप्रूवल? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-मृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी व्यावसायिक सफलताओं और मानसिक स्पष्टता का साबित होगा. शुभ योग बनने से बिजनेसमैन का कोई बहुत पुराना उलझा हुआ कानूनी मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा, या किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति से संपर्क होगा जो आपके बिजनेस को और बेहतर बना देगा. बिजनेस में आ रही कस्टमर्स की पुरानी शिकायतों को आज आप सफलतापूर्वक सॉल्व (हल) करेंगे, जिससे नए ग्राहकों की बाढ़ आएगी और बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी. दिन के सभी व्यावसायिक कार्य बहुत व्यवस्थित तरीके से पूरे होंगे, जिससे किसी भी तरह की अफरा-तफरी बाजार में नहीं होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन करियर को अपग्रेड करने और बॉस की खुली सराहना पाने का रहेगा. जो कर्मचारी काफी समय से किसी नई स्किल को सीखना चाहते थे या कोई मुख्य 'ट्रेनिंग प्रोग्राम' ज्वाइन करना चाहते थे, आज मैनेजमेंट की तरफ से उसके लिए ऑफिशियल अप्रूवल मिल सकता है; कंपनी की तरफ से आपके लिए स्पेशल लर्निंग बजट एलोकेट हो सकता है या किसी बड़ी वर्कशॉप का इनविटेशन आ सकता है, इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने मत दें. जॉब में आज आप बॉस की सभी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरेंगे, जिससे बॉस आप पर बेहद खुश नजर आएंगे और आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और आकर्षण का केंद्र बनने का रहेगा. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. क्लास में आज आपका कठिन प्रश्नों का सटीक आंसर देना और ज्ञानवर्धक क्वेश्चन पूछना, आपके शिक्षकों और अन्य सभी स्टूडेंट्स का ध्यान विशेष रूप से आपकी ओर आकर्षित करेगा, जिससे आपकी साख बढ़ेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनों के करीब आने और आपसी समझ बढ़ाने का है. आज आपकी कुंडली में वाशि योग सक्रिय रहने से, सुबह या शाम के समय पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर चाय-नाश्ता करने का आनंद मिलेगा; साथ बैठकर बातचीत करने से आपसी समझ मजबूत होगी और रिश्तों में प्यार का गहरा एहसास होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको किसी पुरानी व गंभीर बीमारी या शारीरिक कष्ट से हमेशा के लिए पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा, जिससे आप गजब की राहत महसूस करेंगे. मानसिक स्पष्टता रहने से पूरा दिन पॉजिटिविटी से भरा रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और करियर में ट्रेनिंग अप्रूवल के लिए मां महालक्ष्मी की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का नौ बत्तियों वाला दीपक जलाएं और उन्हें मखाने की खीर का भोग लगाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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