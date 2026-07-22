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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 23 July 2026: मिथुन राशि की लव लाइफ में रोमांस का सुनहरा मौका, दिल की बात कहने का सही समय

Aaj ka Love Rashifal 23 July 2026: मिथुन राशि की लव लाइफ में रोमांस का सुनहरा मौका, दिल की बात कहने का सही समय

Love Horoscope 23 July 2026: क्या 23 जुलाई को मिथुन राशि वालों की दिल की बात पूरी होगी? क्या किसी खास व्यक्ति से बढ़ती नजदीकियां और रोमांटिक मुलाकात आपकी लव लाइफ को नया मोड़ देंगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 23 July 2026: गुरुवार का दिन प्रेम संबंधों में विश्वास, समझदारी और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा के प्रभाव से कई राशियों के रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी, जबकि कुछ लोगों को अहंकार और गलतफहमियों से बचने की सलाह दी जाती है. विवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी का सहयोग सुखद रहेगा और सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. 

मेष राशि- रिश्तों में लौटेगी मिठास और अपनापन

आज प्रेम जीवन में चल रही दूरियां धीरे-धीरे समाप्त हो सकती हैं. यदि किसी बात को लेकर साथी से मनमुटाव था तो बातचीत के जरिए स्थिति बेहतर होगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं. रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें. आपका शांत व्यवहार प्रेम संबंधों को पहले से अधिक मजबूत और स्थायी बना सकता है.

वृषभ राशि- साथी के साथ बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव

आज प्रेम जीवन में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा. विवाहित लोगों के बीच आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. यदि कोई पुरानी नाराजगी थी तो उसके खत्म होने की संभावना है. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. प्रेम संबंधों में धैर्य और सच्चाई बनाए रखने से आपका रिश्ता नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है.

मिथुन राशि- रोमांस से भर जाएगा दिन

आज प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. पार्टनर के साथ घूमने, डिनर या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. दोनों के बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों की दोस्ती प्रेम में बदल सकती है. अपने साथी के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा और रिश्ते में नई ताजगी महसूस होगी.

कर्क राशि- भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज छोटी-छोटी बातों को लेकर रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. किसी भी बात पर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें और साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ धैर्य और प्रेम से पेश आना होगा. सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है. शांत स्वभाव और खुला संवाद आपके प्रेम संबंधों में फिर से मिठास और विश्वास लेकर आएगा.

सिंह राशि- प्रेम में मिलेगा साथी का पूरा साथ

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर आपकी हर बात को समझने का प्रयास करेगा और आपके साथ समय बिताना चाहेगा. विवाहित लोगों के बीच रोमांस और अपनापन बढ़ेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के रिश्ते की शुरुआत बन सकती है. अपने दिल की बात खुलकर कहें. रिश्तों में सच्चाई और सम्मान बनाए रखने से प्रेम जीवन और अधिक सुखद बनेगा.

कन्या राशि- विश्वास से मजबूत होंगे रिश्ते

आज प्रेम जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा. साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिससे दोनों के बीच विश्वास और मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों को किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में पारदर्शिता और धैर्य बनाए रखें. आपका सकारात्मक व्यवहार और ईमानदारी प्रेम संबंधों को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगी.

तुला राशि- रिश्तों में बढ़ेगी समझ और अपनापन

आज प्रेम जीवन में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी. साथी आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, जिससे रिश्ते में विश्वास और मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर मन में नाराजगी थी तो उसे दूर करने का सही समय है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिल को खुशी दे सकती है. रिश्ते में धैर्य और सच्चाई बनाए रखें.

वृश्चिक राशि- भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा जरूरी

आज प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या गुस्सा रिश्ते को प्रभावित कर सकता है. किसी छोटी बात को लेकर साथी से मतभेद होने की संभावना है, इसलिए अपनी बात शांत तरीके से रखें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्द फैसला लेने से बचना होगा. शाम तक परिस्थितियां बेहतर होंगी और बातचीत से रिश्तों में फिर से प्यार और विश्वास लौट सकता है.

धनु राशि- प्रेम को मिलेगी नई दिशा

आज प्रेम जीवन में खुशियों के संकेत मिलेंगे. साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. विवाहित लोगों के बीच तालमेल और सम्मान पहले से बेहतर रहेगा. सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आगे चलकर खास रिश्ता बन सकती है. अपने साथी को समय दें और उनकी भावनाओं को समझें. प्रेम में धैर्य और भरोसा आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगा.

मकर राशि- साथी का सहयोग बढ़ाएगा आत्मविश्वास

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. जीवनसाथी या प्रेमी का साथ आपको मानसिक सुकून देगा. यदि पिछले कुछ दिनों से रिश्ते में दूरी थी तो आज उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित से नजदीकियां बढ़ने के संकेत हैं. अपने रिश्ते में खुलापन बनाए रखें, इससे संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे.

कुंभ राशि- प्यार में धैर्य से मिलेगी सफलता

आज प्रेम संबंधों में जल्दबाजी करने से बचना होगा. किसी बात को लेकर साथी की सोच आपसे अलग हो सकती है, लेकिन समझदारी से बातचीत करने पर हर गलतफहमी दूर हो जाएगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत होगी. सिंगल जातकों को किसी नए रिश्ते में कदम रखने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना चाहिए. विश्वास और सम्मान आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे.

मीन राशि- रिश्तों में संयम रखना होगा जरूरी

आज प्रेम जीवन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आना चाहिए. सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. प्यार में विश्वास, धैर्य और ईमानदारी बनाए रखने से रिश्ते में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव आएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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