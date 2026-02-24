Kark Rashifal 24 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा ग्यारहवें भाव में होने से आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के अच्छे संकेत मिल रहे हैं. बड़ी बहन या किसी करीबी से खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने का समय है.

करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आ रही परेशानियों को दूर करते हुए आप नई जिम्मेदारियां प्राप्त कर सकते हैं. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना है. सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

व्यापार में वृद्धि के मजबूत योग बन रहे हैं. किसी नए अवसर या प्रोजेक्ट से लाभ हो सकता है. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को भी राहत मिलने की संभावना है. समय के साथ खुद को अपडेट रखना आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल:

इन्फेक्शन या जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. पर्याप्त आराम और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. रात में हल्का संगीत सुनकर सोना मानसिक शांति देगा.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी. लंबे समय बाद पार्टनर से मुलाकात होने से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. घर बदलने या नई जगह जाने की योजना सफल हो सकती है. परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

विद्यार्थियों और कलाकारों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और मेहनत से सफलता मिल जाएगी. फोकस बनाए रखना जरूरी है.

लकी नंबर: 1

लकी कलर: वाइट

उपाय:

आज भगवान शिव को जल में सफेद फूल मिलाकर अर्पित करें और “ॐ सोमेश्वराय नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को नौकरी में सफलता मिलेगी?

हाँ, नई जिम्मेदारी या नई नौकरी मिलने के योग हैं.

2. क्या व्यापार में लाभ होगा?

व्यापार में वृद्धि और नए अवसर मिलने की संभावना है.

3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

इन्फेक्शन और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.