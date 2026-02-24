हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 24 February 2026: कर्क राशि नई नौकरी की तलाश होगी पूरी, व्यापार में वृद्धि के मजबूत योग बन रहे हैं

Aaj ka Kark Rashifal 24 February 2026: कर्क राशि नई नौकरी की तलाश होगी पूरी, व्यापार में वृद्धि के मजबूत योग बन रहे हैं

Cancer Horoscope 24 February 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Feb 2026 02:15 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 24 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा ग्यारहवें भाव में होने से आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के अच्छे संकेत मिल रहे हैं. बड़ी बहन या किसी करीबी से खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने का समय है.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आ रही परेशानियों को दूर करते हुए आप नई जिम्मेदारियां प्राप्त कर सकते हैं. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना है. सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल:
व्यापार में वृद्धि के मजबूत योग बन रहे हैं. किसी नए अवसर या प्रोजेक्ट से लाभ हो सकता है. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को भी राहत मिलने की संभावना है. समय के साथ खुद को अपडेट रखना आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
इन्फेक्शन या जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. पर्याप्त आराम और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. रात में हल्का संगीत सुनकर सोना मानसिक शांति देगा.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी. लंबे समय बाद पार्टनर से मुलाकात होने से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. घर बदलने या नई जगह जाने की योजना सफल हो सकती है. परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
विद्यार्थियों और कलाकारों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और मेहनत से सफलता मिल जाएगी. फोकस बनाए रखना जरूरी है.

लकी नंबर: 1
लकी कलर: वाइट

उपाय:
आज भगवान शिव को जल में सफेद फूल मिलाकर अर्पित करें और “ॐ सोमेश्वराय नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को नौकरी में सफलता मिलेगी?
हाँ, नई जिम्मेदारी या नई नौकरी मिलने के योग हैं.

2. क्या व्यापार में लाभ होगा?
व्यापार में वृद्धि और नए अवसर मिलने की संभावना है.

3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
इन्फेक्शन और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 24 Feb 2026 02:15 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Cancer Horoscope Kark Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 24 February 2026: कर्क राशि नई नौकरी की तलाश होगी पूरी, व्यापार में वृद्धि के मजबूत योग बन रहे हैं
Aaj ka Kark Rashifal 24 February 2026: कर्क राशि नई नौकरी की तलाश होगी पूरी, व्यापार में वृद्धि के मजबूत योग बन रहे हैं
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 24 February 2026: मिथुन राशिफल पैसों के लेन-देन में बरतें सावधानी, गुस्से और अहंकार से बिगड़ सकता है काम
Aaj ka Mithun Rashifal 24 February 2026: मिथुन राशिफल पैसों के लेन-देन में बरतें सावधानी, गुस्से और अहंकार से बिगड़ सकता है काम
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 February 2026: वृषभ राशिफल आत्मविश्वास में होगी बढ़ोतरी, ऑफिस के काम में मिलेगा भाग्य का पूरा साथ
Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 February 2026: वृषभ राशिफल आत्मविश्वास में होगी बढ़ोतरी, ऑफिस के काम में मिलेगा भाग्य का पूरा साथ
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 24 February 2026: मेष राशि निवेश से होगा मोटा मुनाफा, वर्कप्लेस पर मिल सकती है कोई बड़ी खुशखबरी
Aaj ka Mesh Rashifal 24 February 2026: मेष राशि निवेश से होगा मोटा मुनाफा, वर्कप्लेस पर मिल सकती है कोई बड़ी खुशखबरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Chitra Tripathi: संत संग्राम का 'खेल'.. शंकराचार्य जाएंगे जेल? | Shankaracharya | CM Yogi | UP
Mexico: मेक्सिको में पुलिस-सेना पर हमले तेज | mexico news | el mencho killed | jalisco news update
Bharat ki Baat: 27 में संत बंटेंगे तो किसके वोट कटेंगे? | Yogi |Shankaracharya Case | Pratima Mishra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2026 से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी दावेदारी, 45 सीटों की मांग के पीछे क्या है रणनीति?
2026 से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी दावेदारी, 45 सीटों की मांग के पीछे क्या है रणनीति?
बिहार
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए...'
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए खुला खिताब मिला'
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget