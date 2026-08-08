Kal Ka Rashifal (कल का राशिफल): रविवार, 9 अगस्त 2026 का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और नए अवसर लेकर आने वाला है. कल श्रावण कृष्ण पक्ष की पवित्र कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:01 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. इसके साथ ही मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 बजे तक रहेगा. योग की बात करें तो हर्षण योग देर रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक प्रभावी रहेगा. चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे.

रविवार का यह पावन दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य देव और श्री हरि विष्णु जी की पूजा-अर्चना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है. एकादशी तिथि और हर्षण योग के शुभ प्रभाव से कई राशियों के जातकों को करियर में प्रमोशन, व्यापार में विस्तार और अचानक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से कल का संपूर्ण और सटीक राशिफल.

पंचांग (9 अगस्त 2026, रविवार)

तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी (सुबह 11:07:09 बजे तक), तत्पश्चात द्वादशी

श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी (सुबह 11:07:09 बजे तक), तत्पश्चात द्वादशी नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (दोपहर 14:44:16 बजे तक), तत्पश्चात आर्द्रा

मृगशिरा नक्षत्र (दोपहर 14:44:16 बजे तक), तत्पश्चात आर्द्रा करण: बालव (सुबह 11:07:09 बजे तक), तत्पश्चात कौलव (रात 21:35:53 बजे तक)

बालव (सुबह 11:07:09 बजे तक), तत्पश्चात कौलव (रात 21:35:53 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष (कामिका एकादशी)

कृष्ण पक्ष (कामिका एकादशी) योग: हर्षण (रात 26:04:21 बजे तक)

हर्षण (रात 26:04:21 बजे तक) चंद्र राशि: मिथुन राशि

मिथुन राशि वार: रविवार (सूर्य देव और श्री हरि विष्णु का विशेष दिन)

रविवार (सूर्य देव और श्री हरि विष्णु का विशेष दिन) शुभ समय (चौघड़िया): प्रातः शुभ (07:30 से 09:00 बजे तक) एवं दोपहर लाभ-अमृत (12:00 से 03:00 बजे तक)

प्रातः शुभ (07:30 से 09:00 बजे तक) एवं दोपहर लाभ-अमृत (12:00 से 03:00 बजे तक) राहुकाल (अशुभ समय): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक

मेष राशि (Aries)

करियर व बिजनेस: मेहनत का पूरा फल मिलेगा. किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें और विरोधियों से सतर्क रहें.

लव व परिवार: पारिवारिक विवादों से बचने के लिए शांत रहें. गुस्सा काम में बाधा डाल सकता है, धैर्य बनाए रखें.

स्वास्थ्य व खर्च: खर्चे अधिक होने से आर्थिक बजट प्रभावित हो सकता है. मन शांत रखने के लिए पसंदीदा काम करें.

शुभ रंग: लाल

लाल शुभ अंक: 1, 8

1, 8 उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें.

वृष राशि (Taurus)

करियर व बिजनेस: कामकाज में अड़चनें आ सकती हैं, जिन्हें धैर्य और आत्ममंथन से पार पाया जा सकता है.

शिक्षा व समाज: विद्यार्थियों को पढ़ाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य व परिवार: खानपान में सावधानी बरतें और सेहत के प्रति लापरवाही न करें. आत्मविश्वास बना रहेगा.

शुभ रंग: सफेद

सफेद शुभ अंक: 2, 7

2, 7 उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

करियर व बिजनेस: कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. बिजनेस में फिजूलखर्ची से बचें.

स्वास्थ्य व खर्च: सेहत और आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी की जरूरत है. दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है.

लव व परिवार: पारिवारिक और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाकर चलें. धैर्य से काम लें.

शुभ रंग: हरा

हरा शुभ अंक: 3, 6

3, 6 उपाय: किसी गरीब को हरी सब्जियां या फल दान करें.

कर्क राशि (Cancer)

करियर व बिजनेस: पुराने निवेश से लाभ मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है. कोर्ट केस व प्रॉपर्टी के फैसले पक्ष में होंगे.

लव व परिवार: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक शांति और ऊर्जा बनी रहेगी.

शुभ रंग: क्रीम/सफेद

क्रीम/सफेद शुभ अंक: 4

4 उपाय: एकादशी पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

सिंह राशि (Leo)

करियर व बिजनेस: काम में व्यस्तता रहेगी. अति-उत्साह में कोई फैसला न लें. खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना तनाव बढ़ सकता है.

शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षा: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत रंग लाएगी.

लव व परिवार: रिश्तेदारों से तोहफा मिलेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा. अपनी सामाजिक छवि का ध्यान रखें.

शुभ रंग: सुनहरा/नारंगी

सुनहरा/नारंगी शुभ अंक: 1, 5

1, 5 उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशि (Virgo)

करियर व बिजनेस: दफ्तर में काम समय पर पूरा करने में परेशानी आ सकती है. कारोबार में सहयोग की कमी महसूस होगी, लेकिन जल्द सुधार होगा.

लव व परिवार: परिवार में माहौल अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा आराम करें.

शुभ रंग: हरा/पर्पल

हरा/पर्पल शुभ अंक: 3, 8 |

3, 8 | उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

तुला राशि (Libra)

करियर व बिजनेस: दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारी और बॉस आपकी सराहना करेंगे. व्यापार में नई योजनाएं लागू करने से बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

लव व परिवार: दोस्तों के साथ बाहर घूमने की योजना बन सकती है. निजी रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य व सुख: सेहत ठीक रहेगी, सुख-सुविधाओं की खरीदारी पर खर्च करेंगे.

शुभ रंग: ब्राइट ब्लू

ब्राइट ब्लू शुभ अंक: 2, 7

2, 7 उपाय: गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व बिजनेस: निजी और पेशेवर जिंदगी में संतुलन बनाएं. योजनाएं स्पष्ट रखें. संघर्ष के बाद मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

लव व परिवार: मन को शांत रखें और धैर्यपूर्वक चुनौतियों का सामना करें.

स्वास्थ्य: दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान दें, सेहत की अनदेखी न करें.

शुभ रंग: गहरा लाल

गहरा लाल शुभ अंक: 9, 1

9, 1 उपाय: संकटमोचन हनुमानष्टक का पाठ करें.

धनु राशि (Sagittarius)

करियर व बिजनेस: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. मनमाफिक खर्च करने का मौका मिलेगा. नौकरीपेशा लोग अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे.

लव व परिवार: पारिवारिक मुद्दे को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन बातचीत से हल निकलेगा.

स्वास्थ्य: मन में कुछ उलझने रह सकती हैं, धैर्य रखें.

शुभ रंग: पीला

पीला शुभ अंक: 3, 9

3, 9 उपाय: मंदिर में पीले फल या चने की दाल का दान करें.

मकर राशि (Capricorn)

करियर व बिजनेस: कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें. गुस्से पर काबू रखें, हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें. बजट देखकर ही खर्च करें.

लव व परिवार: परिवार में शांति बनाए रखें. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से मजबूत रहने की कोशिश करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू

नेवी ब्लू शुभ अंक: 8, 5

8, 5 उपाय: शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर व बिजनेस: नए प्रोजेक्ट या प्रस्ताव मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर टीमवर्क और सहकर्मियों के विचार काम आएंगे.

लव व परिवार: निजी जीवन में थोड़ी उलझन रह सकती है, जिसे धैर्य से सुलझाएं.

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, खानपान पर नियंत्रण रखें.

शुभ रंग: आसमानी/नीला

आसमानी/नीला शुभ अंक: 6, 8

6, 8 उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces)

करियर व बिजनेस: करियर और व्यापार में सफलता के मजबूत संकेत हैं. नए अवसरों से बिजनेस का विस्तार होगा. निवेश से बड़ा फायदा होगा.

लव व परिवार: जीवनसाथी आपकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा. आपसी समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है.

शुभ रंग: केसरिया/गोल्डन

केसरिया/गोल्डन शुभ अंक: 3, 7

3, 7 उपाय: "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.

FAQ

1. 9 अगस्त 2026 रविवार को किन राशियों को सबसे बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा?

कल कर्क, तुला, धनु और मीन राशि के जातकों को काम में तरक्की, निवेश से लाभ और आर्थिक मजबूती हासिल होगी.

2. 9 अगस्त को किन राशियों को गुस्से और विरोधियों से सावधान रहने की सलाह है?

कल मकर, मेष और वृश्चिक राशि के लोगों को अपने गुस्से पर काबू रखने और कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है.

3. रविवार को पूजा व शुभ काम करने का सबसे उत्तम मुहूर्त क्या है?

कल दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं: पहला सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (प्रातः शुभ) और दूसरा दोपहर 12:00 से 03:00 बजे तक (लाभ-अमृत चौघड़िया).

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