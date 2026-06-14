Aaj ka Kark Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर बाजार में अपना वर्चस्व कायम करने का साबित होगा. आपकी बनाई गई 'नई सेल्स स्ट्रेटेजी' (बिक्री रणनीति) आज बाजार के सभी विरोधियों को पूरी तरह पस्त कर देगी, जिससे मार्केट शेयर में आपकी हिस्सेदारी आज बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी. बिजनेस में आ रही कस्टमर्स की पुरानी शिकायतों को आज आप सफलतापूर्वक सॉल्व करेंगे, जिससे नए ग्राहकों की बाढ़ आएगी. प्रॉफिट में कुछ और धन जोड़कर बिजनेस में दोबारा री-इन्वेस्ट करने की शानदार प्लानिंग पार्टनर संग बनेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन दफ्तर में छा जाने और अधिकारियों का पसंदीदा बनने का साबित होगा. आज ऑफिस में आपका 'वर्क एक्सीलेंस' (कार्य की उत्कृष्टता) रहेगा; कोई डीप-डाइव एनालिसिस या आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ आज अधिकारियों के सामने खुलकर शाइन करेगी जिससे सीनियर्स बेहद इम्प्रेस होंगे. दफ्तर में कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार की सकारात्मक बात चल सकती है, जिससे आपके इंश्योरेंस और मेडिकल बेनिफिट्स (स्वास्थ्य लाभ) बढ़ सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन चिंताओं को दूर भगाकर रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन करने का रहेगा. धृति योग बनने से स्टूडेंट्स अपनी पुरानी सभी मानसिक चिंताओं को दूर करके, अपनी कड़े प्रयासों और कोशिशों को सफलता के सुनहरे मुकाम तक पहुँचाकर ही दम लेंगे, जिससे प्रतियोगिता में बड़ी रैंक हासिल करने का रास्ता साफ होगा; अपनी कार्यशैली के साथ-साथ अनुशासन सिद्ध करने के सुनहरे अवसर मिलेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन रोमांस की नई बहार और जिम्मेदारी निभाने का रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज प्रेमी की पुरानी सुंदर बातें याद करके आप मन ही मन बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, जिससे आपसी प्रेम और प्रगाढ़ होगा. घरेलू मोर्चे पर आज संतान के साथ उनके करियर और संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर व उपयोगी चर्चा होगी. हालांकि, आज आपकी कोई एक मूल्यवान या कीमती वस्तु अचानक खोने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए अपने पर्सनल सामान की सुरक्षा पूरी सावधानी से रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, शानदार और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. करियर में उन्नति होने और सैलरी स्ट्रक्चर सुधरने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे. सामान की सुरक्षा के प्रति थोड़े सचेत रहें, स्वास्थ्य बिल्कुल मजबूत बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद बर्फी का भोग लगाएं और लक्ष्मी सूक्त का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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