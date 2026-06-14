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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 14 June 2026: कर्क राशि धृति योग से चिंताओं को दूर कर सफल होंगे छात्र, अनुशासन सिद्ध करने के मिलेंगे सुनहरे अवसर

Aaj ka Kark Rashifal 14 June 2026: कर्क राशि धृति योग से चिंताओं को दूर कर सफल होंगे छात्र, अनुशासन सिद्ध करने के मिलेंगे सुनहरे अवसर

Cancer Horoscope 14 June 2026: धृति योग से काम में दिखेगी गजब की उत्कृष्टता, क्या रविवार को नई सेल्स स्ट्रेटेजी के बल पर बढ़ेगी मार्केट शेयर में हिस्सेदारी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 14 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक  शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर बाजार में अपना वर्चस्व कायम करने का साबित होगा. आपकी बनाई गई 'नई सेल्स स्ट्रेटेजी' (बिक्री रणनीति) आज बाजार के सभी विरोधियों को पूरी तरह पस्त कर देगी, जिससे मार्केट शेयर में आपकी हिस्सेदारी आज बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी. बिजनेस में आ रही कस्टमर्स की पुरानी शिकायतों को आज आप सफलतापूर्वक सॉल्व करेंगे, जिससे नए ग्राहकों की बाढ़ आएगी. प्रॉफिट में कुछ और धन जोड़कर बिजनेस में दोबारा री-इन्वेस्ट करने की शानदार प्लानिंग पार्टनर संग बनेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन दफ्तर में छा जाने और अधिकारियों का पसंदीदा बनने का साबित होगा. आज ऑफिस में आपका 'वर्क एक्सीलेंस' (कार्य की उत्कृष्टता) रहेगा; कोई डीप-डाइव एनालिसिस या आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ आज अधिकारियों के सामने खुलकर शाइन करेगी जिससे सीनियर्स बेहद इम्प्रेस होंगे. दफ्तर में कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार की सकारात्मक बात चल सकती है, जिससे आपके इंश्योरेंस और मेडिकल बेनिफिट्स (स्वास्थ्य लाभ) बढ़ सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन चिंताओं को दूर भगाकर रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन करने का रहेगा. धृति योग बनने से स्टूडेंट्स अपनी पुरानी सभी मानसिक चिंताओं को दूर करके, अपनी कड़े प्रयासों और कोशिशों को सफलता के सुनहरे मुकाम तक पहुँचाकर ही दम लेंगे, जिससे प्रतियोगिता में बड़ी रैंक हासिल करने का रास्ता साफ होगा; अपनी कार्यशैली के साथ-साथ अनुशासन सिद्ध करने के सुनहरे अवसर मिलेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन रोमांस की नई बहार और जिम्मेदारी निभाने का रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज प्रेमी की पुरानी सुंदर बातें याद करके आप मन ही मन बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, जिससे आपसी प्रेम और प्रगाढ़ होगा. घरेलू मोर्चे पर आज संतान के साथ उनके करियर और संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर व उपयोगी चर्चा होगी. हालांकि, आज आपकी कोई एक मूल्यवान या कीमती वस्तु अचानक खोने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए अपने पर्सनल सामान की सुरक्षा पूरी सावधानी से रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, शानदार और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. करियर में उन्नति होने और सैलरी स्ट्रक्चर सुधरने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे. सामान की सुरक्षा के प्रति थोड़े सचेत रहें, स्वास्थ्य बिल्कुल मजबूत बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद बर्फी का भोग लगाएं और लक्ष्मी सूक्त का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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