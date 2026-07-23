Aaj Ka Makar Rashifal 23 July 2026: करियर में बदलाव देगा फायदा, बिजनेस में सोच-समझकर लिया फैसला दिलाएगा सफलता
Capricorn Horoscope: क्या 23 जुलाई 2026 को मकर राशि वालों को नौकरी में उन्नति और व्यापार में आर्थिक लाभ मिलेगा? जानें करियर, बिजनेस, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा का राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा
बिजनेस राशिफल
मकर राशि के व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. जो लोग मित्रता की आड़ में आपके कार्यों में बाधा डाल रहे थे, उनकी वास्तविकता सामने आ सकती है. व्यापार में महत्वपूर्ण कार्यों पर किया गया निवेश भविष्य में नए अवसर और लाभ के रास्ते खोलेगा. दिन की शुरुआत आर्थिक लाभ के संकेत दे रही है, हालांकि दोपहर बाद कारोबार सामान्य गति से चलेगा. नए निर्णय सोच-समझकर लें.
जॉब और करियर राशिफल
शुभ योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को उन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है. कार्यस्थल पर अनावश्यक बहस या गंभीर चर्चाओं में समय व्यर्थ करने से बचें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें.
फाइनेंस राशिफल
आज व्यापारिक कार्यों में किया गया खर्च भविष्य के लिए लाभदायक निवेश साबित हो सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और सही योजना के साथ आगे बढ़ने से दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है.
लव और फैमिली राशिफल
शाम का समय परिवार के साथ सुखद रहेगा. सभी सदस्यों से विनम्र व्यवहार बनाए रखें और बिना मांगे सलाह देने से बचें. जीवनसाथी के साथ व्यस्तता रहेगी, लेकिन आपसी समझ रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगी.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. विद्यार्थियों और युवाओं को नियमित व्यायाम के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. संतुलित दिनचर्या आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्र होकर अध्ययन करने का दिन है. नियमित अभ्यास और अनुशासन से भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
उपाय
आज भगवान शनि की पूजा करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या लोहे का दान करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में स्थिरता और आर्थिक प्रगति के योग मजबूत होंगे.
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