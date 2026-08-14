कन्या राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today): आज 14 अगस्त 2026, शुक्रवार को श्रावण शुक्ल द्वितीया तिथि पर चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश (व्यय व विदेश) भाव में गोचर कर रहे हैं. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से विदेशी संपर्कों और ऑनलाइन कार्यों से धन लाभ हो सकता है. हालांकि, अनियोजित खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. मां लक्ष्मी की आराधना से आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आइए जानते हैं कन्या राशि के लिए आज का करियर, बिजनेस और सेहत का हाल!

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव यानी व्यय, विदेश, अनियोजित खर्चों, आध्यात्मिक प्रगति और मानसिक शांति के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज आपको थोड़ा संयम और कूटनीति से काम लेने की सलाह दी जाती है. द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर काम का दबाव या अचानक भागदौड़ बढ़ा सकता है. जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) या ऑनलाइन माध्यमों से कार्यरत हैं, उनके लिए आज नए अवसर मिल सकते हैं. सहकर्मियों के साथ किसी भी बहसबाजी में न पड़ें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग आवश्यक आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 बजे तक राहु काल में किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज अपने बजट और पैसों के लेन देन में पूरी सतर्कता बरतनी होगी. अनियोजित व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें. दूरदराज, विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन क्लाइंट्स से व्यापार करने वाले जातकों को लाभ मिल सकता है. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है. आज अचानक आए घरेलू, धार्मिक या स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. हालांकि, विदेश या ऑनलाइन स्रोतों से धन का आगमन संभव है. राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने, शेयर बाजार में बिना विचार किए बड़ा निवेश करने या उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में आध्यात्मिक सौहार्द और शांति लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. शाम के समय घर पर मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर ध्यान व पूजन करने से मन की बेचैनी दूर होगी और परिवार में समृद्धि का वातावरण बनेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आँखों में थकावट, सिरदर्द या नींद पूरी न होने से शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. काम के बीच में पर्याप्त विश्राम लें, सात्विक व हल्का आहार ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल पीएं और तनाव दूर करने के लिए ध्यान का सहारा लें.

लकी नंबर: 5, 3

5, 3 लकी कलर: हरा, पीला, गुलाबी

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी शिव उपाय

आज अनियोजित खर्चों को रोकने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए विशेष उपाय करें:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दूर्वा और सफेद चंदन अर्पित करें.

2. शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त या 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें.

3. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद महिला या कन्या को सफेद वस्त्र, हरी मूंग या फल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी बुध, नक्षत्र स्वामी शुक्र और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, खर्चों पर नियंत्रण लगेगा और धन धान्य में वृद्धि होगी.

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