मिथुन राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today): आज 14 अगस्त 2026, शुक्रवार को श्रावण शुक्ल द्वितीया तिथि पर चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मबल, पराक्रम और संवाद शैली में गजब का निखार लाएगा. मार्केटिंग, मीडिया और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मुनाफा कराने वाला रहेगा. मां लक्ष्मी की कृपा से आय के नए रास्ते खुलेंगे. जानिए मिथुन राशि का आज का संपूर्ण दैनिक राशिफल विस्तार से!

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, संवाद, नेटवर्किंग और छोटे भाई बहनों के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा व्यावसायिक या आर्थिक फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मबल, पराक्रम और संवाद शैली (Communication Skills) में अद्भुत निखार लाएगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से आपकी वाणी और प्रस्तुति (Presentation) में आकर्षण रहेगा. जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया या आईटी/कंसल्टिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतरीन उपलब्धियों वाला साबित हो सकता है. दफ्तर में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक ईमेल भेजने के लिए करें. सुबह 10:46 से 12:25 बजे तक राहु काल में सावधान रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए क्लाइंट्स से जुड़ने, नेटवर्किंग बढ़ाने और व्यावसायिक अनुबंधों (Contracts) को आगे बढ़ाने का है. आपकी वाक्पटुता से अटके हुए सौदे फाइनल हो सकते हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा का दिन माना गया है. पराक्रम भाव में चंद्र देव के प्रभाव से आपके अपने प्रयासों और व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से धन लाभ के नए स्रोत बनेंगे. पूर्व में किए गए किसी काम का बकाया पैसा आज मिल सकता है. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान जोखिम भरे शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बिना विचार किए बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन संयोग पारिवारिक जीवन में सौहार्द और खुशहाली लेकर आएगा. छोटे भाई बहनों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे और उनका सहयोग प्राप्त होगा. लव लाइफ में रोमांस और नया उत्साह देखने को मिलेगा. शाम को घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर मिष्ठान का भोग लगाने से दांपत्य जीवन में मिठास और सुख शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, चुस्त दुरुस्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. कंधों या हाथों की हल्की थकान से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें, सात्विक आहार लें और पर्याप्त जल का सेवन करें.

लकी नंबर: 5, 3

5, 3 लकी कलर: हरा, पीला, गुलाबी

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी शिव उपाय

आज धन धान्य और व्यापार में उन्नति के लिए मां लक्ष्मी और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दूर्वा और थोड़ा सा इत्र अर्पित करें.

2. शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र या 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें.

3. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और किसी छोटी कन्या या जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र, फल या पीली/सफेद मिठाई का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी बुध, देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, पराक्रम बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

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