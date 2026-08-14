वृषभ राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today): आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार का शुभ दिन है. चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. प्रॉपर्टी, वाहन और गृह सुख सुविधाओं से जुड़े मामलों में आज सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं. मां लक्ष्मी और शिव जी की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहेगी. आइए जानते हैं वृषभ राशि के लिए करियर, व्यापार, धन और स्वास्थ्य का संपूर्ण दैनिक राशिफल!

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, वाहन, अचल संपत्ति और मानसिक शांति के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या संपत्ति से जुड़ा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आज आपको कार्यक्षेत्र में मानसिक स्थिरता और काम में बेहतर ध्यान प्रदान करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल या वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा. दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए करें. सुबह 10:46 से 12:25 बजे तक राहु काल में दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कार्यस्थल के सौंदर्यकरण, नई सुविधाओं के विस्तार और अचल संपत्ति से जुड़े सौदों में लाभ कमाने का है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है. घर की सुख सुविधाओं, वाहन या सजावटी वस्तुओं की खरीदारी पर धन खर्च हो सकता है. संपत्ति या वाहन के माध्यम से आय के नए योग बन सकते हैं. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में मिठास और आनंद लेकर आएगा. माता जी का सहयोग व आशीर्वाद आपको मानसिक संबल देगा. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. शाम के समय घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाने से गृह क्लेश दूर होंगे और सुख शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से सहज महसूस करेंगे. हालांकि, छाती या फेफड़ों में हल्की ठंड/कफ से बचाव रखें. सात्विक आहार ग्रहण करें और ध्यान व योग को दिनचर्या में शामिल रखें.

लकी नंबर: 6, 2

6, 2 लकी कलर: सफेद, गुलाबी, क्रीम

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी शिव उपाय

आज धन धान्य और भौतिक सुखों में वृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और भगवान शिव की संयुक्त पूजा का विशेष महत्व है:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध और सफेद चंदन या अक्षत अर्पित करें.

2. शाम को मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त या 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें.

3. मां लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद महिला या कन्या को सफेद वस्त्र, फल या मिठाई का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शुक्र और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

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