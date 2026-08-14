मेष राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today): आज श्रावण शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन संयोग है. चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का दिन आपके बौद्धिक कौशल, रचनात्मकता और आर्थिक मामलों के लिए बेहद शुभ है. धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से अचानक लाभ के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं मेष राशि के लिए करियर, व्यापार, फाइनेंस, लव लाइफ और सेहत के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा.

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम और धन समृद्धि के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत या बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

करियर (Career)

पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके बौद्धिक कौशल, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता में बेहतरीन निखार लाएगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और उत्साह भरेगा. दफ्तर में आपके सुझावों और नए विचारों को सराहना मिलेगी. जो लोग कला, मीडिया, डिजाइनिंग, अध्यापन या शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से उपलब्धियों भरा रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या आधिकारिक बैठकों के लिए करें. सुबह 10:46 से 12:25 बजे तक राहु काल में जल्दबाजी में निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छा है. आपकी कार्यशैली से बाजार में साख मजबूत होगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर होता है. पंचम चंद्र के प्रभाव से अचानक धन लाभ और पूर्व में किए गए निवेश से अच्छे रिटर्न मिलने की प्रबल संभावना है. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान किसी को भी बड़ा उधार देने या बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

श्रावण शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन संयोग पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और प्रेम बढ़ाएगा. लव लाइफ में नया उत्साह और मिठास देखने को मिलेगी. संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. शाम के समय घर में मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर आरती करने से दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को तरोताजा, ऊर्जावान और चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे. पुरानी किसी थकावट या मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. सात्विक आहार लें और अपनी दिनचर्या में योग व ध्यान को शामिल रखें.

लकी नंबर: 9, 1

9, 1 लकी कलर: गुलाबी, लाल, पीला

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी शिव उपाय

आज धन धान्य की वृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और भगवान शिव की संयुक्त कृपा पाने का उत्तम दिन है:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, दूध और थोड़ा सा इत्र अर्पित करें.

2. शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष कनकधारा स्तोत्र या 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें.

3. मां लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और किसी छोटी कन्या या जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र या फल दान करें.

इस उपाय से आपके जीवन में आ रही आर्थिक बाधाएं दूर होंगी, मां लक्ष्मी का स्थिर वास होगा और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी.



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