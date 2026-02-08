Kanya Rashifal 8 February 2026 in Hindi: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैतृक लाभ और व्यावसायिक प्रगति के नए अवसर लेकर आया है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी और स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा. चन्द्रमा आपके दूसरे भाव (द्वितीय) में होने से आपकी वाणी और धन संचय की स्थिति मजबूत होगी.

आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज कोई विशेष पद या सम्मान मिलने के योग हैं. चन्द्रमा के द्वितीय भाव में होने से आपको अपनी पैतृक संपत्ति की देखभाल और उससे जुड़े कागजी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य समय का सदुपयोग करें.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

व्यवसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन संपर्कों को भुनाने का है. अपने व्यावसायिक संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाएं, बाहरी पार्टियों से आपको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं. यदि आप कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ) के मध्य किसी नए कार्य की नींव रखना फायदेमंद साबित होगा.

नौकरी और करियर (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी सुखद रहेगा. ऑफिस में आपके सहकर्मियों (Co-workers) का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स समय से पहले पूरे होंगे. आपकी कोई पुरानी इच्छा या मन की बात आज पूर्ण हो सकती है. बॉस आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित रहेंगे.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

लाइफ पार्टनर का सहयोग आज आपके लिए संजीवनी का काम करेगा. उनकी मदद से घर का कोई बहुत महत्वपूर्ण और रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है. हालांकि, बीच-बीच में कुछ पारिवारिक व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन आपका उत्साह और आत्मविश्वास स्थितियों को संभाल लेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि दवाइयों (Medicines) पर आपका खर्च बढ़ सकता है. पुरानी बीमारी के उभरने की आशंका है, इसलिए नियमित चेकअप और खान-पान में परहेज रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सकारात्मकता से भरा है. आपका अपने फील्ड के प्रति पॉजिटिव एटिट्यूट न केवल आपको सफलता दिलाएगा, बल्कि आपके अतीत की कड़वाहट या असफलताओं को भी मीठी यादों में बदल देगा. आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक केंद्रित रहेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

ब्राउन (Brown) भाग्यशाली अंक: 6

6 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: पक्षियों को दाना डालें और "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद" मंत्र का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या आज पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला लेना सही है?

जी हाँ, चन्द्रमा दूसरे भाव में है जो संपत्ति की देखभाल के लिए शुभ है, लेकिन कोई भी कानूनी हस्ताक्षर राहुकाल के बाद ही करें.

2. बिजनेस में नए ऑर्डर प्राप्त करने के लिए क्या करें?

आज अपने पुराने क्लाइंट्स और बाहरी पार्टियों से संपर्क साधें. लाभ-अमृत के चौघड़िया में की गई मीटिंग्स सफल होने की प्रबल संभावना है.

3. स्वास्थ्य खर्च को कैसे नियंत्रित करें?

आज छोटी सी समस्या को भी नजरअंदाज न करें. समय पर उपचार और सतर्कता आपको बड़े मेडिकल खर्चों से बचा सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.